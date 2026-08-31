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ఘనంగా ‘గుడ్ టైం’ మూవీ టీజర్ లాంఛ్.. హాజరైన ప్రముఖులు..

Good time Telugu Movie Teaser: చాణక్య జిల్లా  దర్శకత్వంలో  ఎకో క్రాఫ్ట్ మీడియా సమర్పణలో, మూవీ బ్రాట్స్ బ్యానర్ పై రమేష్ జిల్లా నిర్మాతగా తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘గుడ్ టైం’. సన్ స్టూడీయోస్, లహరి మ్యూజిక్ ఆధ్యర్యంలో తాజాగా గుడ్ టైం మూవీ టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఛీఫ్ గెస్టులుగా  రమణారెడ్డి, లక్షమన్ గుంటూరు, వంశీ నందిపాటి, శశికిరణ్ తిక్కా  నందు, ఐశ్వర్య తదితరులు హాజరై ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 31, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:45 PM IST
ఘనంగా ‘గుడ్ టైం’ మూవీ టీజర్ లాంఛ్.. హాజరైన ప్రముఖులు..
Image Credit: Good Time Movie (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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