Kotha Malupu: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ఆకాష్ - భైరవి అర్థ్యా జోడిగా ‘కొత్త మలుపు’ మూవీ ఫస్ట్ లుక్..

First Look Poster of Kotha Malupu:సంక్రాంతి పండుగను పురస్కరించుకుని ఆడియన్స్ కు స్పెషల్ గిఫ్ట్ గా ‘కొత్త మలుపు’ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ను రివీల్ చేశారు. ప్రముఖ నేపథ్య గాయని సునీత కుమారుడు ఆకాష్ హీరోగా, భైరవి అర్థ్యా (Bhairavi Ardhya) కథానాయికగా యాక్ట్ చేస్తూన్నాడు. తధాస్తు క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా తెరకెక్కిస్తున్నారు. శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి దర్శకత్వం వహించారు. తాటి బాలకృష్ణ నిర్మాణంలో రూపొందుతోంది. ఈ సినిమాలో సీనియర్ నటులు రఘు బాబు, పృద్వి, ప్రభావతి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
దర్శకుడు శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి మాట్లాడుతూ.. రొమాంటిక్ లవ్ సస్పెన్స్తో పాటు హాస్యాన్ని కలగలిపి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఆకాష్–భైరవి జోడీకి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయిందన్నారు. ఈ చిత్రంలో వీరు బావ–మరదలుగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేసినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. త్వరలోనే ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేస్తామని చెప్పారు.
నిర్మాత తాటి బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ.. ఈ చిత్రాన్నిపూర్తిగా గ్రామీణ నేపథ్యంలో సరికొత్త కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కించినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఓ విలేజ్ లో జరిగే ఈ కథతో పాటు అందులోని వాతావరణం అందరిని ఆకట్టుకుంటుందన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు నడుస్తున్నాయని చెప్పారు. త్వరలోనే ఈ మూవీ విడుదల తేదీని అనౌన్స్ చేస్తామన్నారు.
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
గ్రామీణ నేపథ్యంతో, ప్రేమ–సస్పెన్స్–కామెడీ కలయికతో ‘కొత్త మలుపు’ ఫస్ట్ లుక్కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ లభిస్తుంది. ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్న ఈ చిత్రం త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.