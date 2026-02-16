English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
  • Gordhan Singh: హిందీ, తెలుగు సినిమాల్లో విలన్ గా రాణిస్తూన్న ‘గోర్దన్ సింగ్’..

Gordhan Singh: హిందీ, తెలుగు సినిమాల్లో విలన్ గా రాణిస్తూన్న ‘గోర్దన్ సింగ్’..

Gordhan Singh: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో పాత నీరు పోయి కొత్త నీరు వస్తూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో పలువురు టాలెంట్ నటులు చిత్ర పరిశ్రమలో గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ కోవలో తెలుగు, హిందీ సినిమాల్లో రాణిస్తున్న నటుడు ‘గోర్ధన్ సింగ్’. తాజాగా ఈయన త్వరలో విడుదల కాబోతున్న ‘మా ఊరి బావి’ మూవీలో ప్రతి నాయకుడిగా మరోసారి తన నట విశ్వరూపం చూపించబోతున్నాడు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 16, 2026, 06:04 PM IST

Trending Photos

Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఫిబ్రవరి 16 శత్రువుల పన్నాగాలు, అకస్మాత్తు లాభాలు.. మీ రాశి ఉందా?
6
Daily Horoscope February 16 2026
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఫిబ్రవరి 16 శత్రువుల పన్నాగాలు, అకస్మాత్తు లాభాలు.. మీ రాశి ఉందా?
Nikita Thukral Affairs: పెళ్లైన హీరోతో అఫైర్..కట్‌చేస్తే హీరోయిన్ కెరీర్ నాశనం! బ్యాన్ చేసిన ఇండస్ట్రీ!
7
Nikitha Thukral
Nikita Thukral Affairs: పెళ్లైన హీరోతో అఫైర్..కట్‌చేస్తే హీరోయిన్ కెరీర్ నాశనం! బ్యాన్ చేసిన ఇండస్ట్రీ!
EPFO Update: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..ఇకపై పీఎఫ్ డబ్బులు చేతిలోకి వెంటనే!
5
PF withdrawal new rules
EPFO Update: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..ఇకపై పీఎఫ్ డబ్బులు చేతిలోకి వెంటనే!
Pawan Kalyan: శివరాత్రి వేళ మంగళగిరిలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌.. రూ.2 కోట్ల విరాళం ప్రకటన..!
5
pawan kalyan
Pawan Kalyan: శివరాత్రి వేళ మంగళగిరిలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌.. రూ.2 కోట్ల విరాళం ప్రకటన..!
Gordhan Singh: హిందీ, తెలుగు సినిమాల్లో విలన్ గా రాణిస్తూన్న ‘గోర్దన్ సింగ్’..

Gordhan Singh Movies :గోర్ధన్ సింగ్ హిందీ,  తెలుగు చిత్రాల్లో తనదైన యాక్టింగ్ తో దూసుకుపోతున్నాడు. 2022లో రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘డేంజరస్’ సినిమా ద్వారా సినీ ఇండస్ట్రీలో లెగ్ పెట్టాడు. ఈ చిత్రంలో  ‘కుకీ’ పాత్రలో తనదైన మార్క్ నటన కనబరిచాడు. త్వరలో “మా ఊరి బావి” (2026) చిత్రంలో పలకరించబోతున్నాడు. ఇందులో మెయిన్ విలన్ గా కనిపించబోతన్నాడు. త్వరలో విడుదల కాబోతుంది. ఈ తెలుగు హారర్-డ్రామా చిత్రంలో ఈయన క్యారెక్టర్ కు మంచి ప్రాధాన్యత ఉండబోతుందట. ఈ సినిమాను ప్రమోద్ కులకర్ణి నిర్మిస్తున్నారు శశాంక్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ‘మా ఊరి బావి’చిత్రానికి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను 2025 నవంబర్‌లో గోవాలో జరిగిన 56వ అంతర్జాతీయ భారతీయ చిత్రోత్సవం (IFFI)లో NFDC విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇదేకాకుండా, రాబోయే హిందీ సినిమా ‘దుల్హనియాన్ లే అ ఎంగే’ (2026)లో కనిపించబోతున్నాడు. మహేష్ మంజ్రేకర్, పీయూష్ మిశ్రా, ఓంకార్ కపూర్లతో కలిసి నటించారు. త్వరలో రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం ‘మా ఊరి బావి’ చిత్రంతో పాటు ఓ తెలుగు థ్రిల్లర్ సినిమాలో నటించబోతున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం ప్రీ-ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. షూటింగ్ త్వరలో స్టార్ట్  కానుంది.

నటనపై ఉన్న ఆసక్తితో, ఆయన నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా (NSD), న్యూఢిల్లీలో  యాక్టింగ్ లో  శిక్షణ పొందారు.2025 డిసెంబర్ 11న ఆయన దూరదర్శన్ DD మోర్నింగ్ షోలో అతిథిగా పాల్గొని అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.  తన లైఫ్ జర్నీ గురించి మాట్లాడుతూ.. తన రాబోయే సినిమా “మా ఊరి బావి”ని  ఈ సందర్భంగా  ప్రచారం చేశారు.

14 ఏళ్ల వయసులో, కేవలం ₹300 మరియు రెండు రికమండేషన్ లెటర్స్ తో  పంజాబ్ నుండి ముంబైకి వెళ్లారు. సినీ పరిశ్రమలోకి రావడానికి ముందు, ఆయన ముంబై, గోవా సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లోని ఆఫ్‌షోర్ ప్రదేశాలలో 15 యేళ్లు హాస్పిటాలిటీ రంగంలో పనిచేసిన అనుభవం ఉంది.  

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Gordhan SinghGordhan Singh now busyGordhan Singh tollywood actorGordhan Singh Bollywood actorGordhan Singh movies

Trending News