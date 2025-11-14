Gopi Galla Goa Trip Movie Review: ‘గోపీ గాళ్ల గోవా ట్రిప్’ మూవీ రివ్యూ..

రాస్తా ఫిల్మ్స్, ఔరా ఉలిస్ ఆర్ట్స్, అవ్వల్ నంబర్ ప్రొడక్షన్స్, అవంతి సినిమా సంయుక్త నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గోపీ గాళ్ల గోవా ట్రిప్’. ఈ రోజు ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు ఆకట్టుకుందో మన మూవీ రివ్యూలోకి వెళదాం.
కథ విషయానికొస్తే..
తెలంగాణాలో గద్వాల్ జిల్లాలోని ఓ మారుమూల గ్రామంలో గోపీ పేరుతో ఉండే ఇద్దరు దోస్తులు ఓ టెంట్ షాప్ ను నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. అయితే తెలిసిన వాళ్ల నుంచి గోవా గురించి విన్న వీళ్లిద్దరు లైఫ్ లో ఒక్కసారైన అక్కడికి వెళ్లాలనుకుంటారు. అలా గోవాకు వెళ్లే క్రమంలో ఈ గోపీలిద్దరికి మరో గోపీ అనే పేరున్న వ్యక్తి కలుస్తాడు. ఈ గోపీ కలిసిన తర్వాత ఈ ఇద్దరు గోపీల జీవితం ఎలాంటి టర్న్ చేసుకుంది. చివరకు ఏమైందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
గోపీ పేరుతో ఉన్న ఇద్దరు దోస్తుల కథ గోపీ గాళ్ల గోవా టూర్. ఈ క్రమంలో అదే పేరుతో ఉన్న మరో వ్యక్తి కలవడంతో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయనే కథతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు దర్శకుడు. అందులో కామెడీని పండించే ప్రయత్నం చేశాడు. ఇందుకు ఒకే పేరుతో ఉన్న వ్యక్తుల వల్ల ఎలాంటి ప్రాబ్లెమ్స్ వచ్చాయనేది కాస్త ఫన్నీగా చూపించే ప్రయత్నం చేసాడు దర్శకుడు. రొటీన్ స్టోరీనే అయినా.. ట్రీట్ మెంట్ మాత్రం కొత్తగా ఉంది. ఇదో రోడ్ ట్రావెల్ నేపథ్యంలో నడిచే సినిమా. రొటీన్ గా వస్తోన్న చిత్రాలకు భిన్నంగా చూపించే ప్రయత్నం చేసాడు. ముఖ్యంగా షార్ట్ మేకింగ్, షార్ట్ డివిజన్ ఇలా ఫ్రేములో సినిమాలో చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు దర్శకుడు. ఓవరాల్ గా రొటీన్ వచ్చే చిత్రాల కంటే కాస్త భిన్నంగా ఉంది. మ్యూజిక్, నిర్మాణ విలువులు పర్వాలేదు.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
అంతా కొత్తవాళ్లే అయిన మంచి నటనతో మెప్పించారు. ప్రతి ఒక్కరు తమ పాత్రల్లో అద్భుతంగా ఒదిగిపోయిన తీరును మెచ్చుకోవాల్సిందే.
బ్యాటమ్ లైన్.. ఫ్రెష్ ఫీల్ ఇచ్చే రోడ్ ట్రావెల్ మూవీ ‘గోపీ గాళ్ల గోవా ట్రిప్’..
రేటింగ్: 2.5/5
