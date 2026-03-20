English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
Khaigal: ఫస్ట్ లుక్ తో ‘ఖైగల్’ మూవీపై భారీ అంచనాలు..

Khaigal First Look: తెలుగు నూతన సంవత్సరాది శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం సందర్బంగా ‘ఖైగల్’ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ ను విడుదల చేశారు. హై ఓల్టేజ్ యాక్షన్ ఎంటర్టేనర్ గా రాబోతున్న ఈ సినిమాలో జై సిద్ధార్ధ్ హీరోగా నటిస్తున్నాడు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 20, 2026, 11:50 AM IST

తాజాగా విడుదల చేసిన ‘ఖైగల్’ ఫస్ట్ లుక్ లో ‘జై సిద్ధార్ధ్’ దేవా పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు. తాజాగా విడుదల చేసిన ఈ ఫస్ట్ లుక్ లో అగ్నితో పాటు గందరగోళం మధ్య రక్తసిక్తమైన ఓ యోధుడుగా కనిపిస్తున్నాడు. మొత్తంగా ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్ లో  రాబోతున్న ఈ సినిమా ఆకట్టుకోవడం పక్కా అని ఫస్ట్ లుక్ తోనే చెప్పకనే చెబుతున్నారు మేకర్స్. ఈ చిత్రంలో సతీ పాత్రలో సుష్మిత సింగ్.. నందిని పాత్రలో వంశీ ఉదయ్ యాక్ట్ చేశారు. యశ్‌విన్ డైరెక్ట్ చేశారు. గీతా రమేష్, అక్షర జి.ఆర్ సంతోష్ అబ్రహం నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని, జి.ఆర్ ప్రొడక్షన్స్,  #ఖైగల్ వారియర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ భారీ స్థాయిలో ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా తెరకెక్కిస్తున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

‘ఖైగల్’ సినిమా  గురించి దర్శకుడు యశ్‌విన్ మాట్లాడుతూ, “జై సిద్ధార్థ్‌కు 6.2” ఎత్తుతో ఆకట్టుకునే స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ప్రేక్షకులను అలరించడం పక్కా అని చెప్పొచ్చు.  ప్రత్యేకంగా నిలిచే శక్తివంతమైన బాస్ వాయిస్ ఉన్నాయి. ఈ రెండూ కలిసి దేవా పాత్రకు ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభూతి ని తీసుకువస్తున్నాయి. హీరో నటన ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతి ఇవ్వడం పక్కా అని చెబుతున్నారు. 

ఈ చిత్రానికి సాంకేతిక బృందంలో సినిమాటోగ్రాఫర్ దేవ్ దీప్ కుండు, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అరుణాచల నాని, ఆర్ట్ డైరెక్టర్ రవి కొండి, యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీని యోగానంద డిసి అందించడం విశేషం. 

సంగీతాన్ని ప్రియేష్ మోతుకూరి స్వరపరిచారు.  ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను ప్రీతమ్ గాయత్రి నిర్వహించారు. పాత్రలకు వాస్తవికతను, లోతును జోడిస్తూ దుస్తులను ఆయేషా మరియం డిజైన్ చేయడం విశేషం. 

ఈ చిత్రాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ శివరాజా బిఎన్ పర్యవేక్షణలో, సాగర్ షణ్భోగర్ కో-డైరెక్టర్‌గా రూపొందించారు. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్,  పబ్లిసిటీ డిజైన్‌ను రాకేష్ జల్లూరి రూపొందించారు. డ్యాన్స్ కొరియోగ్రఫీని గీత అందించారు .

పాన్-గ్లోబల్ చిత్రంగా రూపుదిద్దుకున్న 'ఖైగల్', తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, మలయాళం, హిందీ, ఇంగ్లీష్, అస్సామీ, మరాఠీ, సింహళీ, స్పానిష్, జర్మన్, చైనీస్ మరియు జపనీస్ వంటి 13 భాషల్లో  ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.త్వరలోనే రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేయనున్నారు మేకర్స్. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News