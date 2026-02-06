Honey Movie Review:‘హనీ’ మూవీ రివ్యూ.. నవీన్ చంద్ర మూవీ ఎలా ఉందంటే..!

కథ విషయానికొస్తే.. ఆనంద్ (నవీన్ చంద్ర) ఓ క్షుద్ర మాంత్రికుడు. ఆ విద్యలతో ఈజీ మనీ సంపాదించు కోవాలనుకుంటాడు. తనకు క్షుద్ర మంత్రాలను నేర్పించిన గురువైన సారంగణి (రాజా రవీంద్ర)తో కలిసి పిల్లి మాయ అనే ఓ క్షుద్ర వ్యాపారంలో దిగుతాడు. అదేమంత ఈజీ పనికాదు. వయసులోకి రాని ఆడపిల్లలతోనే దీన్ని పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. దీని కోసం తన కూతురు మీరా (జయన్ని)ని ఎంచుకుంటాడు. ఈ పనికి ఆనంద్ సతీమణి లలిత (దివ్య పిళ్లై) ముందు అడ్డు చెబుతుంది. ఆ తర్వాత అతను పెట్టే టార్చర్ ను తట్టుకోలేక ఓకే చెబుతుంది. మరి ఆ తర్వాత ఏమైంది..? ఆనంద్ - సారంగపాణి చేసే తాంత్రిక పనుల వల్ల మీరా - లలితల లైఫ్ లు ఎలాంటి మలుపు తీసుకుంది. దాంతో వాళ్లు ఎలాంటి చిక్కుల్లో పడ్డారు? వాళ్లని పూర్తిగా ఓ ఇంటిలో బందీ చేయడానికి వెనకున్న కారణమేంటి? అసలు పిల్లి మాయకి ఉన్న ప్రత్యేక శక్తులేమిటి? ఈ కథలో రవణ (దివి) పాత్రకి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏమిటన్నదనే తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
కూటి కోసం కోటి విద్యలు అన్నట్టు.. కొంత మంది డబ్బు సంపాదన కోసం దేనికైనా తెగించే వాళ్లు సమాజంలో కొందరు ఉంటారు. అందుకోసం మూఢనమ్మకాలను ఆశ్రయించే వాళ్లు ఉన్నారు. సైన్స్ ఎంతో పురోగతి చెందినా.. కొంత మంది డబ్బు సంపాదన కోసం మూఢనమ్మకాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఈ క్షుద్ర పూజల కోసం ఏకంగా తన కూతును బలి పశువును చేయాలనుకోవడం అనే కాన్సెప్ట్ కాస్త కొత్తగా ఉంది. తాజాగా ‘హనీ’ మూవీని కరుణ కుమార్ అలాంటి కాన్సెప్ట్ ను ఎంచుకోవడం వెనక ఆయన గట్స్ ను మెచ్చుకోవాల్సిందే. సినిమాలో కొన్ని సీన్స్ ఆకట్టుకునేలా ఉన్నా..ఓవరాల్ గా చూస్తే పర్వాలేదనిపించింది.
ఈ కాలంలో మారుమూల గుహలో కూర్చొని క్షుద్ర విద్యలను ఔపోసన పట్టడం వంటివి అంత ఈజీ పని కాదు. ప్రస్తుత సమాజంలో అలాంటి నేర్చుకొని అవతలి వాళ్లపై ప్రయోగాలు చేయడం అనేది కూడా అంత సులవై పనికాదు. ఆఫీసులో ఆనంద్ ఇలాంటి క్షుద్ర పూజల కారణంగా ఉద్యోగాన్ని పోగొట్టుకుంటాడు. మొత్తంగా కట్టుకున్న మొగుడు .. తన క్షుద్ర పూజల కోసం కూతురును రంగంలోకి దింపడం.దాన్ని భరించలేని ఇల్లాలి పాత్రలో దివ్యపిళ్లై నటన ఆకట్టుకుంది. ఇంటర్వెల్ వరకు సినిమాపై మంచి హైప్ క్రియేట్ చేసాడు. ముఖ్యంగా పిల్లి మాయ.. షష్టి దేవత వంటివి ప్రేక్షకులకు కొత్తగా కనిపిస్తాయి. ఇంటర్వెల్ తర్వాత కథలో ఊపు వస్తుందని అనుకుంటే.. ఆ తర్వాత క్లైమాక్స్ వరకు సినిమా కథ ముందకు కదలకపోవడం అనేది ప్రేక్షకుల సహనానికి పెద్ద పరీక్ష అని చెప్పాలి. క్లైమాక్స్ మరి ఓ రేంజ్ లో లేకపోయినా.. ముగింపు ప్రేక్షకులను కన్విన్స్ అయ్యేలా ఉండటం చెప్పుకోదగ్గ అంశం. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. నిర్మాణ విలువలు పర్వలేదు. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. సెకండాఫ్ ఎడిటర్ ఇంకాస్త శ్రద్ద పెడితే బాగుండేది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
క్షుద్ర పూజలను చేసే తాంత్రికుడి పాత్రలో నవీన్ చంద్ర చక్కగా ఒదిగిపోయాడు. నిజానికి ఇలాంటి సైకోటిక్ పాత్రలు నవీన్ చంద్రకు బాగా అలవాటైంది. భర్త చేతిలో టార్చర్ అనుభవించే పాత్రలో దివ్య పిళైల నటన గుండెలను పిండేస్తోంది. క్లైమాక్స్ సీన్ లో ఆమె నటనను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేము. హీరో కూతురు పాత్రలో నటించిన నటి తన పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. నవీన్ చంద్ర గురువు పాత్రలో నటించిన రాజా రవీంద్ర నటన గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘హనీ’.. డార్క్ హార్రర్ థ్రిల్లర్ ఇష్టపడేవాళ్లకు ఈ సినిమా నచ్చుతుంది..
రేటింగ్: 3/5
