Pooja Ceremony of Karunamaya Movie: బాబీ పిక్చర్స్ మీద ప్రొడక్షన్ నెంబర్. 1గా సంకాబత్తుల నాగేశ్వరరావు నిర్మిస్తోన్న చిత్రం ‘కరుణామయ’. చైతన్య శక్తి, స్వాతి శ్రీ జంటగా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకి హర్షవర్దన్ పారెళ్ళ డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు. ఆరాధ్య హైందవి సమర్ఫణలో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్తో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో ఈ సినిమా తెరకెక్కించబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఈ మూవీని ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 23న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన పూజా కార్యక్రమాలు బుధవారం ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ దర్శకులు వి. వి. వినాయక్, వీ.ఎన్ ఆదిత్య ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు. వారి చేతుల మీదుగా ఈ మూవీని లాంఛనంగా పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది.
నిర్మాత సంకాబత్తుల నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ .. ‘‘క్రిస్మస్ సందర్భంగా మా సినిమాని ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 23న విడుదల చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నాము. మాకుసహకరిస్తున్న ప్రతీ ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. మా కోసం వచ్చిన వి వి వినాయక్ కి, V N ఆదిత్యకి ధన్యవాదాలు చెప్పుకొచ్చారు.
దర్శకుడు హర్షవర్దన్ పారెళ్ళ మాట్లాడుతూ .. ‘‘కుటుంబ కథా చిత్రంగా మా ‘కరుణామయ’ తెరకెక్కబోతోంది. నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన మా నిర్మాత నాగేశ్వరరావుకి ధన్యవాదాలు. తండ్రీ కొడుకు నేపథ్యంలో మంచి ఎమోషన్స్తో కూడిన కథగా సినిమా ఉంటుంది. మా కోసం వచ్చిన దర్శకులు వి వి వినాయక్ కి, వీఎన్ ఆదిత్య కి థాంక్స్. ఆగస్ట్ నుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. పగలు రాత్రి అన్న తేడా లేకుండా మా టీం మొత్తం కష్టపడతామన్నారు. డిసెంబర్ 23న మా మూవీని రిలీజ్ చేస్తామన్నారు.
హీరో చైతన్య శక్తి మాట్లాడుతూ .. ‘‘కరుణామయ’ చిత్రంలో నేను హీరోగా నటిస్తున్నాను. ఇంత మంచి కథలో నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు. మా మూవీని హిట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
హీరోయిన్ స్వాతి శ్రీ మాట్లాడుతూ .. ‘‘కరుణామయ’ సినిమాలో నేను హీరోయిన్గా తీసుకోవడం నా అదృష్టం. ఈ సినిమాలో భాగస్వామి కావడం నాకు వచ్చిన అద్భుత అవకాశం. ఈ సందర్బంగా దర్శక, నిర్మాతలకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. కేవలం ఒక మతానికే చెందిన వారే కనెక్ట్ అవుతారని కాకుండా.. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకునేలా ఈ సినిమా ఉంటుందన్నారు.
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