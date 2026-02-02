English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Devagudi: దేవగుడి సక్సెస్ సాధించడంపై చిత్ర యూనిట్ హర్షం.. రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న ప్రేక్షకాదరణ..

Devagudi: దేవగుడి సక్సెస్ సాధించడంపై చిత్ర యూనిట్ హర్షం.. రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న ప్రేక్షకాదరణ..

Devagudi:‘దేవగుడి’  ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్ లో ఉన్న సినిమా. గత శుక్రవారం విడుదలైన ఈ చిత్రం పాజిటివ్ టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. పుష్యమి పుష్యమి ఫిలిం మేకర్స్ బ్యానర్ పై బెల్లం సుధారెడ్డి సమర్పణలో బెల్లం రామకృష్ణా రెడ్డి స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. ఈ చిత్రంలో అభినవ శౌర్య, నరసింహ, అనుశ్రీ, రఘు కుంచె లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. ‘దేవగుడి’ చిత్రం అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో ఈ సినిమా సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది. ఈ ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్  హైదరాబాద్ లో సక్సెస్ మీట్  నిర్వహించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 2, 2026, 05:29 PM IST

Devagudi Success Meet: ‘దేవగుడి’ ప్రస్తుతం థియేటర్స్ లో సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది. దర్శక, నిర్మాత బెల్లం రామకృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. దేవగుడి సినిమా సపోర్ట్ చేసిన మీడియాకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.  మా సినిమా చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా  అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుంటోంది. ఎక్కడా ల్యాగ్ లేకుండా గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ ప్లేతో సినిమా బాగుందనే ప్రశంసలు లభిస్తున్నాయి. సినిమా ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ గురించి ప్రత్యేకంగా అందరు ప్రస్తావిస్తున్నారు.  యాక్షన్ సీక్వెన్సులు, పాటల చిత్రీకరణ బాగుందనే కాంప్లిమెంట్స్ వస్తున్నాయి.   రివ్యూస్ అన్నీ పాజిటివ్ గా వచ్చాయి. మంచి రేటింగ్స్ ఇచ్చారు. మా చిత్రంలో రఘు కుంచె చేసిన వీరారెడ్డి పాత్ర హైలైట్ అయ్యింది. ఆయన నటన బాగుందని విమర్శకులు కూడా ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. అలాగే ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన  అభినవ శౌర్య నరసింహ, అనుశ్రీ నటనను కూడా అందరినీ అట్రాక్ట్ చేస్తోంది. కొందరు ఆడియెన్స్ సినిమా చూసి బయటకు వస్తూ భావోద్వేగానికి గురవుతున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.  "దేవగుడి" సక్సెస్ తో మా టీమ్ అంతా ఆనందంగా ఉందన్నారు. 

హీరో అభినవ్ శౌర్య మాట్లాడుతూ - కొన్నేళ్లుగా హీరో కావాలని నేను కన్న కల ఈ సినిమాతో నెరవేరింది. నేను పడ్డ కష్టం ఫలించింది. "దేవగుడి" సినిమాకు వస్తున్న స్పందన మాములుగా లేదు.  థియేటర్స్ లో నన్ను నేను చూసుకుంటూ ఉంటే ఎంతో సంతోషంగా అనిపించింది. రివ్యూస్ లో కూడా నా పేరు అభినవ్ అని మర్చిపోయి ధర్మ అనే రాస్తున్నారు. అంటే అంత బాగా వారికి కనెక్ట్ అయిపోయాను. ఈ క్రెడిట్ అంతా మా దర్శక నిర్మాత బెల్లం రామకృష్ణా రెడ్డి కే చెందుతుంది. ఆయన నటుడిగా నాకు జన్మనిచ్చారు. నేను ఈ సినిమాలో జాతర నేపథ్యంగా చేసిన ఒక భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా అందరు ప్రస్తావిస్తున్నారు. మీ ఆదరణ మా సినిమా పట్ల ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నానన్నారు. 

నరసింహ తోషి మాట్లాడుతూ - "దేవగుడి" సినిమాకు విజయాన్ని ఇచ్చిన ప్రేక్షక దేవుళ్లకు ధన్యవాదాలు. ఈ సినిమాను చూసి మా ఊరి ప్రజలతో పాటు మా కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు ఎంతో హ్యాపీగా కాల్స్ చేస్తున్నారు.  ఈ చిత్రంలో ఒక మంచి పాత్రలో యాక్ట్ చేసే  ఛాన్స్ దక్కింది. నాతో పాటు మా టీమ్ అందరికీ ఈ విజయం ఎంతో ప్రత్యేకంగా గుర్తుండిపోతుందన్నారు. 

హీరోయిన్ అనుశ్రీ మాట్లాడుతూ - ఒక తెలుగు అమ్మాయిగా "దేవగుడి" చిత్రంతో కథానాయికగా మీ ముందుకు వచ్చాను. తిరుపతిలో మా సినిమా చూసి బయటకు వస్తుంటే శ్వేతా రెడ్డి అని ఆడియెన్స్ నన్ను  పిలుస్తున్నారు. ఇది నటిగా నాకు దక్కిన రియల్ గుర్తింపు అని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.  ఈ చిత్రంలో శ్వేతారెడ్డిగా నన్ను ప్రేక్షకులు బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు. బెల్లం రామకృష్ణారెడ్డి  సినిమాలోని ప్రతి పాత్రను అంత బాగా తెరపై చూపించారు.  నేను చేసిన కొన్ని ఫైట్ సీన్స్, పవర్ ఫుల్ డైలాగ్స్ కు థియేటర్స్ లో విజిల్స్ పడుతున్నాయి. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

నటుడు రఘుకుంచె మాట్లాడుతూ - మంచి కంటెంట్ ఉంటే తప్పకుండా చిన్న సినిమాను కూడా నెత్తిన పెట్టుకుంటారని తెలుగు ఆడియెన్స్ "దేవగుడి" విజయంతో మరోసారి నిజం చేశారు.  ఈ క్రెడిట్ అంతా  బెల్లం రామకృష్ణా రెడ్డి గారికే ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ చిన్న సినిమా రిలీజైతే అది ప్రేక్షకులకు రీచ్ కావడం లేదని చెప్పారు. ఎక్కడా కనిపించడం లేదు.  కానీ రామకృష్ణారెడ్డి  ఎంత శ్రద్ధగా సినిమాను తెరకెక్కించారో, అంతే ప్లానింగ్ తో పబ్లిసిటీ, రిలీజ్ చేసి సినిమాను తెలుగు ప్రేక్షకులకు రీచ్ అయ్యేలా చేయడంలో సక్సెస్ సాధించారు.  ఈ మూవీలో దేవగుడి వీరారెడ్డిగా నేను చేసిన పాత్ర నా కెరీర్ లో బెస్ట్ రోల్ అని చెప్పాలి. ప్రతి రివ్యూలోనూ నా పేరుతోనే రాయడం మొదలుపెట్టారు. నటుడిగా నాకు ఎంతో సంతృప్తినిచ్చిన చిత్రమిది. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మా దర్శకనిర్మాత హ్యాపీగా ఉండటమే మాకు ముఖ్యం.  అదే మాకు నిజమైన విజయం అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.  

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

 

 

