Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /No Rev
  • /‘హే చికీతా’ మూవీ టైటిల్ పెట్టడానికి అసలు కారణం ఇదే.. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో మేకర్స్ ప్రకటన..

‘హే చికీతా’ మూవీ టైటిల్ పెట్టడానికి అసలు కారణం ఇదే.. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో మేకర్స్ ప్రకటన..

Hey Chikkitha Pre Release Event: పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బద్రి’. ఈ సినిమాలో ‘హే చికీతా’ అనే పాట ఎంత పాపులర్ అయిందో తెలిసిందే కదా. ఇపుడు ఆ పాట పల్లవిని టైటిల్‌గా పెట్టారు. ఈ చిత్రాన్ని  అమరావతి మూవీ మేకర్స్, సుందరకాండ మోషన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ల మీద ఎన్. అశోక ఆర్ఎన్ఎస్, ‘గరుడవేగ’ అంజి నిర్మించారు. తాజాగా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ గ్రాండ్‌గా జరిగింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 18, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:08 PM IST
‘హే చికీతా’ మూవీ టైటిల్ పెట్టడానికి అసలు కారణం ఇదే.. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో మేకర్స్ ప్రకటన..
Image Credit: Hey Chikitha (Movie Pre Release Pic/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుంచే గొప్ప విజయాలు సాధ్యం.. గ్లోబల్ విజ్ఞానాన్ని అందిస్తున్న ప్రభుత్వ స్కూళ్లు..!!
Advanced Technology Centers21 min ago
2
FIFA World Cup 202637 min ago
3
gold rate56 min ago
4
Ande Sri Smruthi Vanam1 hr ago
5
govt employees2 hrs ago