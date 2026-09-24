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‘దోబుచులాటేలరా’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..

Doboochulaatelara Movie Review: గ్రాండ్ డ్రీమ్స్ ప్రొడక్షన్, ఫస్ట్ లుక్ ఫిల్మ్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్లపై ప్రశాంతి గుమ్మి నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దోబుచులాటేలరా’ రామ్ కిరణ్ రెడ్డి ఈ సినిమాతో మెగాఫోన్ పట్టుకున్నాడు. ఈ నెల 25 నుంచి ఆహా ఓటీటీ ఫ్లాట్ పామ్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. మరి ఈ మూవీ ఆడియన్స్‌ ను ఏ మేరకు మెప్పించిందో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 24, 2026, 12:46 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 01:55 PM IST
‘దోబుచులాటేలరా’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..
Image Credit: Dobuchulataleraraa (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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