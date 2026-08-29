Dharmasthala Niyojakavargam Trailer Launch: ‘ధర్మస్థల నియోజవర్గం’ టైటిల్తోనే ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచారు. కొన్ని రోజు క్రితం పవిత్ర స్థలమైన ధర్మస్థలపై కొంత మంది విషపు ప్రచారం చేసి ఆ ప్రాంతపు ఇమేజ్ను డ్యామేజ్ చేయాలని ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు. తాజాగా అదే ‘ధర్మస్థల పేరుతో ‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’ పేరుతో పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ రాబోతుండటం విశేషం. తాజాగా ఈ సినిమాను సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో ట్రైలర్ను లాంఛ్ చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్ట్ డైరెక్టర్ భార్గవాచారి నౌండ్ల మాట్లాడుతూ - ‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’ గుడ్ మూవీ. సెప్టెంబర్ 4న రిలీజ్కు కాబోతుంది. థియేటర్స్ లో చూసి సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మహావీర్ ఏలేందర్ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా కోసం సాంగ్స్ చేసే ఛాన్స్ కలగింది. మొత్తం ఐదు పాటలు ఉంటాయి. పాటలన్నీ మా గురువు చంద్రబోస్ రాశారు. ఆయన ఈ చిత్రం కోసం రాసిన ఆరంభం అనే పాట అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ పాటలోని రెండు లైన్స్ లోనే మొత్తం మా కథ మొత్తం చెప్పాము. సెప్టెంబర్ 4న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాము.
ప్రొడ్యూసర్ మేరుం భాస్కర్ మాట్లాడుతూ...మా మూవీని ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్తో తెరకెక్కించాము. దర్శకుడు జై జ్ఞాన ప్రభ. 45 రోజుల్లో మొత్తం షూటింగ్ చేయాలని ప్లాన్ చేసుకున్నాం. అనుకున్నట్లుగా 45 రోజుల్లోనే మొత్తం ప్యాచ్ వర్క్ తో సహా షూటింగ్ కంప్లీట్ చేశాము.సినిమా ఔట్ పుట్ బాగా వచ్చింది. థియేటర్స్ లో మీ ఆదరణ దక్కుతుందని ఆశిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
హీరోయిన్ వితికా షేరు మాట్లాడుతూ - ఈ చిత్రంలోని పాటలు విన్న తర్వాతే కథ విన్నాను. పాటలు, కథ బాగా నచ్చి ఈ సినిమా చేసేందుకు ముందుకొచ్చినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఈ చిత్రాన్ని మీతో పాటే థియేటర్స్ లో చూసేందుకు వెయిట్ చేస్తున్నా. సెప్టెంబర్ 4న రిలీజ్ అవుతున్న మా సినిమాను చూసి సపోర్ట్ చేయాలని కోరారు.
డైరెక్టర్ జై జ్ఞాన ప్రభ మాట్లాడుతూ - మా మూవీలో మంచి కథతో పాటు మంచి పాటు అన్ని బాగా కుదిరాయి. మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మహావీర్ ఈ సినిమాకు బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ అందించారు. అలాగే చంద్రబోస్ సాహిత్యం మా సినిమాకు మెయిన్ పిల్లర్. ప్రొడ్యూసర్ భాస్కర్ ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా సినిమాను రూపొందించారు. ప్రతి ఆర్టిస్ట్ మా మూవీకి సపోర్ట్ చేశారు. ఈ మూవీలో అన్ని పాత్రలకు ప్రాధాన్యత ఉంది. సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్స్ కు వెళ్లి ప్రేక్షకులు సినిమా చూసి థ్రిల్ కావడం గ్యారంటీ.
లిరిక్ రైటర్ చంద్రబోస్ మాట్లాడుతూ - ఈ సినిమాలో ఐదు మంచి సాంగ్స్ రాసే అవకాశం కల్పించిన మా డైరెక్టర్ కి స్పెషల్ థాంక్స్. రంగస్థలం తర్వాత పాటల పరంగా అంత సంతృప్తిని ఇచ్చింది. ఈ చిత్రంలో న్యాయం చేయరా దేవుడా, ధర్మో రక్షతి రక్షిత:, ఆరంభం, కొడుకో కొడుకో, కాలం ..ఇలా ఐదు పాటలు భిన్నమైన సందర్భాల్లో వస్తాయి. సెప్టెంబర్ 5న ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని చెప్పుకొచ్చారు.
ఈ చిత్రంలో సాయికుమార్, సుమన్, నటరాజ, రాయంచ కొక్కుర వరుణ్ సందేశ్, వితికా షేరు, రాజా రవీంద్ర, రాజీవ్ కనకాల , కాలకేయ ప్రభాకర్, పృథ్వి, శివ తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు.
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