Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /No Rev
  • /తెలుగులో ఎంట్రీ ఇస్తున్న కన్నడ సుప్రీమ్ స్టార్ ‘భార్గవ్’.. కొత్త చిత్రం ప్రారంభం..

తెలుగులో ఎంట్రీ ఇస్తున్న కన్నడ సుప్రీమ్ స్టార్ ‘భార్గవ్’.. కొత్త చిత్రం ప్రారంభం..

Kannada Actor Entry With Telugu Movie: ఒక ఇండస్ట్రీ హీరోలు మరో సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోలుగా సినిమాలు చేయడం ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఇప్పటికే కన్నడ నటులు విష్ణువర్దన్, శివరాజ్ కుమార్, ఉపేంద్ర వంటి హీరోలు తెలుగులో సత్తా చాటారు. తాజాగా మరో కన్నడ హీరో భార్గవ్ తెలుగులో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 14, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:55 PM IST
తెలుగులో ఎంట్రీ ఇస్తున్న కన్నడ సుప్రీమ్ స్టార్ ‘భార్గవ్’.. కొత్త చిత్రం ప్రారంభం..
Image Credit: New Movie Openig (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Yash Fan Death: ఆ అభిమాని అంత్యక్రియలకు యశ్ ఎందుకు వెళ్లలేదు..అసలు కారణం చెప్పిన స్టార్ హీరో!
2
3
4
5