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దర్శకుడు వినాయక్ చేతుల మీదుగా 'వెంకట్రామయ్య గారి తాలుకా'ధర్డ్ సాంగ్ లాంచ్..

Venkatramayya Taluka third Song Launch: ఈటీవీ ప్రభాకర్ దివిజ ప్రభాకర్ కథానాయికగా పరిచయం అవుతూ తెరకెక్కిన చిత్రం ‘వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా’. దినేష్ కుమార్ ఈ సినిమాతో హీరోగా పరిచయం అవుతున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమా మూడో పాటను  దర్శకుడు వివి వినాయక్ ఆవిష్కరించాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 11, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:53 AM IST
దర్శకుడు వినాయక్ చేతుల మీదుగా 'వెంకట్రామయ్య గారి తాలుకా'ధర్డ్ సాంగ్ లాంచ్..
Image Credit: Venkatrammayya Gari Taluka (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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