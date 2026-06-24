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ఇండస్ట్రీ హిట్ శివకుమార్‌కు బెస్ట్ వెబ్‌సైట్ ఎడిటర్ అవార్డు..

Digital Media Awards: ఒకప్పుడు సమాచారం కోసం వార్తా పత్రికలపై ఆధారపడే వాళ్లం. ఆ తర్వాత కాలం మారింది టీవీ వచ్చాకా.. ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూపించేవాళ్లు. ఆ తర్వాత డిజిటల్ విప్లవంతో పూర్తిగా సమాచారం చేరవేత అనేది క్షణాల్లో ప్రజల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయింది. అలాంటి డిజిటల్ వ్యవస్థలో డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్స్‌ను ప్రోత్సహించేందుకు  వీబీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ డిజిటల్ మీడియా అవార్డ్స్ ప్రధానం చేయడానికి నడుం బిగించింది. ఈ సందర్భంగా ఇండస్ట్రీ హిట్ ఎడిటర్ శివకుమార్‌ సహా పలువురికి అవార్డులు అందజేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 24, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:14 PM IST
ఇండస్ట్రీ హిట్ శివకుమార్‌కు బెస్ట్ వెబ్‌సైట్ ఎడిటర్ అవార్డు..
Image Credit: B Shiva (X/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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