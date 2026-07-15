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డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్‌తో వస్తోన్న‘కరుణామయ’.. గ్రాండ్‌గా పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..

Karunamaya Movie Starts: చైతన్య శక్తి, స్వాతి శ్రీ  జంటగా నటించిన చిత్రం ‘కరుణామయ’. బాబీ పిక్చర్స్ మీద ప్రొడక్షన్ నెంబర్. 1గా రాబోతున్న చిత్రం ‘కరుణామయ’.  సంకాబత్తుల నాగేశ్వరరావు నిర్మించనున్న చిత్రం ‘కరుణామయ’. తాజాగా ఈ సినిమా హైదరాబాద్ రామానాయుడు స్టూడియోలో ఘనంగా ప్రారంభోత్సవం జరుపుకుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 15, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:23 PM IST
డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్‌తో వస్తోన్న‘కరుణామయ’.. గ్రాండ్‌గా పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..
Image Credit: Karunamaya Movie Opening (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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