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విద్యార్ధుల భవిష్యత్తు నేపథ్యంలో వస్తోన్న ‘జై గౌరీపుత్ర గణేశా’.. ట్రైలర్, పాటలకు సూపర్ రెస్పాన్స్..

Jai Ghouri Putra Ganesha: ప్రస్తుతం మన విద్యా వ్యవస్థ లోపాల కారణంగా విద్యార్ధులు చదువు విషయంలో ఎంతో ఒత్తిడిని ఫేస్ చేస్తున్నారు. అంతేకాదు చదవే లోకం అది లేకుంటే బతకలేమన్నా నిరాశ, నిసృహలు వారిని ఆవరించాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగులో ‘జై గౌరీపుత్ర గణేషా’ సినిమా రాబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన ట్రైలర్, పాటలకు సూపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 10, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:05 PM IST
విద్యార్ధుల భవిష్యత్తు నేపథ్యంలో వస్తోన్న ‘జై గౌరీపుత్ర గణేశా’.. ట్రైలర్, పాటలకు సూపర్ రెస్పాన్స్..
Image Credit: Jai Ganesha (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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