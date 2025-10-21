Karmanye Vadhikaraste: డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తోన్న ‘కర్మణ్యే వాధికారస్తే’.. అక్టోబర్ 31న విడుదల..

Karmanye Vadhikaraste New Release Date:ఉషస్విని ఫిలిమ్స్ పతాకంపై బ్రహ్మాజీ, శత్రు, 'మాస్టర్' మహేంద్రన్ లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘కర్మణ్యే వాధికారస్తే’. ఈ చిత్రంలో బెనర్జీ, పృథ్వీ, శివాజీ రాజా, అజయ్ రత్నం, శ్రీ సుధా ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో యాక్ట్ చేశారు. అమర్ దీప్ చల్లపల్లి డైరెక్ట్ చేశారు. డి ఎస్ ఎస్ దుర్గా ప్రసాద్ భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. ఇటీవలే మధుర ఆడియో ద్వారా విడుదల అయినా చిత్ర ట్రైలర్ సోషల్ మీడియా లో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పటికే ఒకసారి రిలీజ్ డేట్ వాయిదా పడ్డ ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్ 31న విడుదల చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు.
'కర్మణ్యే వాధికారస్తే' అనే పదం మహా భారతంలోని భీష్మ పర్వంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు పాండవ మధ్యముడైన అర్జునుడికి భగవద్గీత ను బోధిస్తాడు. అందులోని పదమే.. ‘కర్మణ్యే వాధికారస్తే’. దాని అర్థం "పని చేసే హక్కు నీకుంది, ఫలితం మీద కాదు". ఈ సినిమా టైటిల్ కి అనుగుణంగా కథ కూడా ప్రేక్షకులు ఎంగేజ్ చేసే విధంగా ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చారు. కథ కి సరి సాటిగా బ్రహ్మాజీ, శత్రు 'మాస్టర్' మహేంద్రన్ వారి యాక్టింగ్ తో ఈ చిత్రానికి ప్రాణం పోశారనే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.
ఇది ఒక సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్, స్టూడెంట్ హత్యలు, మిస్సింగ్ కేసులు, కిడ్నాప్ ఇలా మనం ప్రతిరోజూ టీవిలో పేపర్స్ లో చూసే సంఘటనల ఆధారంగా నిర్మించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఇటీవలే ట్రైలర్ విడుదలై సామాజిక మాధ్యమాల్లో ట్రెండింగ్ అయింది. ఇటీవలే సెన్సర్ సభ్యులు ఈ చిత్రాని చూసి ఈ సినిమాకు పనిచేసిన నటీనటులతో పాటు టెక్నిషియలన్స్ ను పొగడ్తలతో ముంచెత్తారు. సెన్సార్ వాళ్లు ఈ చిత్రానికి యు/ఏ సర్టిఫికెట్ జారీ చేశారు. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని అక్టోబర్ 31న భారీగా విడుదలకు రెడీగా ఉంది.
ఈ చిత్రంలో బ్రహ్మాజీ, శత్రు, మాస్టర్ మహేంద్ర, శివాజీ రాజా, అజయ్ రత్నం, శ్రీ సుధా, కృష్ణ భట్, బెనర్జీ, పృథ్వి,సహా పలువురు కొత్త నటీనటులు చిత్ర సీమకు పరిచయం అవుతున్నారు.
