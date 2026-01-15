English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
  • Kotha Malupu: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ఆకాష్ - భైరవి అర్థ్యా జోడిగా ‘కొత్త మలుపు’ మూవీ ఫస్ట్ లుక్..

Kotha Malupu: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ఆకాష్ - భైరవి అర్థ్యా జోడిగా ‘కొత్త మలుపు’ మూవీ ఫస్ట్ లుక్..

Kotha Malupu: ఇంగ్లీష్ కాలెండర్ ప్రకారం జనవరి నెలలో వచ్చే మొదటి అతిపెద్ద పండగ సంక్రాంతి.  ఈ సీజన్ లో తమ సినిమాలను విడుదల చేయాలనే తాపత్రయం వాళ్లలతో ఉంటుంది. అదే సమయంలో మూవీ మేకర్స్ తమ సినిమాలకు సంబంధించిన అనౌన్స్ మెంట్స్.. ఫస్ట్ లుక్ తో పాటు సినిమాలకు సంబంధించిన విషయాలను పంచుకుంటూ ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ‘కొత్త మలుపు’ ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 15, 2026, 07:30 PM IST

Trending Photos

Business Ideas: మహిళలు రోజుకు 2 నుంచి 4 గంటలు కష్టపడితే చాలు.. నెలకు రూ. 50వేలు మీ అకౌంట్లో జమ.. ఏం చేయాలో తెలుసా?
5
Women's business
Business Ideas: మహిళలు రోజుకు 2 నుంచి 4 గంటలు కష్టపడితే చాలు.. నెలకు రూ. 50వేలు మీ అకౌంట్లో జమ.. ఏం చేయాలో తెలుసా?
Muggulu 2026: అద్భుతమైన భోగి ముగ్గులు.. ఇవన్నీ మీకోసమే..
6
muggulu designs
Muggulu 2026: అద్భుతమైన భోగి ముగ్గులు.. ఇవన్నీ మీకోసమే..
Today Horoscope: భోగి రోజున ఈ రాశులకు అదృష్టం బలంగా.. మీ రాశి లిస్ట్‌లో ఉందా? వెంటనే తెలుసుకోండి!
5
today horoscope january telugu
Today Horoscope: భోగి రోజున ఈ రాశులకు అదృష్టం బలంగా.. మీ రాశి లిస్ట్‌లో ఉందా? వెంటనే తెలుసుకోండి!
Chahal Disha Patani: మొన్న విడాకులు..నేడు మరో బాలీవుడ్ బ్యూటీతో డేటింగ్? అడ్డంగా బుక్కైన టీమ్ఇండియా ప్లేయర్?!
7
Disha Patani
Chahal Disha Patani: మొన్న విడాకులు..నేడు మరో బాలీవుడ్ బ్యూటీతో డేటింగ్? అడ్డంగా బుక్కైన టీమ్ఇండియా ప్లేయర్?!
Kotha Malupu: ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ఆకాష్ - భైరవి అర్థ్యా జోడిగా ‘కొత్త మలుపు’ మూవీ ఫస్ట్ లుక్..

First Look Poster of Kotha Malupu:సంక్రాంతి పండుగను పురస్కరించుకుని ఆడియన్స్ కు స్పెషల్ గిఫ్ట్ గా  ‘కొత్త మలుపు’ సినిమా ఫస్ట్ లుక్‌ను రివీల్ చేశారు. ప్రముఖ నేపథ్య గాయని సునీత కుమారుడు ఆకాష్ హీరోగా, భైరవి అర్థ్యా (Bhairavi Ardhya) కథానాయికగా యాక్ట్ చేస్తూన్నాడు.  తధాస్తు క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా తెరకెక్కిస్తున్నారు. శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి దర్శకత్వం వహించారు.  తాటి బాలకృష్ణ నిర్మాణంలో రూపొందుతోంది.  ఈ సినిమాలో సీనియర్ నటులు రఘు బాబు, పృద్వి, ప్రభావతి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

దర్శకుడు శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి మాట్లాడుతూ.. రొమాంటిక్ లవ్ సస్పెన్స్‌తో పాటు హాస్యాన్ని కలగలిపి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఆకాష్–భైరవి జోడీకి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయిందన్నారు.  ఈ చిత్రంలో  వీరు బావ–మరదలుగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేసినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. త్వరలోనే ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేస్తామని చెప్పారు. 

నిర్మాత తాటి బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ.. ఈ చిత్రాన్నిపూర్తిగా గ్రామీణ నేపథ్యంలో సరికొత్త కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కించినట్టు చెప్పుకొచ్చారు.  ఓ విలేజ్ లో జరిగే ఈ కథతో పాటు అందులోని వాతావరణం అందరిని ఆకట్టుకుంటుందన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా  పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు నడుస్తున్నాయని చెప్పారు. త్వరలోనే ఈ మూవీ విడుదల తేదీని అనౌన్స్ చేస్తామన్నారు. 

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

గ్రామీణ నేపథ్యంతో, ప్రేమ–సస్పెన్స్–కామెడీ కలయికతో ‘కొత్త మలుపు’ ఫస్ట్ లుక్‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ లభిస్తుంది.  ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్న ఈ చిత్రం త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది.

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

TwitterFacebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Kotha MalupuKotha Malupu Movie First LookSunitha SonAkashaKotha Malupu movie Sankranthi Look

Trending News