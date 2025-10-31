English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ento Antha Sarikothaga: డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ విడుదల చేసిన ‘ఏంటో అంతా సరికొత్తగా’ మూవీ ఫస్ట్ లుక్..

Ento Antha Sarikothaga: చిత్ర పరిశ్రమలో మాస్, ప్రేమ కథ చిత్రాలు ఎవర్ గ్రీన్ అని చెప్పాలి. ఇక లవ్ కాన్సెప్ట్ ఎవర్ గ్రీన్ అని చెప్పాలి. ఈ నేపథ్యంలో గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెలుగులో చిత్రాలు వచ్చి చాలా కాలమే అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగులో అంతా కొత్తవాళ్లతో ‘ఏటో అంతా సరికొత్తగా’ మూవీ రాబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ ను డైరెక్ట్ పూరీ జగన్నాథ్ విడుదల చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 31, 2025, 05:20 PM IST

Ento Antha Sarikothaga: తెలుగులో విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ ప్రేమ కథా చిత్రాలు వచ్చి చాలా కాలమే అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ‘ఏంటో సరికొత్తగా’ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. రాము ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద రాము.ఎం నిర్మాతగా రాజ్ బోను డైరెక్షన్ లో  తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘ఏంటో అంతా సరికొత్తగా’. ఈ అందమైన గ్రామీణ లవ్ స్టోరీ చిత్రంలో శ్రీరామ్ నిమ్మల, హర్షిత హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించారు. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ రిలీజ్ చేశారు.

‘ఏంటో అంతా సరికొత్తగా’ టైటిల్‌కు తగ్గట్టుగా ఈ మూవీ బ్యాక్ డ్రాప్ చాలా కొత్తగా ఉండబోతున్నట్టు మేకర్స్ చెబుతున్నారు. ఈ చిత్రంలో హీరో, అతని స్నేహితులు టోల్ గేట్ వద్ద పని చేస్తుంటారు. గ్రామీణ వాతావరణం, టోల్ గేట్ వద్ద జరిగే సంఘటనలు చూపిస్తూ అందమైన లవ్ స్టోరీని పెద్ద  తెరపై ఆవిష్కరించబోతోన్నారు.  ఇక ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను చూస్తుంటే ఎంతో  క్యూట్ గా కూల్‌గా ఆకట్టుకునేలా ఉంది. 

అన్ని రకాల  అంశాలను మేళవించి ఓ ఫీల్ గుడ్ ఎంటర్టైనర్‌గా ‘ఏంటో అంతా సరికొత్తగా’ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. పల్లెటూరి వాతావరణం, ప్రశాంతత నేపథ్యంలో చాలా కూల్‌గా, ఆహ్లాదకరంగా సాగే ఓ అపురూపమైన ప్రేమ కథగా  ఇది రాబోతుంది. ‘ ఏంటో అంతా సరికొత్తగా ’ నిజంగానే సరికొత్తగా ఉండబోతుందా అనేది చూడాలి.  త్వరలోనే ఇతర కార్యక్రమాల్ని పూర్తి చేసుకుని ఫస్ట్ కాపీ రెడీ అయిన సెన్సార్ కు వెళ్లనుంది. ఆ తర్వాత రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేయనున్నట్టు చెప్పారు. 

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ento Antha SarikothagaEnto Antha Sarikothaga First lookEnto Antha Sarikothaga movie first look released by puri JagannadhTollywood

