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‘గాసిప్’ మూవీ రివ్యూ రేటింగ్.. రాశి సింగ్ మూవీ మెప్పించిందా..!!

Gossip Movie Review: తెలుగులో మోస్ట్ టాలెంటెడ్ కథానాయికగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది రాశి సింగ్. ఈమె ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘గాసిప్’. వైభవ్ కౌండిన్య దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని వైభవ్ సినీ స్కల్ప్ట్ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై  యతి ప్రొడ్యూస్ చేశారు. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా ఆడియన్స్‌ను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 26, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:15 PM IST
‘గాసిప్’ మూవీ రివ్యూ రేటింగ్.. రాశి సింగ్ మూవీ మెప్పించిందా..!!
Image Credit: Gossip Movie Review (X/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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