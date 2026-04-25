English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • No Rev
  Gedela Raju Kakinada Taluka Review: 'గేదెల రాజు కాకినాడ తాలూకా' మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..

Gedela Raju Kakinada Taluka Review: ‘గేదెల రాజు కాకినాడ తాలూకా’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..

Gedela Raju Kakinada Taluka Review: ఈ మధ్యకాలంలో సినిమా టైటిల్ తోనే మూవీపై అంచనాలు పెంచేలా చేయడంలో ‘గేదెల రాజు కాకినాడ తాలూకా’ మూవీ  సక్సెస్ అయింది. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో పెరిగిన అంచాలు నిజంగానే సినిమాలో ఉన్నాయా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 25, 2026, 05:25 PM IST

రఘు కుంచె టైటిల్ రోల్లో యాక్ట్ చేస్తూ మ్యూజిక్ అందించిన చిత్రం ‘గేదెల రాజు’ కాకినాడ తాలూకా ఉప శీర్షిక. చైతన్య మోటూరి  డైరెక్ట్ చేశారు.  రామచంద్రం పుణ్యమూర్తుల, వికాస్, టీనా శ్రావ్య, మౌనిక, రవి చిన్నిబిల్లి ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో యాక్ట్ చేశారు. వాణి రవికుమార్‌ మోటూరి ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు. ఈ శుక్రవారమే ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చింది.  మరి ఈ చిత్రం ఎలా ఉందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం

Add Zee News as a Preferred Source

కథ విషయానికొస్తే.. 
కాకినాడకు చెందిన రౌడీ షీటర్‌ గేదెల రాజు(రఘు కుంచె) కార్పోరేషన్‌ ఎలక్షన్స్ లో కంటెస్ట్ చేయాలనుకుంటాడు. అక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే కూడా గేదెల రాజుకే టికెట్ వచ్చేలా చేస్తాడు. మరోవైపు అదే పార్టీకి చెందిన దుర్గ(శ్రీకాంత్‌ అయ్యంగార్‌) కూడా కార్పోరేటర్  టికెట్‌ ఆశిస్తాడు. వీరిద్దరికి పడకపోవడంతో..ఎమ్మెల్యే ఇంటికి పిలిపించుకొని కలిసి పని చేయమని చెబుతారు.  అందుకు ఇద్దరు కలిసి పనిచేసే సమస్యేలేదని చెప్పి వెళ్లిపోతారు. అదే రోజు రాత్రి గేదెల రాజు హత్యకు గురవుతాడు. ఎమ్మెల్యే దగ్గర మనిషి కావడంతో పోలీసులు ఈ కేసుని చాలా సీరియస్‌గా తీసుకుంటారు. గేదెర రాజు సోదరుడు శ్యాంబాబుతో పాటు దుర్గను కూడా పిలిచి పోలీసులు ఇన్వెస్ట్ గేట్ చేస్తారు. అయితే ఈ కేసుతో వాళ్లకు సంబంధం తేలుస్తారు. మరి గేదెల రాజుని హత్య చేసిందెవరు..అతని చావు వెనక మోటివ్ ఏంటి..? రిచ్‌ (వికాస్‌)-మీరా(మౌనిక), విజయ్‌ (రామచంద్రం)-సత్య(టీనా శ్రావ్య)లతో గేదెల రాజుకు ఉన్న రిలేషన్ ఏమిటి..?  చివరకు హంతకులను పోలీసులు కనిపెట్టారా? లేదా? అనేదే మిగతా స్టోరీ. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.. 

దర్శకుడు చైతన్య మోటూరి.. ఈ కథలో మెయిన్ లీడ్ పాత్రనే చంపడంతో ఈ సినిమా కథను ఎంచుకోవడం కత్తి మీద సామే. మన దగ్గర హీరోలు లేదా టైటిల్ పాత్రలు చనిపోయేలా ఉంటే ప్రేక్షకులు ఆయా సినిమాలను అంతగా ఆదరించరు. కానీ దర్శకుడు ఎంచుకున్న థీమ్ తో పాటు కథ, కథనం ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. మధ్యలో ట్విస్టులు ఆడియన్స్ ను ఎంగేజ్ చేస్తాయి. మొత్తంగా మర్డర్ మిస్టరీ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను తెరెక్కించిన విధానాన్ని మెచ్చుకోవాల్సిందే. చూస్తే ఒకటి నిజం. చూడకపోతే వంద అనుమానాలు అన్నట్టుగా చివరికంటా సినిమాలో సస్పెన్స్ మెయింటెన్ చేయడంలో దర్శకుడు సక్సెస్ అయ్యాడనే చెప్పాలి. 

గేదెల రాజు హత్యతో ఈ సినిమా స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత దుర్గ క్యారెక్టర్ .. కార్పోరేటర్ ఇద్దరి మధ్య కాంప్రమైజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించడం.. ఈ లోపు గేదెల రాజు హత్యకు గురి కావడం మధ్య మీరాతో లవ్ ట్రాక్ తెరపై చూపిస్తూనే విజయ, సత్యల లవ్ స్టోరీని సమాంతరంగా నడిపించడం. గేదెల రాజు హత్యకు వీళ్లకు ఏదో సంబంధం ఉందని అనుకునే లోపు.. మరికొన్ని పాత్రలను పరిచయం చేయడం.. చిన్న ట్విస్ట్ తో ఇంటర్వెల్ కావడం. సెకండాఫ్ లో కథనంలో ఎవరు హత్య చేసిందెవరనేది తేలిపోవడం వంటి సీన్ చూస్తే ప్రేక్షకులు షాక్ కు గురవుతారు. మహా భారతంలోి ఓ నీతి కథను ఈ సినిమాకు ముడిపెట్టడం ఆద్యంతం ఆసక్తిరేకిస్తోంది.  నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. మ్యూజిక్ పర్వాలేదు.  

ఎవరెలా చేశారంటే.. 
గేదెల రాజు పాత్రకు రఘు కుంచె పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోయాడు. ఒక రౌడీ షీటర్  మాట తీరు ఎలా ఉంటుందో,  ఎలా కోపంగా చూస్తాడో తెరపై రఘు కుంచె అలానే నటించి మెప్పించాడు. గోదావరి యాసలో అదరగొట్టేసాడు. శివయ్య పాత్రలో రవి ఆనంద్ నటన మెప్పిస్తుంది. రిచ్‌గా వికాస్‌, విజయ్‌గా రామచంద్రంతో పాటు టీనా శ్రావ్య, మౌనికలు కూడా తమదైన  యాక్టింగ్ తో మెప్పించారు.

పంచ్ లైన్.. ‘గేదెల రాజు’.. ఎంగేజ్ చేసే మర్డర్ మిస్టరీ డ్రామా..

రేటింగ్: 2.75/5  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Gedela Raju Kakinada Taluka Movie reviewGedela Raju Kakinada Taluka review ratingRaghu KuncheGedela Raju Kakinada Taluka movieTollywood

Trending News