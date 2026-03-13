English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
  • Dark Night Review:‘డార్క్ నైట్’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!

Dark Night Review:‘డార్క్ నైట్’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!

Dark Night Review: ఈ మధ్యకాలంలో తెలుగులో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కిన చిత్రాలను ప్రేక్షకులు ఆదిరిస్తున్నారు. ఈ కోవలో వచ్చిన మరో డిఫరెంట్ చిత్రం ‘డార్క్ నైట్’. టైటిల్ తోనే ఈ  సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో అని మేకర్స్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశారు. మరి ఈ రోజు విడుదలైన ఈ  చిత్రం ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు ఎంగేజ్ చేసిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 13, 2026, 04:45 PM IST

Trending Photos

School Holiday Tomorrow: రేపు స్కూల్లకు సెలవు గురించి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ప్రభుత్వం..!
5
AP schools holiday news
School Holiday Tomorrow: రేపు స్కూల్లకు సెలవు గురించి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ప్రభుత్వం..!
Actress Hema: బంగారం కన్నా బ్లూ డ్రమ్ములపై మోజు ఎక్కువ.. నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
6
Actress Hema
Actress Hema: బంగారం కన్నా బ్లూ డ్రమ్ములపై మోజు ఎక్కువ.. నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
Vijay Son Jason Sanjay: విజయ్ కి కొడుకు ఎదురు దెబ్బ.. వారసుడు కాదు అంటూ ఇంటిపేరు తొలగింపు..!
6
Vijay Thalapathy
Vijay Son Jason Sanjay: విజయ్ కి కొడుకు ఎదురు దెబ్బ.. వారసుడు కాదు అంటూ ఇంటిపేరు తొలగింపు..!
Govt Employees Wellness Leave: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 50 వేల హెల్త్ బెనిఫిట్‌తో వెల్‌నెస్ లీవ్..!!
5
govt employees wellness leave
Govt Employees Wellness Leave: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 50 వేల హెల్త్ బెనిఫిట్‌తో వెల్‌నెస్ లీవ్..!!
Dark Night Review:‘డార్క్ నైట్’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!

తారాగణం : పూర్ణ, త్రిగుణ్ (ఆదిత్ అరుణ్) విధార్థ్, సుభాశ్రీ రాయగురు తదితరులు 
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్: మిస్కిన్
డైరెక్టర్ అఫ్ ఫోటోగ్రఫీ : కార్తీక్ ముత్తు కుమార్,
ఎడిటర్ : ఇళయరాజా ఎస్.
బ్యానర్ : పి19 స్టూడియోస్,
నిర్మాత: సురేష్ రెడ్డి కొవ్వూరి,
దర్శకుడు : ఆథిత్యా 
విడుదల తేది :13-03-2026

Add Zee News as a Preferred Source

కథ విషయానికొస్తే..
లాయర్ అలెక్స్‌ (విధార్థ్),  హేమ(పూర్ణ) ఇద్దరు పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహాం చేసుకుంటారు. పెళ్లై తర్వాత వారి దాంపత్య జీవితం అంత సజావుగా సాగదు. పెళ్లైనా అలెక్స్ తన ఆఫీసులో పనిచేసే తోటి ఉద్యోగిని సోఫియా (సుభాశ్రీ రాయగురు) తో ఇల్లీగల్ ఎఫైర్ కొనసాగిస్తుంటాడు. ఆ విషయం తెలిసిన హేమ అతన్ని విడిచి వెళ్లిపోతుంది. మరోవైపు సోఫియా అలెక్స్ తో పాటు మరొకరితో ఎఫైర్ నడుపుతూ ఉంటుంది. ఈ విషయం అలెక్స్ కు తెలిసి ఆమెను చంపాలనే కోపం వస్తుంది. ఈ క్రమంలో తనను విడిచి వెళ్లిన భార్య ఎంత మంచిదో తెలుసుకుంటాడు. ఆమెను తన లైఫ్ లోకి తిరిగి తీసుకురావాలనుకుంటాడు. మరోవైపు హేమ కారణంగా రోడ్ యాక్సిడెంట్ లో చేతులు గాయపడ్డ రోషన్ (త్రిగుణ్ - ఆదిత్ అరుణ్) అనే అనాథను చేరతీస్తుంది. మరోవైపు రోషణ్ మాత్రం హేమతో ఆ బంధాన్ని వేరే విధంగా భావిస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో అలెక్స్, హేమా కలిసిపోతున్న సమయంలో ఓ అనూహ్యమైన ఘటన చోటు చేసుకుంటుంది. ఈ ఘటన వలన హేమతో పాటు అలెక్స్ జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగింది. తిరిగి కలవాలనుకున్న ఈ జంట చివరకు ఒక్కటయ్యారా లేదా అనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

ఈ మధ్య కాలంలో  ఏ న్యూస్ చేసినా..భార్య చేతిలో భర్త చావడం..వైఫ్ లవర్ భర్తను చంపడం అనేది ఎక్కువైపోయాయి.  సమాజంలో జరుగుతున్న ఈ తరహా ఇన్సిడెంట్స్ ను బేస్ చేసుకొని దర్శకుడు ఆథిత్యా ఈ సినిమాను రూపొందించాడు. ఈ మధ్యకాలంలో బంధాలవేవి తామరాకుపై నీటి బొట్టులా తయారయ్యాయి. భార్యభర్తలు ఇద్దరు ఒకరిపై ఇంకొకరు ఆధిపత్యం చివకు బంధానికి బీటలు వారుతున్నాయి. ఒకరిపై ఇంకొకరు నమ్మకం కోల్పోతున్నారు. మరోవైపు ఇలాంటి తరహా ఘటనలపై  సోషల్ మీడియా లో మీమ్స్ కూడా పెడుతున్నారు. ఈ జనరేషన్‌  భార్య, భర్తలు  ఇద్దరిలో ఎవరు తప్పటడుగు వేసినా వారి సంసారం ఎంత డేంజర్లో పడుతుందో దానికి ఎంత అలర్ట్‌గా ఉండాలో తెలియచేసే కథాంశాన్ని ఎన్నుకోవడం సాహసమే. అందులో దాదాపు దర్శకుడు తాను రాసుకున్న కథను తెరపై ఆవిష్కరించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడనే చెప్పాలి. ఈ నేపథ్యంలో అందులో కొంత మేర హద్దులు మీరాడు.  ముఖ్యంగా జీవితం అనేది లవ్, సెక్స్, నమ్మక ద్రోహం చుట్టే ఈ కథను అల్లాడు. మరోవైపు భార్య భర్తలు ఎలా ఒకరితో మరొకరు మెలగాలి. ఎలా జీవితాన్ని లీడ్ చేయాలనే పాయింట్ కూడా బాగుంది. కమర్షియల్ ఈ సినిమా ఏ మేరకు వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో కానీ.. ఓటీటీలో మాత్రం ఈ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ దక్కడం గ్యారంటీ.

దర్శకుడు ఆదిత్య ఈ చిత్రాన్ని షేక్ స్పియర్ ప్రసిద్ధ వ్యాక్యాన్ని తీసుకొని ఈ కథను అల్లుకున్నాడు. కథను ప్రత్యేక కోణంలో చెప్పే ప్రయత్నాన్ని మెచ్చుకొని తీరాలి. డైరెక్టర్ స్టోరీలోని  కొన్ని అతీంద్రియ అంశాలతో కూడిన ఒక ఊహించని ట్విస్ట్ కథను కొత్త మలుపు తిప్పుతూ ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచాడు.  సినిమాకు సంగీతం అందించిన మిస్కిన్ అందించిన పాటలు, ఆర్ఆర్  బాగున్నాయి. అవి సినిమాలో భావోద్వేగాన్ని పెంచుతాయి. సంగీతంలో ఇళయరాజా  ప్రభావం అక్కడక్కడ కనిపిస్తుంది. కార్తీక్ ముత్తు కుమార్ అందించిన సినిమాటోగ్రఫీ, విజువల్స్ అలరిస్తాయి.  ముఖ్యంగా నైట్ సీన్స్  చాలా అధ్బుతంగా చిత్రీకరించారు. ఎడిటింగ్ పరవాలేదు. సినిమా తక్కువలో తక్కువ ఉండటం పెద్ద ఊరట. నిర్మాత నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.

నటీనటుల విషయానికొస్తే..
పూర్ణ ఓ సాధారణ గృహిణి పాత్రలో ఒదిగిపోయిన తీరు బాగుంది. ముఖ్యంగా భర్త వల్ల మోసపోయే యువతిగా ఆమెలో అడగడున నిరాశ.. బాధ, నిస్సహాయత వంటి భావాలను ఎంతో సహజంగా వ్యక్తపరిచింది. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ లో మాత్రం ఆమె నటన పీక్స్ అని చెప్పాలి.  త్రిగుణ్ మంచి నటనతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ జనరేషన్ కు చెందిన యువకుడి పాత్రలో  చాల జోవెయాల్ నటించాడు.భర్త గా  విధార్థ్ తన పాత్ర మేర నటించాడు. తెలుగు అమ్మాయి సుభాశ్రీ రాయగురు తన గ్లామర్ తో కట్టిపడేసింది. మిగలిన వాళ్ల గురించి పెద్దగా చెప్పుకోవాల్సింది లేదు. 

బ్యాటమ్ లైన్.. భార్య భర్తల విలువను చెప్పే..‘డార్క్ నైట్’..

రేటింగ్: 2.5/5

Also Read:​ మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!

Also Read:​ బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Dark Night ReviewDark Night Review RatingDark Night Review Rating Public TalkDark NightTollywood

Trending News