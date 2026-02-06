English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
  • Honey Movie Review:‘హనీ’ మూవీ రివ్యూ.. నవీన్ చంద్ర మూవీ ఎలా ఉందంటే..!

Honey Movie Review:‘హనీ’ మూవీ రివ్యూ.. నవీన్ చంద్ర మూవీ ఎలా ఉందంటే..!

Honey Movie Review: నవీన్ చంద్ర అటు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా.. విలన్ గా.. హీరోగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. తాజాగా ఈయన ‘పలాస’ మూవీతో దర్శకుడిగా తనకంటూ  ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కరుణ కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘హనీ’. సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఈ శుక్రవారం (6 ఫిబ్రవరి 2026)న విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమాతో నవీన్ చంద్ర హీరోగా హిట్ అందుకున్నాడా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 6, 2026, 10:16 PM IST

Trending Photos

DA Hike: బడ్జెట్‌ నిరాశపర్చినా కేంద్రం నుంచి ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌.. డీఏ 63 శాతానికి పెంపు?
6
Dearness allowance
DA Hike: బడ్జెట్‌ నిరాశపర్చినా కేంద్రం నుంచి ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌.. డీఏ 63 శాతానికి పెంపు?
Mahashivaratri 2026: మహాశివరాత్రి రోజు మహా శుభయోగం.. శివుడి కటాక్షం పడే రాశులు ఇవే! సంపదల వర్షం ఖాయం..!
5
Mahashivaratri 2026
Mahashivaratri 2026: మహాశివరాత్రి రోజు మహా శుభయోగం.. శివుడి కటాక్షం పడే రాశులు ఇవే! సంపదల వర్షం ఖాయం..!
Smriti Networth: WPL కప్‌తో కోట్లు! RCB కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన నెట్‌వర్త్ ఇప్పుడు ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?
5
Smriti Mandhana Net Worth
Smriti Networth: WPL కప్‌తో కోట్లు! RCB కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన నెట్‌వర్త్ ఇప్పుడు ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?
EPFO నిబంధనలలో కీలక మార్పు.. ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు భారీ ప్రయోజనాలు..
6
EPFO Pension
EPFO నిబంధనలలో కీలక మార్పు.. ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు భారీ ప్రయోజనాలు..
Honey Movie Review:‘హనీ’ మూవీ రివ్యూ.. నవీన్ చంద్ర మూవీ ఎలా ఉందంటే..!

కథ విషయానికొస్తే.. ఆనంద్ (నవీన్ చంద్ర) ఓ క్షుద్ర మాంత్రికుడు. ఆ విద్యలతో ఈజీ మనీ సంపాదించు కోవాలనుకుంటాడు. తనకు క్షుద్ర మంత్రాలను నేర్పించిన గురువైన సారంగణి (రాజా రవీంద్ర)తో కలిసి పిల్లి మాయ అనే ఓ క్షుద్ర వ్యాపారంలో దిగుతాడు. అదేమంత ఈజీ పనికాదు. వయసులోకి రాని ఆడపిల్లలతోనే దీన్ని పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. దీని కోసం తన కూతురు మీరా (జయన్ని)ని ఎంచుకుంటాడు. ఈ పనికి ఆనంద్ సతీమణి లలిత (దివ్య పిళ్లై) ముందు అడ్డు చెబుతుంది. ఆ తర్వాత అతను పెట్టే టార్చర్ ను తట్టుకోలేక ఓకే చెబుతుంది. మరి ఆ తర్వాత ఏమైంది..? ఆనంద్‌ - సారంగపాణి చేసే తాంత్రిక పనుల వల్ల మీరా - లలితల లైఫ్ లు ఎలాంటి మలుపు తీసుకుంది. దాంతో  వాళ్లు ఎలాంటి చిక్కుల్లో పడ్డారు? వాళ్లని పూర్తిగా ఓ ఇంటిలో బందీ చేయడానికి వెనకున్న కారణమేంటి? అసలు పిల్లి మాయకి ఉన్న ప్రత్యేక శక్తులేమిటి? ఈ కథలో రవణ (దివి) పాత్రకి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏమిటన్నదనే తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే. 

Add Zee News as a Preferred Source

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

కూటి కోసం కోటి విద్యలు అన్నట్టు.. కొంత మంది డబ్బు సంపాదన కోసం దేనికైనా తెగించే వాళ్లు సమాజంలో కొందరు ఉంటారు. అందుకోసం మూఢనమ్మకాలను ఆశ్రయించే వాళ్లు ఉన్నారు. సైన్స్ ఎంతో పురోగతి చెందినా.. కొంత మంది డబ్బు సంపాదన కోసం మూఢనమ్మకాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు.  ఈ క్షుద్ర పూజల కోసం ఏకంగా తన కూతును బలి పశువును చేయాలనుకోవడం అనే కాన్సెప్ట్ కాస్త కొత్తగా ఉంది. తాజాగా ‘హనీ’ మూవీని  కరుణ కుమార్ అలాంటి కాన్సెప్ట్ ను ఎంచుకోవడం వెనక ఆయన గట్స్ ను మెచ్చుకోవాల్సిందే. సినిమాలో  కొన్ని సీన్స్ ఆకట్టుకునేలా ఉన్నా..ఓవరాల్ గా చూస్తే పర్వాలేదనిపించింది. 

ఈ కాలంలో మారుమూల గుహలో కూర్చొని క్షుద్ర విద్యలను ఔపోసన పట్టడం వంటివి అంత ఈజీ పని కాదు. ప్రస్తుత సమాజంలో అలాంటి నేర్చుకొని అవతలి వాళ్లపై ప్రయోగాలు చేయడం అనేది కూడా అంత సులవై పనికాదు.  ఆఫీసులో ఆనంద్ ఇలాంటి క్షుద్ర పూజల కారణంగా ఉద్యోగాన్ని పోగొట్టుకుంటాడు. మొత్తంగా కట్టుకున్న మొగుడు .. తన క్షుద్ర పూజల కోసం కూతురును రంగంలోకి దింపడం.దాన్ని భరించలేని ఇల్లాలి పాత్రలో దివ్యపిళ్లై నటన ఆకట్టుకుంది. ఇంటర్వెల్ వరకు సినిమాపై మంచి హైప్ క్రియేట్ చేసాడు. ముఖ్యంగా పిల్లి మాయ.. షష్టి దేవత వంటివి ప్రేక్షకులకు కొత్తగా కనిపిస్తాయి. ఇంటర్వెల్ తర్వాత కథలో ఊపు వస్తుందని అనుకుంటే.. ఆ తర్వాత క్లైమాక్స్ వరకు సినిమా కథ ముందకు కదలకపోవడం అనేది ప్రేక్షకుల సహనానికి పెద్ద పరీక్ష అని చెప్పాలి. క్లైమాక్స్ మరి ఓ రేంజ్ లో లేకపోయినా.. ముగింపు ప్రేక్షకులను కన్విన్స్ అయ్యేలా ఉండటం చెప్పుకోదగ్గ అంశం. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. నిర్మాణ విలువలు పర్వలేదు. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. సెకండాఫ్ ఎడిటర్ ఇంకాస్త శ్రద్ద పెడితే బాగుండేది. 

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

నటీనటుల విషయానికొస్తే..

క్షుద్ర పూజలను చేసే తాంత్రికుడి పాత్రలో నవీన్ చంద్ర చక్కగా ఒదిగిపోయాడు. నిజానికి ఇలాంటి సైకోటిక్ పాత్రలు నవీన్ చంద్రకు బాగా అలవాటైంది. భర్త చేతిలో టార్చర్ అనుభవించే పాత్రలో దివ్య పిళైల నటన గుండెలను పిండేస్తోంది. క్లైమాక్స్ సీన్ లో ఆమె నటనను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేము. హీరో కూతురు పాత్రలో నటించిన నటి తన పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. నవీన్ చంద్ర గురువు పాత్రలో నటించిన రాజా రవీంద్ర నటన గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు. 

పంచ్ లైన్.. ‘హనీ’.. డార్క్ హార్రర్ థ్రిల్లర్ ఇష్టపడేవాళ్లకు ఈ సినిమా నచ్చుతుంది..

రేటింగ్: 3/5

Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..

Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Honey Movie ReviewHoney Movie Review Rating Honey MovieHoneyNaveen ChandraTollywood

Trending News