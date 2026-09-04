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‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’ రివ్యూ..పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా మెప్పించిందా..!

Dharmasthala Niyojakavargam Review: సుమన్, సాయికుమార్, నటరాజ్, రాయంచ కొక్కుర,  వరుణ్ సందేశ్, వితికా షేరు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’. జై జ్ఞాన ప్రభ తోట డైరెక్ట్ చేశారు. మేరుం భాస్కర్ నిర్మించారు. ఈ గురువారం విడుదలైన ఈ సినిమా ఈ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 04, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:12 AM IST
‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’ రివ్యూ..పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా మెప్పించిందా..!
Image Credit: Dharmasthala Niyojakavargam Movie Review (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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