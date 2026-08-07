/ప్రభాస్ అడవి రాముడు సినిమాతో నా కెరీర్ ప్రారంభమైంది.. నటుడు దొర సాయి తేజ..

మీ సినీ జర్నీ గురించి చెప్పండి..ప్రభాస్ గారి ‘అడవి రాముడు’ సినిమాలో హీరో చిన్నప్పటి పాత్రకు డబ్బింగ్ చెప్పాను. ఆ తర్వాత ‘కొత్ తబంగారులోకం’, ‘హై స్కూల్’ అనే సిరీస్లో నటించాను. ‘అలా మొదలైంది’ సినిమాలోనూ ఓ చిన్న క్యారెక్టర్ చేశాను. 2016 నుంచి ఆర్జీవీతో అనుబంధం ఏర్పడింది. ‘శ్రీదేవీ’ అనే ఓ విడుదల కాని సినిమాలో యాక్ట్ చేశాను. అక్కడే నాకు సినిమా పరిచయమైంది. అలా 2018లో యూట్యూబ్ జర్నీ సీరియస్గా షురూ అయింది. ‘బ్యాక్ బెంచర్స్’ సిరీస్తో మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. అలా సిరీస్లు చేసుకుంటూ వచ్చాను. గత ఏడాది సొంతంగా కంటెంట్ క్రియేషన్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాను. రీసెంట్గా మళ్లీ ‘దందా’తో మంచి సక్సెస్ వచ్చింది.
ఇంత చిన్న వయసులోనే వ్యాపారస్థుడిగా, నటుడిగా, కంటెంట్ క్రియేటర్గా ఇన్ని పాత్రలు..
నేను నిద్ర లేచిన క్షణం నుంచి ఒక కంటెంట్ క్రియేటర్గా, డైరెక్టర్గా, యాక్టర్గా, ప్రొడ్యూసర్గా ఆలోచిస్తూనే ఉంటాను. నన్ను నేను కొత్తగా పరిచయం చేసుకోడానికి నాకు తెలిసిన ఏకైక మార్గం ఇదే. అందుకే అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నాను. కంటెంట్ క్రియేషన్ అనేది నా వ్యాపారం. సినిమా అనేది నా ప్యాషన్. రెండూ కలిపితే నేను.
మీకు పార్టీలు చేసుకోవాలని, ఎంజాయ్ చేయాలని అనిపించదా?
ప్రతీ విషయాన్ని నేనే నేర్చుకోవాలి. నాకు నేనుగానే అన్నీ నేర్చుకుంటాను. పడిపోయినప్పుడు ఓ కొత్త గుణపాఠం నేర్చుకుంటాను. నేను ఎప్పుడూ నా వయసు కంటే ఓ ఐదేళ్లు పెద్దవాడిలానే ఆలోచిస్తాను. రోజంతా నాకు పనులే ఉంటాయి. ఇతర పనులకు నాకు సమయం ఉండదు. ప్రతీ రోజూ ఏదో ఒకటి కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలని ఆలోచిస్తుంటాను.
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రశంసలు, విమర్శల్ని ఎలా తీసుకుంటారు?
సామాజిక మాధ్యమాల్లో అన్నీ ఉంటాయి. ప్రతీ వీడియోకి కొన్ని కొత్త ప్రశంసలు, కొన్ని తిట్లు వస్తుంటాయి. ఈ కంటెంట్ క్రియేషన్ అనే దాన్ని నేను ఒక బ్రిడ్జ్లా వాడతాను. ఇక్కడ నా కోసం ఉండే ఫాలోయింగ్ని సినిమా థియేటర్ వరకు తీసుకు రావాలని అనుకుంటున్నాను. అయితే కంటెంట్ క్రియేషన్స్లోనే మా రోజువారి ఖర్చులు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇన్ ఫ్లూయెన్సర్, కంటెంట్ క్రియేటర్ అనే మాట కంటే.. నటుడు అని పిలిపించుకోవాలని నాకు ఉంటుంది.
సోషల్ మీడియా లైఫ్, ఈ క్రియేటర్ స్పేస్ గురించి కొత్తగా వచ్చేవాళ్లకు మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి?
కొద్దిగా ఫాలోవర్లు లైకులు షేర్లు కనిపించాయంటే చాలు, చూసే జనాలంతా అబ్బా 'లైఫ్ అంటే వీడిది రా' అనుకుంటారు. కానీ అది నిజం కాదు, వైకుంఠపాళీ లాగా నిచ్చెనెక్కిచ్చేది అదే, ఏదైనా తేడా కొడితే క్రింద పడేసేది అదే. చూడటానికి గ్లామరస్గా కనిపిస్తుంది, వ్యూస్ & రీచ్ కోసం ఒకటి చెప్తే ఇంకో టైటిల్ పెట్టి, తంబ్నెయిల్ మార్ఫ్ చేసి వాళ్ళ ప్రయోజనాల కోసం జీవితాలు నాశనం చేసే వాళ్ళూ ఉన్నారు. సో దీంట్లోకి రావాలనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ప్రశంసకీ విమర్శకీ రెండింటికి సిద్ధంగా ఉంటేనే రావాలి. అలా అయితేనే ఈ స్పేస్లో నెగ్గుకు రాగలము.
అరవింద్ పాత్రకు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వస్తోంది. మిమ్మల్ని విమర్శించే వారు కూడా పొగిడేస్తున్నారు కదా?
కంటెంట్ క్రియేషన్స్లో ఒకే రకమైన పాత్రను పోషించగలను. కానీ సిరీస్, సినిమా వరకు వచ్చే సరికి రకరకాల పాత్రలను పోషించే ఛాన్స్ వస్తుంది. నేను ‘దందా’లో అరవింద్గా మాత్రమే కనిపిస్తాను. ఇలాంటి ఛాలెంజింగ్ పాత్రలే రావాలని ఇన్నాళ్లు కోరుకున్నాను. ఇదంతా మా దర్శకుడి వల్లే సాధ్యమైంది.
దర్శకుడు ఆదిత్య దేవులపల్లి మీ గురించి ఎంతో గొప్పగా చెప్పారు?.. మీరు నిజంగానే సింగిల్ టేక్ ఆర్టిస్టా?
నాకు మానిటర్ చూసే అలవాటు ఉండదు. కెమెరామెన్ని చూస్తేనే విషయం తెలిసిపోతుంది. ఫస్ట్ టేక్లోనే సీన్ను పూర్తి చేయాలని అనుకుంటాను. అందుకే ఒక సీన్ ఉంటే.. దానికి ముందు, తర్వాత సీన్లు ఏంటన్నది కూడా చూసుకుంటాను. అందుకే దాదాపు అన్నీ కూడా సింగిల్ టేక్లోనే చేసేస్తాను. టేక్స్ ఎక్కువ అయితే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది. సెట్లో ఉన్నంత సేపు నేను అరవింద్ పాత్రలోనే ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాను. అందుకే సింగిల్ టేక్లోనే చేసేశాను.
దందా’ టీం గురించి చెప్పండి?
ఆదిత్య వంద శాతం సక్సెస్ అయ్యారు. పేపర్ మీద రాసుకున్నది అవుట్ పుట్గా తీసుకు రావడం అన్నది మామూలు విషయం కాదు. ఆ విషయంలో ఆదిత్య అన్నకు మెచ్చుకుని తీరాల్సిందే. ‘దందా’ సిరీస్కు సంబంధించిన ప్రతీ విషయంలో ఆయన ఎంతో కష్టపడ్డారు. ఆయన విజన్ వల్లే ‘దందా’ యూనిక్గా నిలిచింది. ఈ సిరీస్ను ఏడు రోజుల్లో, 30 కాల్షీట్స్లో పూర్తి చేశాము. పగలు, రాత్రి అన్న తేడా లేకుండా కష్టపడి పని చేశాం.
ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ ఏంటి?
ప్రతీ ఒక్క సాధారణ వ్యక్తికి కనెక్ట్ అయ్యే కథల్ని థియేటర్లో చూపించాలని అనుకుంటున్నాను. జీరో టు హీరో అనే పాత్రలను పోషించాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరిలోనూ స్పూర్తి నింపే కథల్ని, మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చే ప్రాజెక్ట్ల్ని చేయాలనే నా ఆశయం. ప్రేక్షకులు నా కోసం ఖర్చు పెట్టే డబ్బులకు న్యాయం చేయాలనే లక్ష్యంతో పని చేస్తాను.
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