Devagudi:నిజ జీవిత గాథతో వస్తోన్న ‘దేవగుడి’.. టీజర్ పై హీరో శ్రీకాంత్ ప్రశంసలు..

Devagudi Teaser Talk: టీజర్ విడుదల తర్వాత హీరో శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘2013లో రామకృష్ణా రెడ్డి నిర్మాతగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టారు. ఎంతో అభిరుచితో తో ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన ఆయన ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ అవకుండా సినిమాలు నిర్మించి సక్సెస్ ఫుల్ నిర్మాతగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. అప్పట్లో ఆయన సినిమా గురించి చెబుతుంటే.. మీరే డైరెక్షన్ చేయవచ్చు కదా అనేవాడిని. అలా ఆయన దర్శకుడు అయ్యారు. ‘దేవగుడి’ మూవీతో దర్శకుడు అయ్యారు. ఈ టీజర్ చూస్తే ఎంతో అనుభవం ఉన్న దర్శకుడి తీసాడా అనిపించింది. ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్డ్రాప్లో రియల్గా జరిగిన స్టోరీ నే సినిమాగా తెరకెక్కించారని చెప్పుకొచ్చారు. నాకు ఈ స్టోరీ ముందుగానే తెలుసు. రియల్గా జరిగిన స్టోరీ ఇది. కచ్చితంగా అందరినీ అలరిస్తుందనే నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సినిమాలో నటించిన హీరో హీరోయిన్లకు నేను చెప్పేది ఒక్కటే. అందరూ కష్టపడే ఇక్కడ వరకు వస్తారు. ఇక్కడకు వచ్చిన తర్వాత కూడా అంతే కష్టపడుతూ ఉండాలి. సక్సెస్, ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి కామన్. కానీ డిజప్పాయింట్ అవకుండా ముందుకు వెళుతూనే ఉండాలన్నారు. డిసెంబర్ 19న థియేటర్లలోకి వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని అందరూ చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని శ్రీకాంత్ చెప్పుకొచ్చారు.
దర్శకనిర్మాత బెల్లం రామకృష్ణా రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ఈ వేడుకకు వచ్చిన మీడియా మిత్రులకు, బంధుమిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. 2013లో శ్రీకాంత్గారితో పుష్యమి ఫిలిం మేకర్స్ ప్రారంభించాము. శ్రీకాంత్గారు ఏ నోటితో అన్నారో ఆ రోజు.. ‘భయ్యా నువ్వు డైరెక్టర్ అయిపోవచ్చుగా అని’.. ఆ తర్వాత నేను డైరెక్టర్గా మారాను. ‘దృశ్యకావ్యం’ చేశాను. ఇప్పుడు ‘దేవగుడి’ మూవీతో పలకరించబోతున్నాను. డిసెంబర్ 19న ‘దేవగుడి’ ఫైర్ ఉంటుంది. కచ్చితంగా హిట్ కొట్టబోతున్నామని కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్పుకొచ్చారు. ఇప్పటికే సెన్సార్ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమాను చూసి మెచ్చుకున్నారు. ఈ మూవీలో స్క్రీన్ప్లే అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుందన్నారు. ఎంటైర్ టీమ్ ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఈ సినిమా చేశాం. రఘు కుంచెగారు అద్భుతమైన పాత్ర చేశారు. ఆయన ఈ చిత్రం కోసం ఎంతగానో సహకరించారు. తప్పకుండా ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
