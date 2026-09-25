New Age Love Story on Tollywood: తెలుగులో సున్నితమైన ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘జాన్’. తాజాగా JAAN ఫస్ట్ లుక్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ పోస్టర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేదిగా ఉంది. అంతేకాదు ఈ పోస్టర్తో సినిమా పై ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ముఖ్యంగా ప్రేమ, అనుబంధం, తోడుగా నిలిచే బంధం చుట్టూ సాగే కథతో ఈ సినిమా రాబోతుంది.
ఆర్యన్ గౌర రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ఆర్యన్ గౌర, మోనిషా మోహన్ మెయిన్ లీడ్స్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో రావు రమేష్, బాబా భాస్కర్, శుభలేఖ సుధాకర్ కనిపించనున్నారు.
ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లో వీల్చైర్లో కూర్చున్న మోనిషా వెనుక ఆర్యన్ నిలబడి, వీల్చైర్ హ్యాండిల్స్పై చేతులు ఉంచి కనిపిస్తున్న లుక్కు ఆడియన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. మోనిషా చిరునవ్వు, అందమైన ప్రకృతి నేపథ్యం, అలాగే “Forever” అనే పదం పోస్టర్కు మరింత ఎమోషనల్ టచ్ ఇచ్చేలా ఉంది.
వీల్చైర్ను టైటిల్ డిజైన్లో క్రియేటివ్గా ఫస్ట్ లుక్లో స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచిందనే చెప్పాలి. ఈ పోస్టర్లో కనిపించే క్యూట్ డాగ్ కూడా తనదైన శైలిలో అందరి దృష్టిని అట్రాక్ట్ చేస్తోంది.
ఈ చిత్రానికి మూడు సార్లు నేషనల్ అవార్డ్ విజేత జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. అమరన్ చిత్రానికి ఇటీవల అందుకున్న నేషనల్ అవార్డ్తో ఆయన మూడు నేషనల్ అవార్డులను కైవసం చేసుకున్నాడు. గతంలో సూరరై పొట్రు, వాతి చిత్రాలకు కూడా ఆయన నేషనల్ అవార్డులు అందుకున్న విషయం తెలిసిందే కదా.
లక్ష్మీ నరసింహా మోషన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్న JAAN చిత్రం నిజ జీవిత సంఘటనల స్పూర్తితో తెరకెక్కుతోంది. ప్రేమ, అనుబంధం, జీవిత ప్రయాణంలో ఒకరికొకరు తోడుగా నిలిచే భావోద్వేగాలు ఈ సినిమాలో ప్రేక్షకులను అలరించే అంశాలనే చెప్పాలి.
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