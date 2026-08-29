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గ్రాండ్‌గా ‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’ ట్రైలర్ లాంఛ్.. సెప్టెంబర్ 4న విడుదల..

Dharmasthala Niyojakavargam: సుమన్, సాయికుమార్, నటరాజ్, రాయంచ కొక్కుర వరుణ్ సందేశ్, వితికా షేరు లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’.  జై జ్ఞాన ప్రభ తోట దర్శకత్వం వహించారు. మేరుం భాస్కర్ నిర్మించారు. పొలిటికల్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ పొలిటికల్ ఎంటర్‌టైనర్ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్ లాంఛ్ రీసెంట్‌గా జరిగింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 29, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 03:28 PM IST
గ్రాండ్‌గా ‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’ ట్రైలర్ లాంఛ్.. సెప్టెంబర్ 4న విడుదల..
Image Credit: Dharmasthala Niyojakavargam (File Pic /Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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