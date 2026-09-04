/ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీ ‘డియర్ హార్ట్’.. హృదయాన్ని హత్తుకునేలా..!

Dear Heart Movie Motion Poster: లక్ష్మణ్ టేకుమూడి.. ప్రతి శుక్రవారం ఐమాక్స్ వద్ద కొత్త సినిమాలపై తనదైన శైలిలో రివ్యూలు చెబుతూ.. సోషల్ మీడియాలో మంచి పాపులారిటీ సంపాదించాడు. ఆ తరువాత సీరియల్స్, సినిమాల్లో అవకాశాలు దక్కించుకుని బిగ్ స్క్రీన్పై మెరిశాడు. ఇప్పుడు హీరోగా డియర్ హార్ట్ అనే మూవీ ద్వారా హీరోగా నిరూపించుకునేందుకు వస్తున్నాడు. యూత్ఫుల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు జీడీ నరసింహా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రాధికా జోషి , సుప్రియా చవాన్, సురేష్ గురు , పృధ్వీ రాజ్ , సత్య ప్రకాష్ , జబర్దస్త్ నూకరాజు, జగదీశ్వరి తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. వారాహి ఆర్ట్స్ పతాకంపై రావి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా మోషన్ పోస్టర్ను టాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు సాయి రాజేష్ విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా మూవీ మేకర్స్కు ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పారు.
ఈ మోషన్ పోస్టర్ ఆద్యంతం భావోద్వేగభరితమైన డైలాగ్స్తో మనసును తాకేలా సాగింది. 'కొన్ని ప్రేమ కథలు కొన్ని రోజులు మాత్రమే గుర్తుంటాయి.. కానీ కొన్ని కథలు కాలం ఉన్నంత వరకు గుర్తుంటాయి.. నువ్వు నాకు ఎదురైన ప్రతీసారి కాలం కూడా ఒక్క క్షణం ఆగిపోయి చూసేది.. నా చివరి శ్వాస వరకు.. నా గుండె కొట్టుకున్న ప్రతీసారి ఆ చప్పుడు చెప్పే ఒకే ఒక్క పేరు.. నీదే.. బతికుంటే నీ ప్రేమతో.. ఊపిరి ఆగితే నీ జ్ఞాపకాలతో.. ప్రతీ ప్రేమ కథ ముగింపు వరకు వెళ్లలేకపోవచ్చు.. కానీ నిజమైన ఏ ప్రేమ అయినా చరిత్రలో అలా గుర్తుండిపోవాల్సిందే.. మన ప్రేమలా..' అంటూ సాగిన సంభాషణలు, నేపథ్య సంగీతం సినిమాపై మంచి అంచనాలను పెంచుతున్నాయి.
త్వరలోనే సినిమా విడుదల తేదీతో పాటు ఇతర వివరాలను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు. ఈ సినిమాకి అరవింద్.బి కెమెరామెన్గా పనిచేస్తుండగా.. ఎస్.సుహాస్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
టెక్నీకల్ టీమ్: