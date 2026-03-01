Tollywood News: లవ్ డ్రామా జానర్స్కు ప్రేక్షకుల్లో ఎప్పుడు మంచి ఆదరణ ఉంటుంది. ఈ లవ్ డ్రామాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ జోడిస్తే.. కచ్చితంగా సూపర్ హిట్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం ఈ ట్రెండ్కు తగినట్లు హన్సి ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై కొత్త చిత్రం మొదలైంది. రఘువర్ధన్ కోట్ల దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో జగన్ యోగి రాజు, నవ్య చిట్యాల హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రారంభోత్సవం గ్రాండ్గా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ముహూర్తపు షాట్కు శ్రీధర్ పెద్దిరెడ్డి క్లాప్ కొట్టగా.. స్రవంతి పెద్దిరెడ్డి కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. ఈ మూవీలో సీనియర్ నటులు దేవీ ప్రసాద్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుండగా.. లక్ష్మణ్ మీసాల, పవన్ రమేష్, సునందిని, అంజు వాల్గుమన్ తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
ఈ సందర్భంగా నిర్మాత శ్రీహన్సిక పెద్దిరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. సినిమా అనేది తను కల అని.. సినిమా మీద ప్రేమతో చిత్ర నిర్మాణంలో అడుగుపెడుతున్నానని అన్నారు. హన్సి ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై తన తొలి సినిమా చాలా ప్రెస్టేజీయస్గా తీస్తున్నానని.. ఒక బ్యూటీఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లవ్ డ్రామా రూపొందిస్తున్నామని తెలిపారు. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా.. ప్రేమ, భావోద్వేగాలు, వినోదం ఈ మూడు ఎలిమెంట్స్ ప్రధానంగా కథ ఉంటుందన్నారు. ప్రతి యువకుడికి ఈ స్టోరీ కనెక్ట్ అవుతుందని.. ప్రతి కుటుంబం ఆస్వాదించేలా తీస్తామన్నారు.
కొత్త టాలెంట్కు అవకాశం ఇస్తూ.. అనుభవం ఉన్న టెక్నీషియన్ల సహకారంతో ప్రతి ఫ్రేమ్ అందంగా కనిపించేలా కృషి చేస్తున్నామని నిర్మాత తెలిపారు. తనకు ఇది నిర్మాతగా ఈ సినిమా తొలి అడుగు మాత్రమే కాదని.. భవిష్యత్తో మరెన్నో మంచి సినిమాలకు పునాది అవుతుందని నమ్ముతున్నానని చెప్పారు. ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల ఆశీర్వాదం.. సినిమా ఇండస్ట్రీలోని అందరీ సహకారం తన బలం అన్నారు. త్వరలోనే రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలు పెడతామని దర్శకుడు రఘువర్ధన్ తెలిపారు. మరిన్ని వివరాలు త్వరలో అధికారికంగా ప్రకటిస్తామని చెప్పారు.
టెక్నీకల్ టీమ్:
==> బ్యానర్: హన్సి ప్రొడక్షన్స్
==> ప్రొడ్యూసర్ : శ్రీ హన్సిక పెద్దిరెడ్డి
==> కో ప్రొడ్యూసర్ : తవిటిరాజు తలచింతల
==> డైరెక్టర్ : రఘువర్ధన్ కోట్ల
==> సినిమాటోగ్రాఫర్ : సాయి వంశీ దాచపల్లి
==> ఎడిటర్ : ఉదయకిరణ్ ఏవీ
==> మ్యూజిక్ డైరెక్టర్: రాజీవ్ రాజ్
==> ఆర్ట్ డైరెక్టర్: శ్రీపాల్ మాచర్ల
==> లిరిసిస్టులు : నాగేంద్ర గోపు, మనోజ్ జులోరి
==> ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్ : సల్లూరి కరణ్ జోహార్
==> PRO: GK Media