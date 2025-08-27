Dharmavaram: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘ధర్మవరం’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్.. అనిల్ రావిపూడి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ..

Dharmavaram First Look Poster: రాజ్ వేకంటాచ్ఛ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అతనే కథ, కథనంతో పాటు డైరెక్టర్ గా మెగాఫోన్ పట్టుకొని తనను తాను హీరోగా, దర్శకుడిగా లాంఛ్ చేసుకోబోతున్నాడు. అంతేకాదు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో హీరోగా, దర్శకుడిగా తనదైన ముద్ర వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో అజయ్, నవీన్ రెడ్డి, సంయోగిత, ఏశాన్ ఖాన్ యాక్ట్ చేశారు.
గ్రామీణ సాంప్రదాయాలు, సాంస్కృతిక విలువలు, కుటుంబ బంధాలు, భావోద్వేగాలతో నిండిన ఈ చిత్రం ఆడియన్స్ మనసులను టచ్ చేయడం పక్కా అని చెబున్నారు.
ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు రాజ్ వేంకటాచ్ఛ మాట్లాడుతూ –
“ధర్మవరం సినిమా నాకు ఎంతో ప్రాణ ప్రదమైన ప్రాజెక్ట్. ఈ మూవీలో ప్రతి సీన్.. హర్ట్ ను టచ్ చేసేలా ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమా కోసం పడ్డ కష్టాన్ని వివరించారు. వినాయక చవితి పండగ సందర్భంగా ఈ సినిమా పోస్టర్ విడుదల కావడం మాకు ఒక శుభసూచకమన్నారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల తప్పక నచ్చి తీరుతుందని చెప్పారు.
అనిల్ రావిపూడి గారు మాట్లాడుతూ –
“ధర్మవరం పోస్టర్ చాలా బాగుంది. కొత్త ప్రయత్నం సఫలం కావాలని కోరుకున్నారు.రాజ్ వేంకటాచ్ఛ హీరోగా, దర్శకుడిగా చేస్తున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు నచ్చుతుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. “ధర్మవరం” చిత్రాన్ని త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఇక అనిల్ రావిపూడి విషయానికొస్తే.. ఈ యేడాది ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ సినిమాతో ఈ ఇయర్ బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్నాడు. అంతేకాదు ఈయన దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘భగవంత్ కేసరి’ సినిమాతో తొలిసారి జాతీయ అవార్డు అందుకోబోతున్నాడు. ఈ సినిమా తెలుగులో జాతీయ ఉత్తమ చిత్రంగా ఎంపికైంది. మరవైపు ఈయన చిరంజీవి హీరోగా ‘మన శంకర్ వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్బంగా విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ చిత్రాన్ని సంక్రాంతి పండక్కి విడుదల చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు.
