/ఘనంగా ‘గుడ్ టైం’ మూవీ టీజర్ లాంఛ్.. హాజరైన ప్రముఖులు..

Good Time: యు ఎఫ్ ఓ జోనల్ హెడ్ లక్ష్మణ్ గుంటూరు మాట్లాడుతూ... గుడ్ టైం సినిమాకు ఇప్పటి నుంచి మంచి టైం మొదలవుతుందన్నారు. తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు కూడా ఇది గుడ్ టైం అని తెలిపారు. చిన్న సినిమాలు ఈ సమయంలో అద్భుతంగా ఆడుతున్నాయని తెలిపారు.
ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ దినేష్ కార్తీక్ మాట్లాడుతూ.. సినిమా టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ కు వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రెండు యేళ్ల క్రితం డైరెక్టర్ చాణక్య తనకు కథ చెప్పి, సినిమా పేరు ‘గుడ్ టైం’ అని చెప్పినప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది మా గుడ్ టైం నడుస్తుంది అని అప్పుడే అనిపించింది అని తెలిపారు. సినిమా అవుట్ పుట్ చూసి కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నట్లు తెలిపారు. మూవీ టీమ్ అందరికీ ఇది గుడ్ టైం నడుస్తుందన్నారు.
హీరోయిన్ అన్యుక్త నలాని మాట్లాడుతూ... దర్శకుడు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఎంతో ఎక్సైట్ అయ్యానని ఇలాంటి పాత్రలో తనను సెలెక్ట్ చేసిన దర్శకుడు చాణక్యకు థాంక్స్ చెప్పారు. ఇకనుంచి తమ గుడ్ టైం మొదలైందని వెల్లడించారు. నిర్మాత రమేష్ జిల్లా మాట్లాడుతూ.. టీజర్ లంచ్ ఈవెంట్ కు వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. గుడ్ టైం సినిమాతో టీం మొత్తానికి గుడ్ టైం వస్తుందని పేర్కొన్నారు.
హీరో నిఖిల్ మాట్లాడుతూ... యాక్టర్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పటి నుంచి ఎన్నో కలలు ఉండేవి, అది ఈ సినిమాతో పూర్తి కావడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఎలాంటి ఫ్యామిలీ బ్యాగ్రౌండ్ లేని, మధ్యతరగతి నుంచి వచ్చిన తనపై నమ్మకంతో ఇంత పెద్ద సినిమా బాధ్యతను తన భుజాలపై పెట్టిన డైరెక్టర్ చాణక్య, నిర్మాత రమేష్ ఇద్దరికీ ఎప్పటికీ ఋణపడి ఉంటానని తెలిపారు. సినిమా ఇండస్ట్రీలో తన ప్రయాణం ఆరేళ్ల క్రితమే మొదలైందన్నారు. కానీ ఇప్పుడు గుడ్ టైం వచ్చిందని తెలిపారు. ఇదొక నిజాయితీగా తీసిన అద్భుతమైన సినిమా అని పేర్కొన్నారు.
డైరెక్టర్ చాణక్య జిల్లా మాట్లాడుతూ.. మూవీ టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ కు విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులకు, ముఖ్య అతిథులకు, చిత్ర యూనిట్ కు ప్రత్యేకంగా పేరు పేరునా తెలిపారు. ఈ మూవీ తర్వాత అందరి టైం గుడ్ గా మారుతుందన్నారు. ఈ సినిమాలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఎమోషన్ ఉంటుందని దాన్ని అందరూ థియేటర్లో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారని చెప్పుకొచ్చారు.
వంశీ నందిపాటి మాట్లాడుతూ.. సినిమాను సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చిన హీరో నందు డైరెక్టర్ శశికిరణ్ తిక్క ఇద్దరికీ స్పెషల్ థాంక్స్. సినిమాను నిజంగా ప్రేమించే వాళ్లే ఇలా సపోర్ట్ చేస్తారని వ్యాఖ్యానించారు. ఇక సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి గుడ్ టైం రావాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ సినిమా పెద్ద విజయం సాధించి ప్రొడ్యూసర్ కు కాసుల వర్షం కురవాలని కోరారు. సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత దర్శకుడు చాణక్య తండ్రి ప్రొడ్యూసర్ రమేష్ జిల్లా అని గుర్తించాలని కోరారు.
హీరో నందు మాట్లాడుతూ.. టీజర్ నచ్చితేనే మూవీ ప్రమోషన్స్ కు వస్తా అని మాటిచ్చా.. ఈరోజు వచ్చా, నిజంగా గుడ్ టైం మూవీ టీజర్ చాలా బాగా నచ్చింది. చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని ఏమి లేదు కంటెంట్ బాగుంటే చాలు ప్రేక్షకలు ఆదరిస్తారన్నారు. సినిమా తీయడం ఒక ఎత్తు, ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకెళ్లడం మరొక ఎత్తు అని తెలిపారు. సినిమాను లాస్ట్ మినిట్ వరకు ప్రమోట్ చేస్తూనే ఉండండి అని గుడ్ టైం టీమ్ కు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు.
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