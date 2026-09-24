/‘దోబుచులాటేలరా’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..

చిత్రం: దోబుచులాటేలరా
నటీనటులు: సూర్య భరత్ చంద్ర, రాజశేఖర్ అనిగి, రాఖీ, చాంధిని రావు, వైవా రాఘవ, శ్రీ అన్వేష్, హర్షితా, శ్రీవల్లి విజయ, రాహుల్ నడింపల్లి, టీఎన్ఆర్ తదితరులు
డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ:రామ్ కిరణ్ రెడ్డి.బి
ఎడిటర్ : రామ్ కిరణ్ రెడ్డి.బి
మ్యూజిక్:ఈశ్వర్ దత్తు
నిర్మాతలు : ప్రశాంతి గుమ్మి, ఓబుల్ రెడ్డి
రచన-దర్శకత్వం : రామ్ కిరణ్ రెడ్డి.బి
కథ విషయాని కొస్తే..
సొంతంగా ఫోటోగ్రఫీ స్టూడియో పెట్టుకుంటుంది ప్రీలాన్స్ ఫోటోగ్రాఫర్ చిత్ర (చాందిని రావు). ఓ సందర్బంలో తాను పనిచేస్తోన్న చోట యజమానితో గొడవ పడి బయటకు వస్తుంది. అంతేకాదు సొంతూరు ఒదలి నగరం బాట పడుతుంది. మరోవైపు సిటీలో మంచి ఫోటోగ్రాఫర్గా పేరు తెచ్చుకునే ప్రయత్నం సొంతూరు ఒదలిలి వస్తాడు అర్జున్ (సూర్య భరత్ చంద్ర). ఓ సందర్భంలో ఒకే ఆశయంతో నగరానికి చేరుకున్న వీళ్లిద్దరు ఒకటవుతారు. ఓ సందర్భంలో ఏదో పనుందని చిత్ర కెమెరా తీసుకెళతాడు అర్జున్. ఆ తర్వాత అతని ఫోన్ స్విఛ్చప్ వస్తుంది. దీంతో పోలీస్ కంప్లైంట్ చేస్తుంది. అసలు అర్జున్ ఆమె కెమెరా తీసుకెళి మోసం చేశాడా..? చివరకు వీళ్లిద్దరు కలిశారా లేదా చివరకు హీరోయిన్ కెమెరా దొరికిందా.. ? అసలు ఇంత దోబూచలాట వెనక ఉన్న కారణాలేంటనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు ఈ సినిమాను కెమెరా చుట్టు అల్లుకున్నాడు. హీరో, హీరోయిన్స్ ఇద్దరు బెస్ట్ ఫోటోగ్రాఫర్ అనిపించుకోవాలి. ఆ లక్ష్యమే వీరిని ఒక్కటిని చేస్తుంది. ఈ సందర్భంగా డిజైన్ చేసిన తీరు బాగుంది. కెమెరా తీసుకొని ఫోన్ స్విఛ్చాఫ్ చేసుకోవడం.. ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే సీన్స్ ఒకదాని వెనక ఏం జరుగుతుందనే కుతూహలాన్ని ప్రేక్షకుల్లో క్రియేట్ చేశాడు. సినిమా టైటిల్కు తగ్గట్టుగానే దోబుచులాటేలరా అన్నట్లు సాగుపోతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ లో వచ్చే పెంచాలదాసు సాంగ్ ఆడియన్స్కు పెద్ద రిలీఫ్.
ఇక సెకండ్ హాఫ్ లో వచ్చే డ్రామాను ఇంకాస్త రక్తి కట్టిస్తే బాగుండేది. హీరోయిన్ బాస్ గా యాక్ట్ చేసిన వైవా రాఘవ పాత్ర ఎంట్రీతో వచ్చే ట్విస్ట్ ఆకట్టుకుంటుంది. ఇక అక్కడ నుంచి కెమెరాను వెతికే సన్నివేశాలు చాలా కామెడీగా సాగుతుంటాయి. కామెడీగా మొదలైన కెమెరా కోసం వెతికే సీన్స్ చివరకు సీరియస్గా మారడం.. అలాగే హీరోయిన్ కు ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఎందుకు అంతా పిచ్చో అని చెప్పే ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్స్ అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి. అలాగే క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ బాగుంది.
రచన - దర్శకుడిగా మాత్రమే కాకుండా సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటర్ గా రామ్ కిరణ్ రెడ్డి ఈ సినిమాను తన భుజాలపై మోసాడు. మొత్తంగా ఎక్కడా ల్యాగ్ లేకుండా చకచకా సినిమాను పరిగెత్తించాడు. సినిమాలో అన్ని రంగాల్లో పట్టు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. కొన్ని పంచ్ డైలాగ్స్ ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. ఈ చిత్రంలో కెమెరాకు సంబంధించి కొన్ని విషయాలను డిటైలింగ్ గా చెప్పడం బాగుంది. క్లైమాక్స్ సన్నివేశాల్లో బీజీఎమ్ చాలా బాగా వచ్చింది. రెండు పాటలు బాగున్నాయి. నిర్మాత ప్రశాంతి గుమ్మి, ఓబుల్ రెడ్డి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
హీరో సూర్య భరత్ చంద్ర కొత్త వాడైనా చాలా ఈజ్తో నటించాడు. కామెడీ సీన్లతో పాటు ఎమోషన్స్ కూడా అద్భుతంగా పండించాడు. స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఓకే. మంచి పాత్ర దొరికితే మంచి నటన చేయగలడు అనిపించింది. హీరోయిన్ చాంధిని రావు చూడడానికి క్యూట్గా ఉంది. తన హావభావాలతో మెప్పించే ప్రయత్నం చేసింది. ఎమోషన్స్ కూడా బాగా పండించింది. పోలీస్ గా టీఎన్ఆర్ పాత్ర బాగుంది. పెద్దిరెడ్డిగా రాజశేఖర్ అనిగి తన పాత్రలో లీనమై నటించాడు. ఇక హీరో ఫ్రెండ్ పాత్రలో ఒదిగిపోయిన శ్రీ అన్వేష్, బాబు పాత్రలో కామెడి పండించాడు. మిగితా నటీనటులు కూడా తమ పాత్రలకు తగ్గట్టు అలా అలా కానించేసారు. ఈ వీకెండ్లో ఆహా ఓటీటీలో ఈ సినిమాను చూడొచ్చు.
రేటింగ్: 2.5/5
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