Bad Girls: తొలిసారి తెలుగు పాటకు సీక్వెల్.. ఇదెక్కడి మాస్ రచ్చరా మావ..!

Song Sequel: అంచల్ గౌడ, పాయల్ చెంగప్ప, రోషిణి, యష్ణ, రోహన్ సూర్య, మొయిన్ లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేస్తోన్న చిత్రం ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ ‘కానీ చాలా మంచోళ్లు’ అనేది ట్యాగ్ లైన్. నీలి నీలి ఆకాశం క్రియేషన్స్, ప్రశ్విత ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎన్వీఎల్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్స్పై ‘30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా’ సినిమా తో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న డైరెక్టర్ మున్నా ధులిపూడి డైరెక్టర్ చేస్తున్నారు. శశిధర్ నల్లా, రామిశెట్టి రాంబాబు, రావుల రమేష్, ఎమ్మాడి సోమ నర్సయ్య, ఈ మూవీని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఆస్కార్ విన్నర్ లిరిసిస్ట్ చంద్రబోస్ ఈ సినిమాకు సాహిత్యం అందించారు. మెలోడీ కింగ్ అనూప్ రూబెన్స్ సంగీతం అందించారు. ఇటీవలే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మోషన్ పోస్టర్ 5 మిలియన్ వ్యూస్ తో సామాజిక మాధ్యమాల్లో ట్రెండింగ్ లో నడుస్తోంది.
ఇప్పుడు మరో మెలోడీ పాటను తెలుగు ప్రేక్షకులకు త్వరలో అందించబోతున్నారు. 'ఇలా చూసుకుంటానే' అనే పాటకి చంద్రబోస్ రాయగా.. అందించగా సిద్ శ్రీరామ్ ఆళపించారు. ఈ సాంగ్ కు సంబంధించి రిలీజైన ప్రీ టీజర్ దూసుకుపోతుంది, ఈ ప్రీ టీజర్ లో చంద్ర బోస్ కూడా అద్భుత నటన కనబరిచారు.
ఈ చిత్ర దర్శకుడు మున్నా ధూళిపూడి మాట్లాడుతూ... ఇప్పుడు 'ఇలా చూసుకుంటానే' అనే పాట ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ చిత్రం ద్వారా త్వరలో విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. చంద్ర బోస్ అందించిన లిరిక్స్, సంగీత దర్శకుడు అనూప్ రూబెన్స్ స్వర పరిచిన సాంగ్, సిద్ శ్రీరామ్ పాడిన పాట 'నీలి నీలి ఆకాశం' పాట కంటే గొప్పగా వచ్చిందని చెప్పారు. త్వరలో ఈ సాంగ్ ను విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ అనేది పూర్తి ఎంటర్టైనర్ చిత్రం. జాతి రత్నాలు, మ్యాడ్ లాంటి హిలేరియస్ చిత్రాలు అమ్మాయిలు చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి చిత్రం మా ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’" అని తెలిపారు.
