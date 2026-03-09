Dhandoraa:‘దండోరా’ మూవీకి గద్దర్ అవార్డు.. నటుడు శివాజీ హర్షం..

Dhandoraa Tealangana Gaddar Film Award:తెలంగాణ ప్రభుత్వం తాజాగా ప్రకటించిన ‘గద్దర్ అవార్డులు 2025’లో ‘దండోరా’ సత్తా చాటుకుంది. మూడు కేటగిరీల్లో ‘దండోరా’ అవార్డుల్ని కైవసం చేసుకుంది. ఉత్తమ ద్వితీయ చిత్రంగా ఈ సినిమా ఎంపికైంది. ఈ చిత్రాన్ని లౌక్య ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అధినేత రవీంద్ర బెనర్జీ నిర్మాణంలో మురళీకాంత్ దర్శకత్వంలో ‘దండోరా’ చిత్రం తెరకెక్కింది. ఈ చిత్రంలో శివాజీ, నవదీప్, నందు, రవికృష్ణ, మనికా చిక్కాల, మౌనికా రెడ్డి, బిందు మాధవి, రాధ్య, అదితి భావరాజు లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. తమ సినిమాకు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన అవార్డులు, ఇచ్చిన గుర్తింపు సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ థాంక్స్ చెబుతూ మీడియా సమావేశం నిర్వహించింది.
ఈ సందర్భంగా శివాజీ మాట్లాడుతూ .. ‘దండోరా’ సినిమాని గుర్తించి అవార్డుల్ని ఇచ్చిన జ్యూరీకి, తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. శంఖంలో పోస్తే తీర్థం అవుతుంది. ఎన్టీఆర్ గారు వేసిన ట్వీట్తో తెలుగు వారందరికీ ఈ చిత్రం మరింత దగ్గరైంది. మార్క్ కె రాబిన్ కి అవార్డు రావడం హ్యాపీగా ఉందన్నారు. నాకు ఈ చిత్రంలో అవకాశం ఇచ్చిన బెన్నీ కి ధన్యవాదాలు. ఈ మూవీ కోసం పని చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ ఈ అవార్డుల్లో భాగం ఉంటుందన్నారు. తెలుగు వాళ్ల ప్రతిభను, సత్తాను చాటే చిత్రమిది. మురళీ ‘దండోరా’ కథని, మూవీని మా కోసమే తీశాడనిపిస్తుంది. ఈ పాత్ర కోసం, లుక్ కోసం నేను చాలా వరకు రాత్రి పూట రెండు, మూడు గంటలే నిద్రపోయిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఇక్కడితో ఆగే సినిమా అయితే కాదు. మున్ముందు చాలా అవార్డులు వస్తాయని ఆశిస్తున్నట్టు తెలిపారు. మరోవైపు తనకు కోర్టుకు సినిమాలోని నటనకు బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా అవార్డు రావడం పట్ల ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
దర్శకుడు మురళీకాంత్ మాట్లాడుతూ ..‘మా ‘దండోరా’ సినిమాకు ఇలాంటి గుర్తింపు ఇచ్చిన జ్యూరీకి, ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ ప్రయాణంలో తోడుగా నిలిచిన నా టీంలోని ప్రతీ ఒక్కరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. కొత్త దర్శకుడిని అయినా సరే నా టీం అంతా నన్ను నమ్మింది. ఎంతో అనుభవం ఉన్న యాక్టర్స్ సైతం నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. మార్క్ కె రాబిన్ మా సినిమాకి ప్రాణం. ఆయన, నేను కలిసి ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు గడిపి సినిమా కోసం పనిచేశాము. ఇలాంటి అవార్డులు, గుర్తింపు వచ్చిన సమయాల్లోనే మన వద్ద ఉన్న టాలెంట్ గురించి అందరికీ తెలుస్తుందన్నారు. శివాజీ వల్లే ఈ చిత్రం ఈ స్థాయికి వచ్చింది. ఎక్కడా, ఏనాడూ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టలేదన్నారు. ఇలాంటి గుర్తింపు, అవార్డులు వస్తే మరింత మంచి చిత్రాల్ని, సందేశాత్మాక సినిమాల్ని తీయాలనే ప్రోత్సాహం లభిస్తుందన్నారు.
నిర్మాత రవీంద్ర బెనర్జీ మాట్లాడుతూ .. ‘‘దండోరా’ సినిమాని గుర్తించి, అవార్డుల్ని ఇచ్చిన జ్యూరీ మెంబర్లకి, తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు. మా ‘దండోరా’ జర్నీలో సపోర్ట్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. మా ప్రయాణంలో తోడుగా నిలిచిన సాహుకి, నాగవంశీకి ధన్యవాదాలు. మాకు ముందు నుంచీ అండగా నిలిచిన మీడియాకి థాంక్స్ చెప్పారు.
మార్క్ కె రాబిన్ మాట్లాడుతూ .‘ముందు నుంచీ మా సినిమాని సపోర్ట్ చేసిన మీడియాకి ధన్యవాదాలు. మాకు ఈ గుర్తింపు, అవార్డుల్ని ఇచ్చిన తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి థాంక్స్. గద్దర్ అన్న పాటలు చిన్నప్పటి నుంచి వింటూ ఉండేవాడిని ఈ రోజు గద్దర్ అవార్డుల్లో బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా అవార్డ్ రావడం నాకు పెద్ద గౌరవం లాంటిదన్నారు. ‘దండోరా’ అద్భుతమైన కథ. ఇలాంటి కథను నా వద్దకు తీసుకు వచ్చిన మురళీకి థాంక్స్. ఈ ప్రయాణంలో నాకు సపోర్ట్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ రేఖ మాట్లాడుతూ ..‘దండోరా’ కథ విన్నప్పుడే నా మనసుని తాకింది. ఈ అవార్డులు, గుర్తింపు చూస్తే అందరి హృదయాల్ని ఈ చిత్రం తాకిందని నాకు అర్థమైందన్నారు. ఈ సందర్భంగా చిత్ర నటీనటులు పాల్గొన్నారు.
