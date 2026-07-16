సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న మంగ్లీ 'హుషార్‌ పిట్టలు' టైటిల్ సాంగ్..

Husharu Pittalu sogn Vial On Social Media: ‘హుషారు పిట్టలు’ టైటిల్తోనే ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు ఏషియన్ సురేష్ ఫిలింస్ సంస్థలు విడుదల చేస్తున్నాయి. ఆగస్టు 15న ఈ చిత్రాన్ని థియేట్రికల్ రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ చిత్రం టీజర్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజా ఈ చిత్రం నుంచి ‘టోంగా టోంగా’ అనే ఓ హుషారు గీతాన్ని బుధవారం విడుదల చేశారు. చరణ్ అర్జున్ సంగీత దర్శకత్వంలో ఎస్.ఎస్.చిరంజన్ సాహిత్యంతో, మెయిన్ కొరియోగ్రఫీతో ఈ పాట తెరకెక్కింది. ఈ పాట సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది.
ఈ సందర్భంగా బెక్కెం వేణుగోపాల్ మాట్లాడుతూ .'' ఈ సినిమా చూసి నేను ఎంతో ఇంప్రెస్ అయ్యాను. ఈ సినిమా చూసిన అందరూ పాజిటివ్ స్పందించారు. ఈ సినిమాను ఆగస్టు 15న విడుదల చేస్తున్నాము. ఓ చిత్ర చిత్రానికి ఇంత మంచి డేట్ దొరకడం చాలా అరుదు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు తప్పకుండా నచ్చుతుందనే ఆషాభావం వ్యక్తం చేశారు. సినిమా తప్పకుండా హిట్ అవుతుందనే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. చిన్ని చరణ్ సంగీతం ఈ సినిమాకు ఎంతో ప్లస్ అవుతుంది. ఈ చిత్ర దర్శకుడు బిక్షు త్వరలో తెలుగు సినిమాలో కొంత ట్రెండ్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాడు. ఆయనకొక మార్క్ ఏర్పడుతుంది. ఈ సినిమా నిర్మాత వెంకట్ ఎంతో పాషనెటెడ్. ఎక్కడా రాజీపడని నిర్మాత. ఓ హిట్ సినిమా తీసి మా దగ్గరికొచ్చాడు. ఈ సినిమాను ప్రేక్షకులు తప్పకుండా ఆదరిస్తారనే ఆషాభావం వ్యక్తం చేశారు.
చరణ్ అర్జున్ మట్లాడుతూ ''తొలిసారిగా నేను మ్యూజిక్ అందించిన చిత్రంలో ఓ సాంగ్కు ఈవెంట్ పెట్టడాన్ని నమ్మలేకపోతున్నాను. ఈ పాటను ఎంతో సందడిగా, హుషారుగా చేశాం. ఈ సినిమాలో అన్ని తరహా పాటలున్నాయి. ఈ చిత్ర దర్శకుడు ఎంతో రూటెడ్.. ఈ సినిమా టీజర్ విడుదలైన తరువాత ఎంతో హాట్టాపిక్గా మారింది. ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా కోసం ఎదరుచూస్తున్నారు. ఆగస్టు 15న నాకు స్పెషల్ డే. ఆ రోజు ఈ సినిమా విడుదల కావడం నాకు ఎంతో ఎమోషన్గా ఉంది. తెలుగు సినిమా చరిత్రలో బిక్షు ఓ రూటెడ్ డైరెక్టర్గా ఎదుగుతాడు. ఈ సినిమాకు పనిచేస్తున్నప్పుడు నాకు ఓ సూపర్హిట్ సినిమాకు పనిచేస్తున్న నమ్మకం కలిగింది. ప్రేక్షకులకు కూడా అదే ఫీల్ కలుగుతుందని నమ్ముతున్నానన్నారు.
నిర్మాత వెంకట్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ '' టీజర్ విడుదలైనప్పుడు వైరల్ అయింది. కొంత మంది తెలియక బ్యాడ్ కామెంట్లు పెట్టారు. కానీ సినిమా విడుదల తరువాత ఆ సినిమాలో ఉన్న అసలు కథ అందరికి తెలుస్తుందన్నారు. అందరి హృదయాలకు హత్తుకునే సినిమా ఇది. ఈ సినిమాలో అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ కథ చెప్పినప్పుడు చిట్టి పిల్ల, మాసినెపల్లి రవి పాత్రలు అందరిని అలరిస్తాయన్నారు. కథ తగ్గ ఆర్టిస్టులు తీసుకున్నాము. అందరూ తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. ఎన్నో ఒడిదొడుకుల మధ్య ఈ సినిమా నిర్మించాను. ఎంతో ఫ్రొఫెషనల్గా తీసిన సినిమా ఇది. ప్రముఖ నిర్మాత సురేష్బాబు ఈ సినిమాను విడుదల చేయడం ఆనందంగా ఉంది. ఈ సినిమా ను విడుదల చేయడానికి బెక్కెం వేణుగోపాల్ సహాకారం మరువలేనిది. ఇది ఓ మంచి సినిమా కాబట్టే అందరూ సపోర్ట్ చేశారు. ఈసినిమాను విడుదల చేస్తున్న సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అధినేత సురేష్బాబుకి ప్రత్యేక కృతజ్క్షతలు తెలుపుతున్నాను.
దర్శకుడు బిక్షు మాట్లాడుతూ ..'' ఈ సినిమా టీజర్ తరువాత నన్ను అందరూ సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేసారు. అలా నేను పాపులర్ అయ్యాను. అందరూ ఏదోదో ఊహించుకున్నారు. ఈ సినిమా విడుదల తరువాత సినిమా చూసి అందరూ మీరు సోషల్ మీడియాలో చేసిన నెగెటివ్ కామెంట్స్ వెనక్కి తీసుకుంటారు. అయితే ఇదే సినిమాను ఏ తమిళంలో, మలయాళంలో తీసి టీజర్ను విడుదల చేస్తే అందరూ మెచ్చుకునేవారు. కానీ తెలుగు వాళ్లు మనకు చిన్న చూపు. తెలుగులో హుషార్ పిట్టలు సరికొత్త ట్రెండ్ సృష్టించబోతుంది. విడుదల తరువాత ఇతర భాషల్లో ఈ తెలుగు సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటారు. ఈ రోజు మా కాన్ఫిడెంట్కు కారణం ఏమిటో ఈ సినిమా విడుదల తరువాత అందరికి తెలుస్తుందన్నారు.
హీరో అన్షు మాట్లాడుతూ '' నా ఫేవరెట్ సింగర్ మంగ్లీ నా చిత్రంలో పాట పాటడం ఆనందంగా ఉంది. ఈ పాటకు మంచి ట్యూన్ను చరన్ అర్జున్ అందించారు. ఈ రోజు నా ఆత్మవిశ్వాసానికి కారణం దర్శకుడు బిక్షు, నిర్మాత వెంకట్... టీజర్ విడుదల చేశాం. చాలా వైరల్ అయింది. టీజర్ చూసి అందరూ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నారు. సినిమా చూసిన తరువాత అందరి ఆలోచనలు మారిపోతాయి.
హీరోయిన్ వాసవి గణేషన్ మాట్లాడుతూ.. '' దర్శకుడు, నిర్మాత సజేషన్తో ఈ మూవీ చేశాను. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, బెక్కెం వేణుగోపాల్ సహకారంతో ఈ సినిమాకు ఎంతో సపోర్ట్ లభించింది. టోంగా.,. టోంగా పాట అందరికి నచ్చుతుంది. ఈ సినిమా టీజర్తో నాకు చాలా నెగెటివ్ కామెంట్స్ పెట్టారు. అయితే వాసవి గణేషన్ వేరు... పుట్ట చిట్టి వేరు.. ఎవ్వరూ ఏమనుకున్నా సినిమా చూసిన తరువాత మీరు కూడా అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పుకొచ్చారు.
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