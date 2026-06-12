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I am Handsome Movie Review: ‘ఐ యామ్ హ్యాండ్సమ్’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..

గత కొంత కాలంగా తెలుగులో డిఫరెంట్ కథా నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు తెరకెక్కుతున్నాయి. అందులో మెజారిటీ చిత్రాలు ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తున్నాయి. అంతేకాదు కొంత మంది హీరోలు తమను తాము ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి కథతో పాటు మెగాఫోన్ పట్టుకుంటారు. ఈ కోవలో దుర్గా దేవ్ నాయుడు మెగాఫోన్ పట్టుకొని హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ఐ యామ్ హ్యాండ్సమ్’. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 12, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:30 PM IST
I am Handsome Movie Review: ‘ఐ యామ్ హ్యాండ్సమ్’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..
Image Credit: I am Handsome Review (Pic/Movie Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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