/Gossip: ఆసక్తిరేకిస్తోన్న ‘గాసిప్’ మూవీ నుంచి ‘సిప్పు సిప్పు’ ఫస్ట్ సాంగ్ రిలీజ్..

గాసిప్.. మోస్ట్ టాలెంటెడ్, ఎనర్జిటిక్ రాశి సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ ‘గాసిప్’. వైభవ్ సినీ స్కల్ప్ట్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై యతి నిర్మించిన ఈ చిత్రం త్వరలో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. నేటి తరానికి కనెక్ట్ అయ్యే ఎమోషన్స్, అందమైన లవ్ స్టోరీతో సోషల్ సెటైర్గా ఈ చిత్రం రాబోతుంది. ఈ మూవీని వైభవ్ కౌండిన్య డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.
ఇప్పటికే విడుదలైన సిప్పు సిప్పు సాంగ్ ప్రోమోకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మేకర్స్ మ్యూజికల్ జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తూ ఈ సినిమా నుంచి సిప్పు సిప్పు ఫుల్ లిరికల్ సాంగ్ని విడుదల చేస్తే సోషల్ మీడియాలో దూసుకుపోతుంది. శక్తి కాంత్ కార్తీక్ స్వరపరిచిన ఈ ఎనర్జెటిక్ పబ్ డాన్స్ ట్రాక్కు కాసర్ల శ్యామ్ రాశారు.సింగర్ మాళవిక వోకల్స్ ఈ పాటను ఆలపించారు.
సోషల్ సెటైర్ మూవీగా “గాసిప్” రాబోతున్న ఈ చిత్రం ఒక మిడిల్ క్లాసు అమ్మాయి చుట్టూ తిరిగే కథతో యూత్ కు మాత్రమే కాకుండా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కోరుకునే అన్ని అంశాలు ఈ సినిమాలో ఉన్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు. ఈ పాట చాలా ఫ్రెష్ గా ఉండడంతో ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సునీల్ సున్నపు మాస్టర్, ఫల్గుణి బంగెర కొరియోగ్రఫీ పాటకు స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలవనుంది.
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