English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dharmavaram: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘ధర్మవరం’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్.. అనిల్ రావిపూడి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ..

Dharmavaram First Look Dharmavaram First Look Poster: వినాయక చవితి పండగ నేపథ్యంలో తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో అందరి దృష్టి ఆకర్షిస్తూన్న మూవీ ‘ధర్మవరం’. ఈ మూవీ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి ఆవిష్కరించారు.    Poster: వినాయక చవితి పండగ నేపథ్యంలో తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో అందరి దృష్టి ఆకర్షిస్తూన్న మూవీ ‘ధర్మవరం’. ఈ మూవీ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి ఆవిష్కరించారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 29, 2025, 04:05 PM IST

Trending Photos

Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
6
samantha
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
School holidays
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
5
Niharika Konidela Good News
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
6
Realme Narzo 5G
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
Dharmavaram: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘ధర్మవరం’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్.. అనిల్ రావిపూడి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ..

Dharmavaram First Look Poster: రాజ్ వేకంటాచ్ఛ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అతనే కథ, కథనంతో పాటు డైరెక్టర్ గా మెగాఫోన్ పట్టుకొని తనను తాను హీరోగా, దర్శకుడిగా లాంఛ్ చేసుకోబోతున్నాడు. అంతేకాదు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో హీరోగా, దర్శకుడిగా తనదైన ముద్ర వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో అజయ్, నవీన్ రెడ్డి, సంయోగిత, ఏశాన్ ఖాన్ యాక్ట్ చేశారు. 
గ్రామీణ సాంప్రదాయాలు, సాంస్కృతిక విలువలు, కుటుంబ బంధాలు, భావోద్వేగాలతో నిండిన ఈ చిత్రం ఆడియన్స్  మనసులను టచ్ చేయడం పక్కా అని చెబున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు రాజ్ వేంకటాచ్ఛ మాట్లాడుతూ –
“ధర్మవరం సినిమా నాకు ఎంతో ప్రాణ ప్రదమైన ప్రాజెక్ట్‌. ఈ మూవీలో ప్రతి సీన్.. హర్ట్ ను టచ్ చేసేలా ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమా కోసం పడ్డ కష్టాన్ని వివరించారు. వినాయక చవితి పండగ సందర్భంగా ఈ సినిమా  పోస్టర్ విడుదల కావడం మాకు ఒక శుభసూచకమన్నారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల తప్పక నచ్చి తీరుతుందని చెప్పారు. 

అనిల్ రావిపూడి గారు మాట్లాడుతూ –
“ధర్మవరం పోస్టర్ చాలా బాగుంది.  కొత్త ప్రయత్నం సఫలం కావాలని కోరుకున్నారు.రాజ్ వేంకటాచ్ఛ హీరోగా, దర్శకుడిగా చేస్తున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు నచ్చుతుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. “ధర్మవరం” చిత్రాన్ని త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఇక అనిల్ రావిపూడి విషయానికొస్తే.. ఈ యేడాది ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ సినిమాతో ఈ ఇయర్ బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్నాడు. అంతేకాదు ఈయన దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ హీరోగా  తెరకెక్కిన ‘భగవంత్ కేసరి’ సినిమాతో తొలిసారి జాతీయ అవార్డు అందుకోబోతున్నాడు. ఈ సినిమా తెలుగులో జాతీయ ఉత్తమ చిత్రంగా ఎంపికైంది. మరవైపు ఈయన చిరంజీవి హీరోగా ‘మన శంకర్ వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్బంగా విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ చిత్రాన్ని సంక్రాంతి పండక్కి విడుదల చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. 

ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Dharmavaram First Look PosterDharmavaramAnil Ravipudi Unveils Dharmavaram posterTollywoodTelugu cinema

Trending News