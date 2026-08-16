/రాజమౌళి శిష్యుడి నుంచి వస్తోన్న న్యూ ఏజ్ లవ్ స్టోరీన ‘ధరణి ఐ లవ్ యూ’ .. షూటింగ్ పూర్తి..

New Age Love Story : రాజమౌళి దగ్గర పలు చిత్రాలకు అసోసియేట్ దర్శకుడిగా పనిచేసిన సాయి కృష్ణ ఆ తర్వాత పలువురు దర్శకుల దగ్గర పనిచేశారు. తాజాగా ఈయన దర్శకత్వంలో రాజశేఖర్ మద్దికుంట నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘ధరణి ఐ లవ్ యూ’.ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్ కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యాయి. ఈ చిత్రాన్ని బొమ్మరాశిపేట,లాలా గూడా, మలక్పేట్, ఎల్లగూడ, ఉద్దమర్రి, శామీర్పేట్, తూప్రాన్, వెంకటరత్నాపురం తదితర ప్రాంతాల్లోని అందమైన లొకేషన్లలో పిక్చరైజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి.
కొత్త తరహా ప్రేమకథా చిత్రం..
ఆసక్తికరమైన కథనం, కుటుంబ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే అంశాలతో ‘ధరణి ఐ లవ్ యూ’ రాబోతున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు. మంచి కుటుంబ కథా చిత్రాన్ని ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారనే నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు దర్శక, నిర్మాతలు. ప్రేమ, కుటుంబ అనుబంధాలు, భావోద్వేగాలతో పాటు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరించేలా మా ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆర్.పి.పట్నాయక్ ఒక సెంటిమెంట్ సాంగ్ ఈ సినిమాకు హెలెట్గా నిలవనుందని చెప్పారు. త్వరలోనే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది.
ఈ చిత్రంలో వంశీ ఆకుల హీరోగా నటిస్తున్నారు. మహిత హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేస్తోంద.ి అర్పితా లోహి, ఆమని, వినోద్ కుమార్, మధుసూదన్, సత్య ప్రకాష్, దేవీ ప్రసాద్, అశోక్ కుమార్, బలగం సంజయ్, చిత్రం శ్రీను, షేకింగ్ శేషు, చిట్టిబాబు, రాజశేఖర్ మద్దికుంట, బాలసూర్య, పార్వతి, శకుంతలమ్మ, స్మృతి పాండే తదితరులు ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు తుది దశకు చేరుకుంటుండటంతో సినిమా విడుదలకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించనున్నారు. దాంతో త్వరలో ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను త్వరలోనే చిత్రబృందం అధికారికంగా విడుదల చేయనుంది.
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