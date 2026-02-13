English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
  Amaravathi ki Aahwanam Review: 'అమరావతికి ఆహ్వానం' మూవీ రివ్యూ.. హార్రర్ థ్రిల్లర్ మెప్పించిందా..!

Amaravathi ki Aahwanam Review: ‘అమరావతికి ఆహ్వానం’ మూవీ రివ్యూ.. హార్రర్ థ్రిల్లర్ మెప్పించిందా..!

Amaravathi ki Aahwanam Review: ప్రస్తుతం తెలుగు సహా అన్ని సినీ ఇండస్ట్రీస్ లో హార్రర్ మూవీస్ హవా నడుస్తోంది. కొత్త వాళ్లు యాక్ట్ చేసినా.. కంటెంట్ బాగుంటే చిత్రాన్ని ఆదరిస్తున్నారు. ఈ రూట్ లో  తెలుగులో వచ్చిన  చిత్రం ‘అమరావతికి ఆహ్వానం’. ఇప్పటికే ఫస్ట్ లుక్,టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మహా శివరాత్రి, ప్రేమికుల రోజు కానుకగా విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా ఎలా ఉందంటే..  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 13, 2026, 06:10 PM IST

Amaravathi ki Aahwanam Review: ‘అమరావతికి ఆహ్వానం’ మూవీ రివ్యూ.. హార్రర్ థ్రిల్లర్ మెప్పించిందా..!

మూవీ రివ్యూ: అమరావతికి ఆహ్వానం (Amaravathi ki Aahwanam Review: )
నటీనటులు: శివ కంఠంనేని, ఎస్తేర్‌, ధ‌న్య బాల‌కృష్ణ‌, సుప్రిత‌, అశోక్ కుమార్‌, హ‌రీష్‌, భ‌ద్ర‌మ్‌, జెమినీ సురేష్ , నాగేంద్ర ప్రసాద్ తదితరులు
సంగీతం : ప‌ద్మ‌నాబ్‌ భ‌రద్వాజ్‌
సినిమాటోగ్రఫీ :  జె ప్ర‌భాక‌ర్ రెడ్డి
ఎడిటర్: సాయిబాబు తలారి
బ్యానర్: లైట్ హౌస్ సినీ మ్యాజిక్‌
నిర్మాతలు : కెఎస్ శంక‌ర్‌రావు, ఆర్ వెంక‌టేశ్వ‌ర‌రావు
క‌థ‌, స్క్రీన్ ప్లే, మాట‌లు, ద‌ర్శ‌క‌త్వం: జీవీకే
విడుదల తేది: 13-2-2026
 
మంచి కంటెంట్‌ ఉన్న హారర్‌ థ్రిల్లర్‌ చిత్రాలకు తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆదరణ ఎపుడు ఉంటుంది. ఈ రూట్లోనే  తెలుగు ఆడియన్స్  ముందుకు వచ్చిన చిత్రం ‘అమరావతికి ఆహ్వానం’. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా  ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చింది.  మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు ఎంగేజ్ చేసిందో చూద్దాం..

Add Zee News as a Preferred Source

కథ విషయానికొస్తే..
ఈశ్వర్‌ (శివ కంఠమనేని) ఒక సస్పెండెడ్ సీఐ. అతని భార్య భానుమతి (ధన్య బాలకృష్ణ). భానుమతి సోదరిమణులు భార్గవి (సుప్రిత), విజ్జు. భార్గవికి పెద్ద సెలబ్రిటీ కావాలని కోరిక ఉంటుంది. ఇందుకోసం ఓ యూట్యూబ్‌ చానెల్‌ను నడిపిస్తూ ఉంటుంది.  ఈ యూట్యూబ్‌ చానెల్‌లో దెయ్యంతో డే అండ్‌ నైట్‌ అనే కాన్సెప్ట్‌తో వీడియోలు షూట్‌ చేసి అప్‌లోడ్‌ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ఓల్డ్ సిటీలొ డెవిల్స్ హోమ్ అనే భవంతిలో భార్గవి చేసిన వీడియో వైరల్‌ అవుతాయి.  భార్గవి రాత్రికి రాత్రే పెద్ద సెల‌బ్రిటీ అవుతుంది. అయితే సడన్‌గా భార్గవికి ఓ అజ్ఞాతవ్యక్తి నుంచి ఓ ఫోన్‌ కాల్‌ వస్తుంది. నిజంగా దెయ్యాలు ఉన్నాయని అదే విష‌యాన్ని లైవ్‌లో నిరూపిస్తానంటాడు.  ఈ వీడియో షూట్‌ చేస్తే ఇంకా ఫేమస్‌ కావొచ్చని భార్గవికి ఆ గుర్తు తెలియని వ్యకతి చెబుతాడు. దీంతో భార్గవి త‌న `అమరావతి` అనే గ్రామానికి, కుటుంబంతో సహా వెళతుంది. మరి...అమరావతి లో ఈశ్వర్‌ కుటుంబ సభ్యులకు అక్కడ ఎలాంటి అనుభవాలు ఎదురయ్యాయ.  అమరావతిలోని జమీందారు వంశ వారసురాలు రాజేశ్వరి(ఎస్తేర్‌)ను ఎవరు చంపారు ? రాజేశ్వరి ఫ్యామిలీకి, ఈశ్వర్‌ కుటుంబానికి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏమిటి?  సీఐగా ఈశ్వర్‌ సస్సెండ్‌ అయ్యారు ? అనేది తెలియాలంటే తెరపై చూడాల్సిందే. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దెయ్యాలు ఉన్నాయా? లేవా? అన్న కాన్సెప్ట్‌తో తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో ఎన్నో వందల  చిత్రాలొచ్చాయి. మెజారిటీ హారర్‌ సినిమాల్లో దెయ్యాలు, క్షుద్రపూజలు..వంటి అంశాలనే ప్రధాన కథా వస్తువుగా  ఉంటాయి. ఈ ‘అమరావతికి ఆహ్వానం’ సినిమాలో ఈ అంశాలను టచ్ చేస్తూనే అందులో కుటుంబ అనుబంధాలతో పాటు మంచి మెచ్చే ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు  దర్శకుడు  జీవీకే. టైటిల్‌లో అమరావతి ఉంది కనుక, ఇది ఒక పొలిటికల్‌ మూవీ కాకుండా అమరావతి పేరుతోనే ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచడంలో సక్సెస్ అయ్యారు. 

అమరావతి అనే గ్రామంలో రాత్రివేళ జరిగే ఓ హారర్‌ సీన్‌తో స్టోరీ స్టార్ట్ చేశాడు.  తర్వాత కథ హైదరాబాద్‌కు మారుతుంది. భార్గవి వీడియో షూట్‌ చేయడం, మహేశ్ (శివ హ‌రీశ్‌)తో ప్రేమ, ఈశ్వర్‌ అండ్‌ ఫ్యామిలీ అమరావతికి వెళ్లి, అక్కడ రాజేశ్వరిని గురించిన నిజం తెలుసుకోవడంతో ఫస్ట్ హాఫ్ ముగించాడు. ప్రీ ఇంట్రెవల్‌ ట్విస్ట్ కి ఆడియ‌న్స్ ను ఎంగేజ్ చేయడంలో దర్శకుడు సక్సెస్ అయ్యాడు. అన్ని సినిమాల్లో దెయ్యాలకు ఉండే ఫ్లాష్ బ్యాక్ రొటీన్ గా ఉన్న.. గుండెలను టచ్ చేసే విధంగా హృద్యంగా ఉందని చెప్పాలి. ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ ఈ సినిమాను నిలబెట్టేలా ఉంది.  ఈ సినిమాలో సీన్స్ కొన్ని గత సినిమాలు గుర్తుకు వస్తాయి. దర్శకుడిగా జీవీకే హార్రర్, ఫ్యామిలీ కథతో ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు.  

పద్మనాభ్‌ భరద్వాజ్‌ మ్యూజిక్ అండ్‌ ఆర్‌ఆర్ బాగుంది.  లైట్ హౌస్‌ నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. హ‌న‌మాన్ ఫేమ్ సాయి బాబా త‌లారి ఎడిటింగ్ పర్వాలేదు.  హారర్‌, థ్రిల్లర్‌ చిత్రాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులను అమరావతికి ఆహ్వానం సినిమా మెప్పిస్తుంది. క్లైమాక్స్‌లో అమరావతికి ఆహ్వానం సినిమాకు సీక్వెల్‌గా అమరావతికి ఆహ్వానం2 ను అనౌన్స్ చేసి ఆడియన్స్  ను థ్రిల్ చేశారు మేక‌ర్స్‌.

నటీనటులు–సాంకేతిక విభాగం

ఈశ్వర్‌, జ‌గ‌దీష్‌ పాత్రల‌లో శివ కంఠంనేని యాక్టింగ్ బాగుంది.  యాక్షన్‌ సీన్స్‌లోనూ  మెప్పించారు. జగదీష్‌గా విలన్‌ గా ఆయన నటనను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేము.  ఈ సినిమాలో ఎస్తేర్ నటన బాగుంది.చిత్రాన్ని తన నటనతో మెప్పించింది.  రాజేశ్వరి పాత్రలో యాక్టింగ్‌ బాగుంది. భానుమతి పాత్రలో ధన్యబాలకృష్ణ యాక్టింగ్ పర్వాలేదు. హారర్‌ సీన్స్‌ లోనూ ధన్య మెప్పించారు. భార్గవి పాత్రను సుప్రిత చాలా ఈజ్‌తో చేసింది.ఫస్ట్ మూవీతోనే అన్ని ర‌కాల ఎమోష‌న్స్ పండించే అవ‌కాశం ద‌క్కింది. మహేశ్‌ పాత్రలో హరీష్ న‌ట‌న పర్వాలేదు. మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.  

పంచ్ లైన్.. ‘అమరావతికి ఆహ్వానం’ హార్రర్ సినిమాలు ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు మెప్పిస్తుంది..

రేటింగ్: 2.75/5

