Jockey: తెలుగు తెరపై ఇప్పటి వరకు రానీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తోన్న ‘జాకీ’.. టీజర్ తో మూవీపై పెరిగిన అంచనాలు..

Jockey Teaser Talk Review: సినీ ఇండస్ట్రీ ఏదైనా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా కాస్త డిఫరెంట్ కాన్పెస్ట్ తో తెరకెక్కించిన చిత్రాలను ప్రేక్షకులు నెత్తిన పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ రూట్లో వస్తోన్న మరో సినిమా ‘జాకీ’. పీకే7 స్టూడియోస్ సమర్పణలో డాక్టర్ ప్రగభల్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. డాక్టర్ ప్రగభల్ తెరకెక్కించిన గత పాన్ ఇండియా చిత్రం మడ్డీ. భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో ఫస్ట్ టైమ్ మట్టి రేసింగ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. ఈ చిత్రానికి ప్రేక్షకులు నెత్తిన పెట్టుకున్నారు. ఆ సినిమా ఇచ్చిన విజయం స్పూర్తితో ‘జాకీ’ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు. ఆసక్తికరమైన కథాంశంతో, ప్రేక్షకులకు థ్రిల్ చేయడానికి వస్తోన్న ‘జాకీ’ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా మక్కల్ సెల్వన్ విజయ్ సేతుపతి విడుదల చేసిన టీజర్ సోషల్ మీడియాలో దూసుకుపోతుంది.
ఈ సినిమా మధురై గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. చెన్నైలో జరిగిన వీధి తిరువిళా – 13వ ఎడిషన్ కార్యక్రమంలో టీజర్ను రిలీజ్ చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటోంది. 2021లో వచ్చిన ‘మడ్డి’ మూవీ తర్వాత, PK7 స్టూడియోస్ మరోసారి దర్శకుడు డాక్టర్ ప్రగభల్ కలిసి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ప్రేమ కృష్ణదాస్ - సి దేవదాస్ మరియు జయ దేవదాస్ ఈ చిత్రానికి నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రంలో యువన్ కృష్ణ, రిదాన్ కృష్ణాస్, అమ్ము అభిరామి లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. శక్తి బాలాజీ ఈ సినిమా కి అద్భుతమైన బాణీలు అందించారు. మధురై నేపథ్యంలో సాగే ‘జాకీ’ స్టోరీ గ్రామాల్లో జరిగే సంప్రదాయ పొట్టేలు పోరాటం నేపథ్యంలో తెరకెక్కించారు. ఈ పోరాట సన్నివేశాలు అన్ని సహజం గా తెరకెక్కించడానికి ఒక మూడేళ్ల సమయం పట్టింది. ఆ ప్రాంతంలో సినీ బృందము చాలా కృషి చేసి నేటివిటీ మిస్ అవ్వకుండా ఈ సన్నివేశాలు పిక్చరైజ్ చేశారు.
నటీనటులు నిజమైన పొట్టేలుతో శిక్షణ తీసుకొని నటించారు.‘జాకీ’ సినిమాతో గ్రామీణ జీవితం, ప్రజల భావోద్వేగాలు, సంప్రదాయ క్రీడను సహజంగా ప్రేక్షకులకు చూపించబోతున్నట్టు తెలిపారు. టీజర్ రిలీజ్ ఈ మూవీ ప్రయాణం మొదలైంది. మరిన్ని విషయాలు త్వరలోనే వెల్లడిస్తామని చిత్ర యూనిట్ తెలిపారు.
