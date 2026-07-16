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సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న మంగ్లీ 'హుషార్‌ పిట్టలు' టైటిల్ సాంగ్..

Hushar Pittalu title Song: అన్షు, వాసవి గణేషన్‌ జోడిగా తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం 'హుషారు పిట్టలు'. పద్మ అమ్మ, బీవీజీ స్టూడియెస్‌ సమర్పణలో రుద్ర క్రాంతి పిక్చర్స్‌ పతాకంపై వెంకట్‌ యాదవ్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాతో భిక్షు దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నాడు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తైయిన ఈ సినిమా నుంచి తాజాగా విడుదలైన ‘హుషారు పిట్టలు’ టైటిల్‌ సాంగ్‌కు సూపర్ రెస్పాన్స్‌తో దూసుకుపోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 16, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:56 PM IST
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న మంగ్లీ 'హుషార్‌ పిట్టలు' టైటిల్ సాంగ్..
Image Credit: Husharu Pittalu (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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