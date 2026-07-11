దర్శకుడు వినాయక్ చేతుల మీదుగా 'వెంకట్రామయ్య గారి తాలుకా'ధర్డ్ సాంగ్ లాంచ్..

VV Vinayak Launches Venkatramayya Taluka 3rd Song: కుటుంబ బంధాలు, మానవ సంబంధాల విలువలను హృద్యంగా ఆవిష్కరిస్తూ తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలుకా’. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ నుంచి టీజర్ సహా అన్ని ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఈనెల 17 న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మూవీ ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఈ చిత్రం నుంచి మూడో గీతం ‘ఆడుకున్న దిక్కడే’ లిరికల్ సాంగ్ను స్టార్ దర్శకుడు వి.వి. వినాయక్ లాంచ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా చిత్ర బృందానికి ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. అంతేకాదు ఈ చిత్రం మంచి విజయాన్ని సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.
ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ మాట్లాడుతూ, "ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, పాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అంతేకాదు వాటికి విశేషమైన స్పందన లభిస్తోంది. ఇప్పుడు విడుదల చేసిన *ఆడుకున్న దిక్కడే* పాట కూడా ప్రతి ఒక్కరిని హృదయానికి హత్తుకునేలా ఉంది. యూత్ కనెక్ట్ అయ్యేలా ఈ సినిమాలో పాటలున్నాయి. కథలోని భావోద్వేగాలను ప్రతిబింబించే ఈ గీతం ప్రేక్షకులను తప్పకుండా ఆకట్టుకుంటుందని చిత్ర యూనిట్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
హీరో దినేష్ కుమార్ హీరోయిన్గా పరిచయమవుతున్న దివిజ ప్రభాకర్ జంటగా యాక్ట్ చేస్తోన్న ఈ చిత్రానికి సతీష్ ఆవాల డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. కోమలి క్రియేషన్స్ పతాకంపై కోమలి మహేందర్ తొట్టె సోమేష్ సారిపల్లి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. కుటుంబ అనుబంధాలు, తల్లిదండ్రుల ప్రేమ, భావోద్వేగాలతో నిండిన ఈ చిత్రం జులై 17న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. మరి ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి మాయ చేస్తుందో చూడాలి మరి.
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