Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /No Rev
  • /ప్రభాస్ అడవి రాముడు సినిమాతో నా కెరీర్ ప్రారంభమైంది.. నటుడు దొర సాయి తేజ..

ప్రభాస్ అడవి రాముడు సినిమాతో నా కెరీర్ ప్రారంభమైంది.. నటుడు దొర సాయి తేజ..

Dhandha fame Dora Sai Teja: ఒక్క వెబ్ సిరీస్ ఈ  నటుడి జాతకం పూర్తిగా మార్చేసింది. ‘దందా’ వెబ్ సిరీస్‌తో తెలుగు తెరపై  నటుడుగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు దొర సాయి తేజ.   వర్టికల్ స్టోరీస్‌లో చాయ్ షాట్స్ నుంచి వచ్చిన ‘దందా’ సిరీస్‌తో హీరోగా దొర సాయి తేజ ఓ ట్రెండ్ క్రియేట్ చేశారనే చెప్పాలి. దర్శకుడు ఆదిత్య దేవులపల్లి తెరకెక్కించిన ఈ సిరీస్ యూట్యూబ్‌లో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ సిరీస్ సక్సెస్ ఫుల్‌గా సాగుతున్న తరుణంలో హీరో దొరసాయి తేజ తన సినీ ప్రయాణం గురించి మీడియా ముచ్చటించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 07, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:20 PM IST
ప్రభాస్ అడవి రాముడు సినిమాతో నా కెరీర్ ప్రారంభమైంది.. నటుడు దొర సాయి తేజ..
Image Credit: Dora Sai Teja (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
EWS కటాఫ్‌ మార్కులు, ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌పై స్టూడెంట్స్ JAC పోరుబాట!
2
3
4
5