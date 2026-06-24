Shiva Kumar: ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో సమాచార వ్యవస్థ పూర్తిగా మారిపోయింది. ఒకప్పుడు వార్తల కోసం దినపత్రికలు, టీవీలపై ఆధారపడిన ప్రజలు.. ఇపుడు స్టార్ట్ ఫోన్ల ద్వారా క్షణాల్లో సమాచారాన్ని పొందుతున్నారు. ముఖ్యంగా మూవీ అప్డేట్స్.. ఓటీటీ కంటెంట్ కు సంబంధించిన సమాచారంతో పాటు వెబ్ సైట్స్, యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎక్స్ వంటివి సమాచార వినోద రంగాన్ని శాసిస్తున్నాయనే చెప్పాలి. వీటి వెనక ఎంతో మంది కృషి దాగుంది. ముఖ్యంగా కంటెంట్ క్రియేటర్లు, జర్నలిస్టులు, ఎడిటర్లు వీటి కోసం నిరంతరం పని చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి డిజిటల్ విప్లవానికి నాందీ పలికిన జర్నలిస్టుకు వీబీ ఎంటర్టైన్మెంట్ గుర్తించి అవార్డుల ప్రధానం చేసింది.
శివ కుమార్ బోయిదాపుకు ‘బెస్ట్ వెబ్సైట్ ఎడిటర్ అవార్డ్’తో సత్కారం..
2026 అవార్డుల్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన “బెస్ట్ వెబ్సైట్ ఎడిటర్ అవార్డ్” ప్రముఖ సినీ పోర్టల్ ‘ఇండస్ట్రీ హిట్’ ఎడిటర్ కమ్ అధినేత శివ కుమార్ బోయిదాపుని వరించింది. తెలుగు డిజిటల్ జర్నలిజంలో తనదైశ శైలిలో దూసుకుపోతున్నారు. కేవలం వేగంగా వార్తలను అందించడమే కాకుండా,.. వాటి వెనుక ఉన్న నిజాలను నిగ్గుతేలుస్తూ ప్రజలకు చేరవేయడంలో ముందున్నారు. సినిమా కంటెంట్ అయినా, సామాజిక అంశాపైనా ఆయన రాతలు ప్రజలను ఆలోచింప జేస్తున్నాయి.
సంచలనాలకు దూరంగా..
సంచలనం కోసం చేసే ‘క్లిక్బైట్’ వార్తలకు దూరంగా ఉంటూ.. క్వాలిటీ జర్నలిజానికే శివకుమార్ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంలో ముందు వరుసలో ఉన్నారు. కొత్తగా ఈ రంగంలోకి వచ్చే జర్నలిస్టులకు డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ పై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఆయన సేవలను గుర్తిస్తూ, VB ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఈ ప్రతిష్టాత్మక అవార్డుతో సత్కరించింది. సీనియర్ నిర్మాత అంబికా కృష్ణ, MAA వైస్ ప్రెసిడెంట్ మాదాల రవి చేతుల మీదుగా శివ కుమార్ కు ' బెస్ట్ వెబ్సైట్ ఎడిటర్ అవార్డ్ ను అందుకున్నారు. వీరితో పాటు పలువురిని ఈ వేదికగా ఘనంగా సత్కరించారు.
ఈ పురస్కారాల వేడుక డిజిటల్ క్రియేటర్లలో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుదనడంలో ఎలాంటి డౌట్స్ అక్కర్లేదు. రాబోయే రోజుల్లో మరింత బాధ్యతాయుతమైన, క్వాలిటీ కంటెంట్ను సృష్టించేందుకు యూత్కు ఈ అవార్డులు ప్రేరణగా నిలుస్తుందనే చెప్పాలి. ‘డిజిటల్ ఇండియా’ ఆశయాలకు అనుగుణంగా VB ఎంటర్టైన్మెంట్స్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అభినందనీయం. ఈ సందర్భంగా ‘బెస్ట్ వెబ్సైట్ ఎడిటర్’ విన్నర్ శివ కుమార్ బోయిడాపుతో పాటు ఇతర అవార్డు గ్రహీతలకు హృదయపూర్వక అభినందనలు.
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