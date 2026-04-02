English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
  • King Buddha: హాలీవుడ్ స్థాయిలో ‘కింగ్ బుద్ధ’మూవీ.. స్పెషల్ సాంగ్ ను లాంఛ్ చేసిన శ్రీలంక మినిస్టర్..

ing Buddha New Song Lauched: ‘గౌతమ బుద్ధుడు’ శ్రీ విష్ణు దశావతారాల్లో ఒకటని చెబుతుంటారు. అహింస గురించి ఆయన బోధించిన సూక్తులు ఇప్పటికీ ఆచరణీయం. ఇక గౌతమ బుద్ధుడిపై ఇప్పటికే పలు చిత్రాలు వచ్చాయి. తాజాగా ఈయన జీవిత చరిత్రపై ఇపుడు తెలుగు దర్శకుడు సత్యారెడ్డి ‘కింగ్ ఆఫ్ బుద్ద’ మూవీ ప్యాన్ వరల్డ్ లెవల్లో  తెరకెక్కిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాలోని సాంగ్ ను శ్రీలంక మినిష్టర్ లాంఛ్ చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 2, 2026, 12:15 PM IST

Trending Photos

King Buddha Song Launched: బుద్దుడి బోధనలు ఇప్పటికీ ఎన్నో దేశాల ప్రజలు ఆచరిస్తున్నారు. తాజాగా బుద్దుడి జీవిత చరిత్రపై తాజాగా ‘కింగ్ బుద్ధ’ తెరకెక్కిస్తున్నారు.  తాజాగా ఈ సినిమాలోని ఓ పాటను శ్రీలంక బుద్దిజం రిలీజయన్స్  కేంద్ర శాఖ మంత్రి డాక్టర్ సునీల్ సేనేవి...‘కింగ్ వుయ్ వాంట్ వరల్డ్ పీస్’ అనే టైటిల్ సాంగ్ ను లాంఛ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని అశాంతికి గురి చేస్తోన్న ఇరాన్ - ఇజ్రాయిల్, ఉక్రెయిన్ - రష్యా తో పాటు 50 దేశాల్లో జరగుతున్న యుద్ధాన్ని ఆపాలని ‘కింగ్ బుద్ద’ మూవీ చెబుతుందన్నారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

సత్యారెడ్డి చేస్తున్న గొప్ప ప్రయత్నాన్నిశ్రీలంక మంత్రి  కొనియాడారు. ఈ చిత్రాన్ని అమెరికాలో ప్రారంభించి థాయిలాండ్, మలేషియా, వియత్నం, కాంబోడియా, లావోస్, ఇండోనేషియా లాంటి బుద్దిస్ట్ దేశాల్లో షూటింగ్ జరుపుకుందని చెప్పారు. బుద్దుడు నడియాడిన ప్రదేశాల్లో ఈ సినిమా చిత్రీకరణ జరుపుకోవడాన్ని మెచ్చుకున్నారు.   శ్రీలంక దేశంలో షూటింగ్ జరుపుకోవడానికి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందజేస్తామని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు. 

ప్రపంచ చరిత్రలో ఇన్ని బౌద్ధ దేశాల్లో షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఏకైక చిత్రంగా ‘కింగ్ బుద్ధ’ నిలిచిపోతుందన్నారు.   అన్ని బౌద్ధ దేశాల సహాయ సహకారాలు ఈ చిత్రానికి అందిస్తారని ఆయన ఆశించారు. అణుబాంబు దాడులకు గురైన  హీరోషిమా - నాగసాకి ఇప్పటికీ కోలుకోలేదని యాది చేసుకున్నారు.  మూడో ప్రపంచ యుద్ధం రాకుండా ఉండాలన్న, ప్రపంచ శాంతి మార్గంలో నడవాలన్నా ప్రపంచానికి బుద్ధిజమే ఏకైక మార్గం అన్నారు. ప్రపంచ శాంతి కోసం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వేలాదిమంది బౌద్ధ బిక్షువులు పీస్ వాక్ చేస్తున్నారని కోట్లాదిమంది ప్రజలు వారిని ఆదరిస్తున్నారని తెలిపారు. ‘కింగ్ బుద్ధ’ హాలీవుడ్ మూవీలో చిత్రీకరించిన సీన్లు కొన్ని తను చూసానని, దర్శకుడు సత్యారెడ్డి అద్భుతంగా చిత్రీకరించాడని ఆయన కొనియాడారు. 

ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి సునీల్ శనివిని కింగ్ బుద్ధ హాలీవుడ్ చిత్ర యూనిట్ పూలమాలలతో, శాలువాలతో ఘనంగా సత్కరించారు. కింగ్ బుద్ధ చిత్ర దర్శకుడు సత్యారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. "30 యేళ్లు  తన సినీ జీవితంలో ‘కింగ్ బుద్ధ’ చిత్రం ద్వారా గౌతమ బుద్ధుని చరిత్రను ప్రపంచానికి అందించటంతో తన జన్మ ధన్యమవుతుందన్నారు. 

2027లో ఈ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100 భాషలకు పైగా ప్యాన్ వరల్డ్ స్థాయిలో  విడుదల చేస్తామని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. ప్రపంచంలో ఇంతవరకు రాని అత్యుత్తమ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుందున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్ర షూటింగులోని గౌతమ బుద్ధుని జననం, బాల్యం విద్యాభ్యాసానికి సంబంధించిన సన్నివేశాలు నేపాల్ దేశంలోని హిమాలయాలు, లుంబిని, ఖాట్మండు ప్రాంతంలో జరుగుతుందని ఆయన తెలియ జేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ రచయిత విబూత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

King BuddhaKing Buddha MovieKing Buddha Title song LauchedKing Buddha in Several LanguagesKing Buddha Movie Release Date

Trending News