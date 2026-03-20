Khaigal: ఫస్ట్ లుక్ తో ‘ఖైగల్’ మూవీపై భారీ అంచనాలు..

తాజాగా విడుదల చేసిన ‘ఖైగల్’ ఫస్ట్ లుక్ లో ‘జై సిద్ధార్ధ్’ దేవా పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు. తాజాగా విడుదల చేసిన ఈ ఫస్ట్ లుక్ లో అగ్నితో పాటు గందరగోళం మధ్య రక్తసిక్తమైన ఓ యోధుడుగా కనిపిస్తున్నాడు. మొత్తంగా ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్ లో రాబోతున్న ఈ సినిమా ఆకట్టుకోవడం పక్కా అని ఫస్ట్ లుక్ తోనే చెప్పకనే చెబుతున్నారు మేకర్స్. ఈ చిత్రంలో సతీ పాత్రలో సుష్మిత సింగ్.. నందిని పాత్రలో వంశీ ఉదయ్ యాక్ట్ చేశారు. యశ్విన్ డైరెక్ట్ చేశారు. గీతా రమేష్, అక్షర జి.ఆర్ సంతోష్ అబ్రహం నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని, జి.ఆర్ ప్రొడక్షన్స్, #ఖైగల్ వారియర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ భారీ స్థాయిలో ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా తెరకెక్కిస్తున్నారు.
‘ఖైగల్’ సినిమా గురించి దర్శకుడు యశ్విన్ మాట్లాడుతూ, “జై సిద్ధార్థ్కు 6.2” ఎత్తుతో ఆకట్టుకునే స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ప్రేక్షకులను అలరించడం పక్కా అని చెప్పొచ్చు. ప్రత్యేకంగా నిలిచే శక్తివంతమైన బాస్ వాయిస్ ఉన్నాయి. ఈ రెండూ కలిసి దేవా పాత్రకు ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభూతి ని తీసుకువస్తున్నాయి. హీరో నటన ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతి ఇవ్వడం పక్కా అని చెబుతున్నారు.
ఈ చిత్రానికి సాంకేతిక బృందంలో సినిమాటోగ్రాఫర్ దేవ్ దీప్ కుండు, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అరుణాచల నాని, ఆర్ట్ డైరెక్టర్ రవి కొండి, యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీని యోగానంద డిసి అందించడం విశేషం.
సంగీతాన్ని ప్రియేష్ మోతుకూరి స్వరపరిచారు. ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను ప్రీతమ్ గాయత్రి నిర్వహించారు. పాత్రలకు వాస్తవికతను, లోతును జోడిస్తూ దుస్తులను ఆయేషా మరియం డిజైన్ చేయడం విశేషం.
ఈ చిత్రాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ శివరాజా బిఎన్ పర్యవేక్షణలో, సాగర్ షణ్భోగర్ కో-డైరెక్టర్గా రూపొందించారు. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, పబ్లిసిటీ డిజైన్ను రాకేష్ జల్లూరి రూపొందించారు. డ్యాన్స్ కొరియోగ్రఫీని గీత అందించారు .
పాన్-గ్లోబల్ చిత్రంగా రూపుదిద్దుకున్న 'ఖైగల్', తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, మలయాళం, హిందీ, ఇంగ్లీష్, అస్సామీ, మరాఠీ, సింహళీ, స్పానిష్, జర్మన్, చైనీస్ మరియు జపనీస్ వంటి 13 భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.త్వరలోనే రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేయనున్నారు మేకర్స్.
Also Read: మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!
Also Read: బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.