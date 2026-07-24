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‘హే చికితా’ మూవీ రివ్యూ.. మెప్పించిందా..!!

Hey chikitha Movie Review: పవన్ కళ్యాణ్ కథానాయకుడిగా  పూరీ జగన్నాథ్ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన మూవీ ‘బద్రి’. ఈ సినిమాలో పవన్, అమీషాలపై పిక్చరైజ్ చేసిన ‘హే చికితా’ పాట ఎంత పాపులర్ అయిందో తెలిసిందే కదా. ఇపుడు ఆ పాట పల్లవిని ‘హే చికితా’ మూవీ ఈ రోజు విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు ఆకట్టుకుందో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 24, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:02 PM IST
‘హే చికితా’ మూవీ రివ్యూ.. మెప్పించిందా..!!
Image Credit: Hey Chikitha Movie Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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