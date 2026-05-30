/Gen Z Girls: డైరెక్టర్ రవిచరణ్ నుంచి ఆకట్టుకునే యూత్ చిత్రం ‘జెన్ జి గర్ల్స్’..త్వరలో షూటింగ్ ప్రారంభం..

Gen Z Girls : నల్లమల మూవీ దర్శకుడు రవిచరణ్ నుంచి రాబోతున్న రెండవ సినిమా ‘ నవాబ్’. ఈ సినిమా తుది దశకు చేరుకుంటున్న తరుణంలో తాజాగా మూడో సినిమా ‘జెన్ జి గర్ల్స్’ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్టు తెలిపారు. రవిచరణ్ విషయానికొస్తే.. సాదాసీదా కథలతో కాకుండా.. కొత్త అభిరుచి గల డైరెక్టర్. తన దర్శకత్వ శైలి కూడా సహజత్త్వానికి చాలా దగ్గరగా ఉండేలా తన సినిమాలను తెరకెక్కిస్తున్ారు. అందుకు తాజా ఉదాహరణ ‘నల్లమల’ మూవీ సాధించిన సక్సెస్. ఈ మూవీ విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. ఇపుడు ‘నవాబ్’ అంటూ సినిమా చేస్తున్నారు. రవిచరణ్ ఏదైనా సబ్జెక్టును టేకప్ చేసాడంటే స్ట్రాంగ్ విజన్ తో సినిమా రియలస్టిక్ గా ఉండే విధంగా చూసుకుంటారు. వీటితో పాటు ఇప్పటి ప్రేక్షకులు ఏదైతే కోరుకుంటారో కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ మిస్ కాకుండా చూసుకోవటం ఆయన శైలి. తన లోని దర్శకుడు ఎప్పుడు ప్రతి క్యారెక్టర్ కి పవర్ ఫుల్ జర్నీ ఉండేలా పాత్రల రూపకల్పన చేస్తుంటాడు. ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క వాయిస్ ని రిఫలెక్ట్ చేస్తూ ముందుకు సాగుతుంది.
క్రియేటివిటీకి కొత్త రూపం..
క్రియేటివిటీ కి పెద్ద పీట వేసే రవిచరణ్ నుంచి అతి త్వరలో రెండు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో కూడిన సినిమాలు రాబోతున్నాయి. ప్రస్తుత నేటి సమాజం లో ప్రతి రోజు మనకి తారసపడే పాత్రలతో రెండు సినిమాలు ఉండనున్నాయి. ఒకటి సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసే ‘నవాబ్’ మూవీ రెండవది జూన్ నుంచి షూట్ స్టార్ట్ కాబోతున్న ‘జెన్ జి గర్ల్స్’. ఈ రెండు మూవీస్ దేనికవే డిఫరెంట్ అని చెప్పాలి. బలమైన భిన్నమైన కథలతో రవిచరణ్ సమాజం మీద తనదైన ముద్ర వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఈ డైరెక్షన్లో రూపొందిన ‘నవాబ్’ మూవీ అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకొని ఆగష్టులో విడుదలకు రెడీ అవుతుంది. ఈయన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ‘జెన్ జి గర్ల్స్’ జూన్ నుంచి సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది.
