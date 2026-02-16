Gordhan Singh: హిందీ, తెలుగు సినిమాల్లో విలన్ గా రాణిస్తూన్న ‘గోర్దన్ సింగ్’..

Gordhan Singh Movies :గోర్ధన్ సింగ్ హిందీ, తెలుగు చిత్రాల్లో తనదైన యాక్టింగ్ తో దూసుకుపోతున్నాడు. 2022లో రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘డేంజరస్’ సినిమా ద్వారా సినీ ఇండస్ట్రీలో లెగ్ పెట్టాడు. ఈ చిత్రంలో ‘కుకీ’ పాత్రలో తనదైన మార్క్ నటన కనబరిచాడు. త్వరలో “మా ఊరి బావి” (2026) చిత్రంలో పలకరించబోతున్నాడు. ఇందులో మెయిన్ విలన్ గా కనిపించబోతన్నాడు. త్వరలో విడుదల కాబోతుంది. ఈ తెలుగు హారర్-డ్రామా చిత్రంలో ఈయన క్యారెక్టర్ కు మంచి ప్రాధాన్యత ఉండబోతుందట. ఈ సినిమాను ప్రమోద్ కులకర్ణి నిర్మిస్తున్నారు శశాంక్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ‘మా ఊరి బావి’చిత్రానికి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను 2025 నవంబర్లో గోవాలో జరిగిన 56వ అంతర్జాతీయ భారతీయ చిత్రోత్సవం (IFFI)లో NFDC విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
ఇదేకాకుండా, రాబోయే హిందీ సినిమా ‘దుల్హనియాన్ లే అ ఎంగే’ (2026)లో కనిపించబోతున్నాడు. మహేష్ మంజ్రేకర్, పీయూష్ మిశ్రా, ఓంకార్ కపూర్లతో కలిసి నటించారు. త్వరలో రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం ‘మా ఊరి బావి’ చిత్రంతో పాటు ఓ తెలుగు థ్రిల్లర్ సినిమాలో నటించబోతున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం ప్రీ-ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. షూటింగ్ త్వరలో స్టార్ట్ కానుంది.
నటనపై ఉన్న ఆసక్తితో, ఆయన నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా (NSD), న్యూఢిల్లీలో యాక్టింగ్ లో శిక్షణ పొందారు.2025 డిసెంబర్ 11న ఆయన దూరదర్శన్ DD మోర్నింగ్ షోలో అతిథిగా పాల్గొని అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. తన లైఫ్ జర్నీ గురించి మాట్లాడుతూ.. తన రాబోయే సినిమా “మా ఊరి బావి”ని ఈ సందర్భంగా ప్రచారం చేశారు.
14 ఏళ్ల వయసులో, కేవలం ₹300 మరియు రెండు రికమండేషన్ లెటర్స్ తో పంజాబ్ నుండి ముంబైకి వెళ్లారు. సినీ పరిశ్రమలోకి రావడానికి ముందు, ఆయన ముంబై, గోవా సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లోని ఆఫ్షోర్ ప్రదేశాలలో 15 యేళ్లు హాస్పిటాలిటీ రంగంలో పనిచేసిన అనుభవం ఉంది.
