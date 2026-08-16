Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /No Rev
  • /రాజమౌళి శిష్యుడి నుంచి వస్తోన్న న్యూ ఏజ్ లవ్ స్టోరీన ‘ధరణి ఐ లవ్ యూ’ .. షూటింగ్ పూర్తి..

రాజమౌళి శిష్యుడి నుంచి వస్తోన్న న్యూ ఏజ్ లవ్ స్టోరీన ‘ధరణి ఐ లవ్ యూ’ .. షూటింగ్ పూర్తి..

Dharani I Love You: ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి, పరుచూరి మురళి, దేవిప్రసాద్ వంటి దర్శకుల వద్ద అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసిన సాయి కృష్ణ కేవి. దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘దరణి ఐ లవ్ యూ’. గతంలో ఈయన ‘అనగనగా ఒక ఊళ్లో’  సినిమాను డైరెక్ట్ చేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయినట్టు మూవీ యూనిట్ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 16, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:10 PM IST
రాజమౌళి శిష్యుడి నుంచి వస్తోన్న న్యూ ఏజ్ లవ్ స్టోరీన ‘ధరణి ఐ లవ్ యూ’ .. షూటింగ్ పూర్తి..
Image Credit: Dharani I Love You (Movie Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
నాగబాబుకు ప్రభుత్వం బంపర్ ఆఫర్.. కేబినెట్ హోదాతో కీలక బాధ్యతలు..!
2
3
4
5