/విద్యార్ధుల భవిష్యత్తు నేపథ్యంలో వస్తోన్న ‘జై గౌరీపుత్ర గణేశా’.. ట్రైలర్, పాటలకు సూపర్ రెస్పాన్స్..

Jai Ghouri Putra Ganesha Trailer and Songs: శ్రీ వాత్సల్య ఆడియో అండ్ వీడియో ఇల్లస్ట్రేషన్స్ పతాకంపై తెరకెక్కిన ఫస్ట్ మూవీ ‘జై గౌరీపుత్ర గణేశా’. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పాటలతో పాటు , ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమం భాగ్యనగరం తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ప్రీవ్యూ హాల్లో అట్టహాసంగా జరిగింది. చిత్ర రచయిత, దర్శకుడు, నిర్మాత స్వామి శ్రీవాత్సల్య ధర్మ వీర ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ ప్రోగ్రామ్లో పలువురు సినీ, రాజకీయ, ఆధ్యాత్మిక ప్రముఖులు పాల్గొనడం విశేషం.
స్వామి శ్రీవాత్సల్య ధర్మ వీర మాట్లాడుతూ.. గత 26 యేళ్లుగా తిరువణ్ణామలైలో వైదిక ధర్మశాస్త్రాలను అధ్యయనం చేసినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. నేటి యువతలో నైతిక విలువలు, మానవతా దృక్పథాన్ని పెంపొందించాలనే లక్ష్యంతో చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ‘జై గౌరీపుత్ర గణేశా’ ద్వారా విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, సమాజం ఆలోచించాల్సిన అంశాలను ప్రస్తావించినట్టు చెప్పారు. తమ సంస్థ ద్వారా భవిష్యత్తులోనూ సందేశాత్మక, సామాజిక, ఆధ్యాత్మిక చిత్రాలను నిర్మిస్తామని ఈ సందర్బంగా చెప్పడం గమనార్హం.
తెలుగు ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ తుమ్మల ప్రసన్న కుమార్ మాట్లాడుతూ.. సమాజానికి మంచి సందేశాన్ని అందించే చిత్రాలకు ప్రేక్షకుల ఎపుడు ఆదరణ ఉంటుందని చెప్పారు. ప్రస్తుత విద్యా వ్యవస్థలో విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న ఒత్తిడిపై చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అలాంటి అంశాన్ని సినిమాగా తెరకెక్కించడం అభినందనీయమన్నారు. ఈ సందర్భంగా చిత్ర బృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
జాయింట్ సెక్రెటరీ తుమ్మలపల్లి రామసత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ.. సినిమా కేవలం వినోదానికే పరిమితం కాదు. సమాజంలో మార్పుకు దోహదపడాలన్నారు. పిల్లలపై తల్లిదండ్రులు, విద్యాసంస్థల నుంచి పెరుగుతున్న ఒత్తిడి ఆందోళన కలిగించే అంశమన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు ఈ విషయంలో ఆలోచించాలన్నారు. భారతీయ జీవన విధానంలోని విలువలను పరిచయం చేసే ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
నటుడు ఘర్షణ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ.. నేటి యువత ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను సామాజిక, ఆధ్యాత్మిక కోణాల్లో ఆవిష్కరించేందుకు ఈ చిత్రం చేసిన ప్రయత్నం ప్రత్యేకమైనదన్నారు. విద్యార్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం, నైతిక విలువలు పెంపొందించేందుకు ఇటువంటి సినిమాలు అవసరమన్నారు.
సరస్వతి ఉపాసకులు శ్రీ దైవజ్ఞ శర్మ మాట్లాడుతూ.. విద్య, జ్ఞానం, సంస్కారం మనిషి జీవితానికి పునాదులని అన్నారు. భారతీయ వైదిక సంప్రదాయంలోని జీవన విలువలను ఆధునిక తరానికి అర్థమయ్యే రీతిలో అందించేందుకు ఈ చిత్రం చేస్తున్న ప్రయత్నం అభినందనీయం. చిత్రానికి ప్రేక్షకుల ఆశీస్సులు ఉంటాయని ఆకాంక్షించారు.
విద్యార్థుల మానసిక ఒత్తిడిపై కథనం..
నేటి విద్యా విధానంలో విద్యార్థులపై పెరుగుతున్న తీవ్రమైన ఒత్తిడి, దాని కారణంగా ఎదురవుతున్న మానసిక సమస్యలు, ఆత్మహత్యల నివారణను ప్రధాన ఇతివృత్తంగా చేసుకుని ‘జై గౌరీపుత్ర గణేశా’ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. క్లాస్రూమ్లు, హోమ్వర్క్లు, మార్కుల పోటీతో పిల్లల్లో వ్యక్తిత్వ వికాసం దెబ్బతింటున్న పరిస్థితుల్లో.. భారతీయ వైదిక జీవన సంస్కృతి, ఆచార వ్యవహారాలు, కుటుంబ విలువల ద్వారా మానవ సంబంధాలను, ఉన్నత వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా పెంపొందించుకోవచ్చో హేతుబద్ధంగా చూపించనున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది.
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