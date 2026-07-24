/‘హే చికితా’ మూవీ రివ్యూ.. మెప్పించిందా..!!

అభినవ్ మణికంఠ హీరోగా దివిజ ప్రభాకర్ కథానాయికగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘హే చికితా’. తన్మయ్ ఖుషీ, దేవీ ప్రసాద్, ఈటీటీ ప్రభాకర్ ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. ధనరాజ్ లెక్కల దర్శకత్వంలో ఎన్అశోక, గురుడవేగ అంజి నిర్మించిన చిత్రం ‘హే చికితా’. ఈ శుక్రవారం విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ:
నాగనూరు, లచ్చక్క పేట అనే రెండు గ్రామాల మధ్య కథ. అందులోని ఓ ఊరులో శివ (అభినవ్ మణికంఠ) వ్యవసాయం జీవనాధారంగా బతుకుతూ ఉంటాడు. బహు కోపిష్ఠి. అతనికి చదువు పెద్దగా అబ్బదు. మరో ఊరుకు చెందిన చిట్టి (దివిజ), పొట్టి (తన్మయ్ ఖుషీ) ఇద్దరు బావను ప్రాణ ప్రదంగా ప్రేమిస్తుంటారు. అందులో శివ, చిట్టిలు చిన్ననాటి నుంచే ఒకరంటే మరొకరికి ప్రేమ. అయితే "ఉద్యోగం ఉన్నవాడికే కూతురిని ఇస్తా.. వ్యవసాయం చేసేవాడికి ఇవ్వను" అని చిట్టి తండ్రి చెబుతాడు. కనీసం డిగ్రీ కూడా పాస్ కాలేకపోయిన శివ ఏం చేశాడు. ? చివవకు తన ప్రేమను పొందడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేశాడు..? రెండు ఊర్ల మధ్య పంచాయితీగా మారిన ఈ లవ్ స్టోరీ ఎలాంటి మలుపులు తీసుకుంది. ఈ కథలో రాజన్న (దేవి ప్రసాద్), కల్లు మామ క్యారెక్టర్స్ ఏమిటనేదే సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు ధనరాజ్ లెక్కల ఈ సినిమాను ఇప్పటి యూత్కు కనెక్ట్ అయ్యేలా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. అన్నం పండించే రైతనే వాడు లేకపోతే ప్రపంచమే లేదు. అలాంటి రైతన్నలకు పిల్ల నిచ్చి పెళ్లాచేయడానికి చాలా మంది ముందుకు రావడం లేదు. ఒక్క వ్యవసాయదారులే కాదు.. ఇతరత్రా కులవృత్తులు చేసుకునేవాళ్లకు కూడా పిల్లను ఇవ్వడానికి సంకోచిస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ పాయింట్ చుట్టూ దర్శకుడు కథను అల్లుకున్న విధానం చాలా మందిని కనెక్ట్ అయ్యేలా చేశాడు. ముఖ్యంగా చిన్నప్పటి నుంచి ప్రేమించే బావా మరదళ్లు, ఊర్లో పంచాయితీలు, రైడీ గ్యాంగులతో గొడవలు.. ఇంటర్వెల్ ముందు వ్యవసాయం చేసేవాడికి తన పిల్లనిచ్చి పెళ్లి చేయనని హీరోయిన్ తండ్రి చెప్పడం.. దీంతో ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్తో నెక్ట్స్ ఏం జరుగుతుందనే ఉత్సుకత క్రియేట్ చేశాడు.
ఇక హీరో జైలుకు ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఊరివాళ్లు అతన్ని చూసిన విధానం.. మరదలి పూలు పండ్లు ఆపడానికి చేసే ప్రయత్నాలు డ్రామాను మరో స్టేజ్కు తీసుకెళతాయి. ప్రీ క్లైమాక్స్.. క్లైమాక్స్లో వ్యవసాయదారుల గొప్పతనం, వ్యవసాయం విలువను చాటి చెప్పే సీన్స్ ప్రతి ఒక్కరిని ఆలోచింపజేసాలా ఎమోషనల్గా సాగుతాయి. సినిమాలో బలమైన నేపథ్యం ప్రధాన బలం. పచ్చిన పంట పొలాలను తన కెమెరాలో బంధించిన విధానం ఆకట్టుకుంటుంది. ఎలాంటి అసభ్యతకు తావు లేకుండా నిర్మించిన ఈ సినిమా కుటుంబ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. నిర్మాణ విలువుల బాగున్నాయి. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుతంది.
నటీనటులు..
శివ (బీపీ) క్యారెక్టర్లో అభివన్ నాచురల్గా యాక్ట్ చేశాడు. పక్కింటి కుర్రాడి క్యారెక్టర్లో ఒదిగిపోయాడు. దివిజ, తన్మయ్ల యాక్టింగ్ బాగుంది. దేవీప్రసాద్, కల్లు మామ క్యారెక్టర్స్ కథను కొత్త బలాన్ని ఇచ్చాయి. మిగిలిన నటీనటులు అసలు నటించడానికి స్కోప్ దక్కలేదు.
పంచ్ లైన్.. ‘హే చికితా’.. రైతే రాజు అని చాటి చెప్పే ఆకట్టుకునే గ్రామీణ కథా చిత్రం
రేటింగ్: 2.75/5
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