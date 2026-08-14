/తెలుగులో ఎంట్రీ ఇస్తున్న కన్నడ సుప్రీమ్ స్టార్ ‘భార్గవ్’.. కొత్త చిత్రం ప్రారంభం..

Tholisari Mimallanni chusindi modalu Pooja Ceremony: కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో 'సుప్రీమ్ స్టార్' గా పేరు తెచ్చుకున్న భార్గవ్ కథానాయకుడిగా నటిస్తూ డైరెక్ట్ చేసిన చిత్రం"తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు". ఈ సినిమాలో భార్గవ్ సరసన మీనాక్షి జైస్వాల్, ఆరియా మీనన్ హీరోయిన్స్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు కన్నడ భాషల్లో కొసల క్రియేటివ్ వర్క్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పతాకంపై ప్రొడ్యూసర్ బండి నాగరాజు నిర్మిస్తున్నారు. మద్దినేని రమేష్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. భార్గవ్ బి. వి. దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. పూర్తి గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే ఎమోషనల్ డ్రామాగా ఈ సినిమా ఉండనున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
శుక్రవారం హైదరాబాద్ లో పూజా కార్యక్రమాలతో ఈ చిత్రం ఘనంగా ప ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి ప్రముఖ నిర్మాత చదలవాడ శ్రీనివాసరావు క్లాప్ ఇవ్వగా, ఫిలింఛాంబర్ సెక్రటరీ కె. అశోక్ కుమార్ కెమెరా స్విచ్ఛాన్ చేశారు. డైరెక్టర్ దశరథ్ ఫస్ట్ షాట్ కు గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు. డైరెక్టర్ వీరశంకర్ స్క్రిప్ట్ అందజేశారు.
అనంతరం జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ మద్దినేని రమేష్ మాట్లాడుతూ.. ఈ రోజు మా మూవీ పూజా కార్యక్రమాలకు అతిథులుగా వచ్చిన చదలవాడ శ్రీనివాసరావుకి, అశోక్ కుమార్కి, దశరథ్ సహా అందరికీ పేరు పేరునా కృతజ్ఞతలు. భార్గవ్ తెలుగు వారే. ఆయన కన్నడలో సుప్రీమ్ హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. మా మూవీలో మీనాక్షి జైస్వాల్, అరియా మీనన్ హీరోయిన్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్, బెంగళూరులో మా చిత్ర షూటింగ్ జరపబోతున్నాం. అక్టోబర్ కల్లా మూవీ చిత్రీకరణ పూర్తి చేసి రిలీజ్ చేస్తామన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ బండి నాగరాజు మాట్లాడుతూ - ఒక మంచి స్టోరీ మా సినిమాను నిర్మిస్తున్నాము. భార్గవ్ కన్నడలో ఎంతో కష్టపడి పేరు తెచ్చుకున్నారు. స్టార్ గా ఎదిగారు. ఆయన మా చిత్రంలో హీరోగా నటిస్తూ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. మా మూవీ షూటింగ్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి బెంగళూరులోని ఒక విలేజ్ లో ప్రారంభిస్తాము. రెండు షెడ్యూల్స్ లో సినిమా చిత్రీకరణ పూర్తి చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. మా సినిమాకు రోహిత్ నాలుగు మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చారు.
హీరో కమ్ డైరెక్టర్ భార్గవ్ మాట్లాడుతూ - తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు పాటలో ఎంత వైబ్ ఉందో మా సినిమాలోనూ అలాంటి ఫీల్ ఉంటుందని సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసారు. ఈ మూవీతో తెలుగులో నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేయడం హ్యాపీగా ఉంది. మంచి ప్రొడ్యూసర్ ఉంటేనే మంచి మూవీ చేయగలము. మా నాగరాజు సినిమా పట్ల ప్యాషన్ ఉన్న నిర్మాత. అలాగే మద్దినేని రమేష్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గా ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరోయిన్స్తో పాటు మిగిలిన క్రూ ఈ సినిమా గురించి చెప్పుకొచ్చారు.
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