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Gossip: ఆసక్తిరేకిస్తోన్న ‘గాసిప్’ మూవీ నుంచి ‘సిప్పు సిప్పు’ ఫస్ట్ సాంగ్ రిలీజ్..

Gossip Sippu Sippu Song Release: దర్శకుడు వైభవ్ కౌండిన్య తెరకెక్కిస్తోన్న లేటెస్ట్ మూవీ  “గాసిప్”. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి  తొలి గీతం “సిప్పు సిప్పు” నుంచి ఫస్ట్ సాంగ్ రిలీజ్ చేస్తే సోషల్ మీడియాలో మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 18, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:05 PM IST
Gossip: ఆసక్తిరేకిస్తోన్న ‘గాసిప్’ మూవీ నుంచి ‘సిప్పు సిప్పు’ ఫస్ట్ సాంగ్ రిలీజ్..
Image Credit: Gossip (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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