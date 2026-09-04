/‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’ రివ్యూ..పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా మెప్పించిందా..!

రివ్యూ: ధర్మస్థల నియోజకవర్గం (Dharmasthala Niyojakavargam)
నటీనటులు - సుమన్, సాయికుమార్, రాజీవ్ కనకాల, కస్తూరి, నటరాజ్, రాజా రవీంద్ర, షఫీ, కాలకేయ ప్రభాకర్, రాయంచ కొక్కుర, వరుణ్ సందేశ్, వితికా షేరు, పృథ్వి, శివ కుమార్, తదితరులు
డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ: వెంకట హనుమ
ఎడిటింగ్: సాయిబాబు తలారి,
సంగీతం: మహావీర్ ఏలేందర్
నిర్మాత: మేరుం భాస్కర్
కథ, స్క్రీన్ప్లే, దర్శకత్వం: జై జ్ఞాన ప్రభ తోట
మూవింగ్ డ్రీమ్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పతాకంపై సీనియర్ నటులు సుమన్, సాయికుమార్ లీడ్ రోల్లో రాజీవ్ కనకాల, సీనియర్ నటి కస్తూరి, రాజా రవీంద్ర, షఫీ, యువ హీరో నటరాజ్, హీరోయిన్ రాయంచ కొక్కుర, హీరో వరుణ్ సందేశ్, వితికా షేరు ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’. ఇప్పటికే ఫస్ట్ లుక్, టీజర్తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచారు మేకర్స్. మరి ఆ అంచనాలను ఈ సినిమా ఏ మేరకు అందుకుందో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
‘ధర్మస్థల’ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే బైర్రాజు కంచుకోట (సాయికుమార్). అక్కడ నుంచి వరుసగా ఏడుసార్లు శాసనసభకు ఎన్నికవుతాడు. ఇక ఊర్లో డ్రగ్స్ దందా చేస్తుంటాడు వాసుదేవ్ (రాజీవ్ కనకాల), అతని పెళ్లాం కస్తూరి. దీనిపై అదే కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేసే అరుంధతి (వితికా షేరు) ఈ డ్రగ్స్ మాఫియా విషయమై వాసుదేవ్కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తారు. ఈ క్రమంలో బద్రి (నటరాజ్) అనే స్టూడెంట్ దారుణ హత్యకు గురవతాడు. ఈ డ్రగ్స్ మాఫియా అంతటినీ ఆ ఊరు బైర్రాజు నడుపుతుండానే విషయం తెలుస్తుంది. దీంతో టీ కొట్టు నడుపుకునే బద్రి తండ్రి ఈశ్వరయ్య (సుమన్) అదే ఊర్లో ఎమ్మెల్యేకు వ్యతిరేకంగా విద్యార్ధుల మద్ధతుతో ఎన్నికల బరిలో దిగుతాడు. మంద బలం, ధన బలం కలిగిన బైర్రాజును ఈశ్వరయ్యను ఎలా ఢీ కొట్టాడు. ఈ క్రమంలో బైర్రాజును ఎలా ఓడించాడు. ఈ క్రమంలో ధర్మస్థలలో అధర్మాన్ని అంతం చేసి ధర్మాన్ని ఎలా స్థాపన చేశాడు. ఈ క్రమంలో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయనేదే ‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’ స్టోరీ’
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు జ్ఞాన ప్రభ తోట తొలి ప్రయత్నంలోనే ఇలాంటి పొలిటికల్ సబ్జెక్ట్స్ను ఎంచుకోవడం కత్తి మీద సామే. గతంలో ఇలాంటి కథలు తెలుగు సహా వివిధ భాషల్లో వచ్చాయి. కానీ దర్శకుడు మాత్రం ఈ సినిమా కథను ప్రస్తుతం సమాజంలో పట్టి పీడిస్తోన్న డ్రగ్స్ మాఫియాకు వ్యతిరేకంగా ఈ సినిమాను నిర్మించడం అభినందించదగ్గ విషయం. అయితే దాన్ని ఎంత బాగానే తెరపై ఆవిష్కరించడానే దానిపై సినిమా విజయం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ విషయంలో దర్శకుడికి పాస్ అయ్యాడు. మంచి పొలిటికల్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవడమే కాదు.. అందుకు తగ్గ నటీనటులను తీసుకున్నాడు. సుమన్, సాయి కుమార్ వంటి సీనియర్ హీరోల ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సినిమాకు బాగా ఉపయోగపడింది. రాజీవ్ కనకాల, కస్తూరి పాత్రలను మలిచిన తీరు బాగుంది. ముఖ్యంగా కాలేజ్లో ఎమ్మెల్యే అండతో డ్రగ్స్ దందా నడపడం.. వారికి వ్యతిరేకంగా అదే కాలేజీ లెక్చరర్తో పాటు కొంత మంది విద్యార్ధులు ఎదురు తిరిగే సీన్స్ సినిమాటిక్గా బాగున్నాయి. ఈ క్రమంలో డ్రగ్స్కు బానిసై విద్యార్ధుల తమ బంగారు భవిష్యత్తును ఎలా నాశనం చేసుకుంటారనే పాయింట్స్ ఆలోచింపజేస్తాయి.
ఇక తమ దందాకు అడ్డు వస్తున్నాడని ఒక విద్యార్ధి నాయకుడిని చంపడం.. అతని తండ్రి అదే నియోజకవర్గంలో విద్యార్ధుల మద్ధతుతో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి గెలుపొందే సీన్స్. అందులో ఎత్తుకు పై ఎత్తులు, పొలిటికల్ డ్రామాను మలిచిన తీరు ప్రేక్షకులను సీట్లో కూర్చోబెట్టేలా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న సమకాలీన అంశాల చుట్టే కథను అల్లుకున్న విధానం బాగుంది. మధ్యలో కొన్ని సీన్స్ ల్యాగ్ ఉన్నా..ఇంటర్వెల్తో ఈ సినిమా అంచనాలు పెంచి.. ప్రీ క్లైమాక్స్ సీన్స్, క్లైమాక్స్ రాసుకున్న విధానం ఎంగేజ్ చేస్తుంది. . చివర్లో ఇచ్చే సందేశం బాగుంది.
ముఖ్యంగా తన నియోజకవర్గంలో విర్రవీగే బైర్రాజుకు ఈశ్వర్యయ్య పొలిటికల్గా కౌంటర్ ఇవ్వడం.. లెక్చరర్ ఉగ్రరూపంలో వితిక షేరు.. ఓటు ప్రాధాన్యత చెప్పే పాత్రలో వరుణ్ సందేశం గెస్ట్ అప్పీయరన్స్ సహా వచ్చే సీన్స్ బాగున్నాయి. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. సందర్భానికి తగ్గట్టు ఈ సినిమా బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ పర్వాలేదు. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. ఎడిటింగ్ ఇంకాస్త బెటర్ చేసుంటే బాగుండేది. దర్శకుడికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. ఓవరాల్గా పొలిటికల్ సినిమాలను ఇష్టపడే వాళ్లకు ఈ సినిమా ఎంగేజ్ చేస్తుంది.
నటీనటుల పనితీరు:
ఛాయ్ అమ్ముకునే ఓ సామాన్య ఈశ్వరయ్య పాత్రలో సుమన్ ఆకట్టుకున్నాడు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని ప్రేరణగా తీసుకొని ఈ పాత్రను మలిచినట్టు కనిపిస్తుంది. సెకండాఫ్లో పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇచ్చి బైర్రాజు పాత్రలో నటించిన సాయి కుమార్కు ఎలా చుక్కలు చూపించాడనే తెరపై చూడాల్సిందే. ఇక బైర్రాజుగా సాయి కుమార్ నటించలేదు.. జీవించాడనే చెప్పాలి. సుమన్, సాయి కుమార్ల పోటాపోటీగా నటించారు. సినిమాలో తన నటనతో మెప్పించాడు. మరోసారి రాజీవ్ కనకాల తనదైన విలనిజాన్ని పండించాడు. తను విలన్గా విశ్వరూపం చూపించాడు. కస్తూరి కూడా నెగిటివ్ పాత్రలో పర్ఫెక్ట్గా నటించింది. సత్యరాజ్ కుమారుడు నటరాజ్ ఈ సినిమా స్టూడెంట్ పాత్రలో మెప్పించాడు. లెక్చరర్ పాత్రలో వితికా షేరు నటన బాగుంది. వరుణ్ సందేశ్ చివర్లో కనిపించి సర్ప్రైజ్ చేశాడు. మిగిలిన నటీనటులు పర్వాలేదనపించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’ ఎంగేజ్ చేసే పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా...
రేటింగ్: 3/5
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