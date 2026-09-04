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ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీ ‘డియర్ హార్ట్’.. హృదయాన్ని హత్తుకునేలా..!

Dear Heart Movie Motion Poster: టాలీవుడ్‌లో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు మరో స్వచ్ఛమైన ప్రేమకథ రానుంది. యూత్‌ఫుల్ ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీగా తెరకెక్కుతున్న ‘డియర్ హార్ట్’ సినిమా మోషన్ పోస్టర్‌ను స్టార్ దర్శకుడు సాయి రాజేష్ విడుదల చేశారు. గుండెను హత్తుకునే డైలాగ్స్‌తో సాగిన ఈ పోస్టర్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

Published: Sep 04, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:11 PM IST
ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీ ‘డియర్ హార్ట్’.. హృదయాన్ని హత్తుకునేలా..!

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ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీ ‘డియర్ హార్ట్’.. హృదయాన్ని హత్తుకునేలా..!
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