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తెలుగులో సరికొత్త ఇంటెన్సివ్ ప్రేమకథో రాబోతున్న ‘జాన్’.. ఫస్ట్ లుక్‌కు సూపర్ రెస్పాన్స్..

Jaan First Look: తెలుగులో ప్రేమ కథలు ఎన్ని వచ్చినా అందులో ఆకట్టుకునే పాయింట్ ఉంటే ప్రేక్షకులు ఆ సినిమా ను నెత్తిన పెట్టుకొని ఆదరిస్తుంటారు. ఈ కోవలో వస్తోన్న మరో ఇంటెన్సివ్ లవ్ స్టోరీ ‘జాన్’. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 25, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 03:50 PM IST
తెలుగులో సరికొత్త ఇంటెన్సివ్ ప్రేమకథో రాబోతున్న ‘జాన్’.. ఫస్ట్ లుక్‌కు సూపర్ రెస్పాన్స్..

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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