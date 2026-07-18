Hey chikitha Pre Release Highlights: అభినవ్ మణికంఠ, దివిజ ప్రభాకర్, తన్మయ్ ఖుషి, దేవి ప్రసాద్, ఈటీవీ ప్రభాకర్ లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘హే చికీతా’. ధనరాజ్ లెక్కల డైరెక్ట్ చేశాడు. ఈ నె జూలై 24న రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ క్రమంలో ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, టీజర్, సాంగ్స్ ఇలా అన్నీ ఆడియన్స్ను అట్రాక్ట్ చేశాయి. శుక్రవారం నాడు ఈ చిత్ర ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి చదలవాడ శ్రీనివాసరావు, తుమ్మలపల్లి రామ సత్యనారాయణ, రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్స్, కమెడియన్ అలీ, వీఎన్ ఆదిత్య, ప్రసన్న కుమార్ చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారు.
ఈ కార్యక్రమంలో చదలవాడ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ. ‘నేను యంగ్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు ‘లైలా’ మూవీని చేశాను. ఆడియో రైట్స్తోనే ఎంతో లాభం వచ్చింది. ‘హే చికీతా’ టీంని చూస్తే నాకు పాత రోజులు జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి. ఎన్నో జన్మల పుణ్యం చేస్తే గానీ నిర్మాతగానో, ఆర్టిస్టుగానో, టెక్నీషియన్ గానో ఇండస్ట్రీలోకి రాలేమన్నారు. ‘హే చికీతా’ విషయంలో ఆర్టిస్టులు అంతా బాగా నటించారు. అంజి కెమెరా వర్క్ బాగుంది. దర్శకుడు, నిర్మాత ఇలా అందరికీ మంచి పేరు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. చిన్నబడ్జెట్ సినిమాతో హిట్ కొడితే వచ్చే సంతృప్తి అంతా ఇంతా కాదన్నారు. ఇలాంటి చిత్రాలకు మీడియా అండగా నిలబడాలన్నారు.
కమెడియన్ అలీ మాట్లాడుతూ.. ‘‘బద్రి’ సినిమాలోని ‘హే చికీతా’ పాట ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో ఈ సినిమా కూడా అంతే హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓ చిత్రాన్ని తీయడం, రిలీజ్ చేయడం ఎంత కష్టమో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదన్నారు. సినిమాలో విషయం ఉంటే.. ప్రేక్షక దేవుళ్లే నెత్తిన పెట్టుకుంటారు. భవిష్యత్తులో రైతు అనేవాడు ఉంటాడా? కనిపిస్తాడా? అని అనిపిస్తుంది. రైతు ఉంటేనే దేశం నిలబడుతుంది. రైతు మీద, యువత మీద తీసిన ఈ చిత్రం మంచి హిట్ కావాలన్నారు.
గరుడవేగ అంజి మాట్లాడుతూ .. ‘‘హే చికీతా’ కోసం వచ్చిన ప్రతీ ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ సినిమాకి పని చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. ఈ మూవీని జూలై 24న గ్రాండ్గా విడుదల చేస్తున్నాము. మళ్లీ సక్సెస్ మీట్లో కలుద్దామని సినిమా విజయం పై కాన్ఫిడెన్స్ వ్యక్తం చేశారు. .
నిర్మాతఎన్. అశోక ఆర్ఎన్ఎస్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘హే చికీతా’ కోసం వచ్చిన అతిథులందరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. ధన్ రాజ్ చెప్పిన కథ నాకెంతో నచ్చింది. అంజి తో కలిసి సినిమాని చేయడం హ్యాపీగా ఉందన్నారు. చరణ్ అర్జున్ పాటలు అద్బుతంగా ఉన్నాయి. జూలై 24నన సక్సెస్ కొట్టబోతున్నాము.
దర్శకుడు ధన్ రాజ్ లెక్కల మాట్లాడుతూ.. ‘‘హే చికీతా’ ఈవెంట్ కోసం వచ్చిన అతిథులందరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు.ఇది నా తొలి చిత్రం. చాలా మంచి సినిమా చేశాను. రైతులు, యూత్ కోసం ఈ మూవీని చేశాను. నన్ను నమ్మి అవకాశం ఇచ్చిన అంజి అన్నకి, అశోక అన్నక ధన్యవాదాలు. ఈ సినిమా విడుదల తర్వాత అందరు దీని గురించే మాట్లాడుకుంటారు. మా సినిమాకి మీడియా సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను.
ఈ సినిమా ఈవెంట్లో వీఎన్.ఆదిత్య,తుమ్మలపల్లి రామ సత్యనారాయణ, ప్రసన్న కుమార్, రామ్ లక్ష్మణ్, జి.నాగేశ్వర్ రెడ్డితో పాటు ఈ సినిమాలో నటించిన నటీనటులు ఈ సినిమా విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.