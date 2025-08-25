Ganesh Chavithi: పర్యావరణ హితంగా గణేష్ చతుర్ధి జరపుకుందాం .. పౌర సంబంధాల కమిషనర్ ప్రియాంక..

Ganesh idols distribution: పర్యావరణ హితంగా గణేష్ చవితిని జరుపుకుందాం అంటూ సమాచార పౌర సంభందాల శాఖ స్పెషల్ కమీషనర్ సి.హెచ్.ప్రియాంక పిలుపునిచ్చారు. పర్యావరణానికి హాని చేయని సహజంగా లభించే మట్టి విగ్రహాలతో వినాయకున్ని పూజించి పర్యావరణ పరిరక్షణలో అందరు భాగస్వాములు కావాలని సమాచార పౌర సంబంధాల కమిషనర్ సీ.హెచ్. ప్రియాంక కోరారు.
సోమవారం సమాచార శాఖ కార్యాలయంలో ఉద్యోగులకు మట్టి గణపతి విగ్రహాలను స్పెషల్ కమీషనర్ పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కమీషనర్ మాట్లాడుతూ.. గణేష్ చతుర్థి పది రోజుల పాటు జరిగే ముఖ్యమైన పండుగ అని పేర్కొన్నారు. రసాయనాలు, పి.ఓ.పి తో తయారు చేసిన గణపతి విగ్రహాలను వాడటం వలన పర్యావరణానికి హాని కలుగుతుందన్నారు. పి.ఓ.పి విగ్రహాలకు బదులుగా మట్టి విగ్రహాలను ప్రతిష్టించి పండుగను ఘనంగా జరుపుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు సంచాలకులు డి.ఎస్.జగన్, జాయింట్ డైరెక్టర్లు డి.శ్రీనివాస్, కె.వెంకటరమణ, CIE రాధాకిషన్, డిప్యూటి డైరెక్టర్లు యం.మధుసూధన్, సి.రాజారెడ్డి, సమాచార శాఖ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.స్పెషల్ కమీషనర్, సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ చే జారీ చేయనైనది.
