Jockey: ఎవరు టచ్ చేయని పాయింట్ తో వస్తోన్న ‘జాకీ’.. ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ఫస్ట్ లుక్..

Jockey First Look: సినీ ఇండస్ట్రీ ఏదైనా డిఫరెంట్ కాన్పెస్ట్ తో తెరకెక్కిన చిత్రాలకు ప్రేక్షకుల ఆదరణ ఉంటుంది. ఈ కోవలో వస్తోన్న మరో చిత్రం ‘జాకీ’ పీకే7 స్టూడియోస్ సమర్పణలో డాక్టర్ ప్రగభల్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ డా. ప్రగభల్ తెరకెక్కించిన పాన్ ఇండియా చిత్రం మడ్డీ. భారతీయ చిత్రాల్లో తొలిసారిగా మట్టి రేసింగ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మడ్డీ’. ఈ మూవీ ఎంతటి ఘన విజయం సాధించిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఆ సినిమా సక్సెస్ తో ‘జాకీ’ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు. ఆసక్తికరమైన కథాంశంతో, ప్రేక్షకులకు థ్రిల్ చేయడానికి వస్తోన్న ‘జాకీ’ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.
సరికొత్త కథ, కథనాలతో తెలుగు తెరపై రానటువంటి డిపరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో ఈ సినిమా రాబోతుంది. ముఖ్యంగా మదురైలో సాంప్రదాయంగా కొనసాగుతున్న ఈ గోట్ ఫైట్ చుట్టు అల్లుకున్న కథతో రాబోతుంది. కేవలం ఫైట్స్ మాత్రమే కాదు అద్భుతమైన భావోద్వేగాలతో ఆడియన్స్ ను అట్రాక్ట్ చేసేలా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించినట్లు ఫస్ట్ లుక్ చూస్తుంటే అర్థం అవుతుంది. ఈ చిత్రం కోసం డైరెక్టర్ ప్రగభల్ ఎంతో రీసెర్చి చేసినట్టు తెలుస్తుంది. స్టూడియోస్ లో సెట్టింగ్స్ లో కాకుండా.. రియల్ లోకేషన్స్ లో చిత్రీకరిస్తున్నారు. 2022 నుంచి అక్కడి సాంస్కృతి సాంప్రదాయాలను అర్థం చేసుకోవడానికి అదే ప్రాంతంలో కొన్నాళ్లు ఉన్నారు డైరెక్టర్.
‘జాకీ’ సినిమాను సహజసిద్దంగా చిత్రీకరించేందుకు అక్కడి ప్రజలను కలుసుకొని అక్కడి ప్రజలను ఈ సినిమాలో భాగస్వాములను చేశారు. ప్రతీది తెలుసుకొని జాగ్రత్తగా షూట్ చేసినట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. అంతేకాదు సినిమా కావాల్సిన ప్రతీ అంశాన్ని జోడించి ఎంతో గ్రిప్పింగ్ గా స్క్రీన్ ప్లే తో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమా కోసం నటీనటులు గోట్స్ సంరక్షకులతో కొద్ది రోజులు సవాసం చేసి, వారితో, గోట్స్ తో అనుబంధం పెంచుకున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. నటీనటులు అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో ఈ సినిమా మొత్తం ప్రేక్షకులను అలరించడం పక్కా అని చెబుతున్నారు. ఫైట్ సన్నివేశాల కోసం శారీరంగా, మానసికంగా రెడీ అయ్యారని అందుకే ప్రతీ సన్నివేశం అద్భుతంగా వచ్చిందని మేకర్స్ తెలియజేసారు. ముఖ్యంగా గొర్రెల సంరక్షకుల భావోద్వేగాలు కట్టిపడేస్తాయనని చెప్పుకొచ్చారు. అలాగే మదురైలో ఉన్న ఈ సంస్కృతి ప్రేక్షకులకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుందని చెప్పారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధంచి మరిన్ని వివరాలు త్వరలో తెలియజేస్తామని పేర్కొన్నారు.
