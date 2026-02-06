Laggam Time Review:‘లగ్గం టైమ్’ మూవీ రివ్యూ.. ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా..!

మూవీ రివ్యూ: లగ్గం టైమ్ (Laggam Time)
నటీనటులు: రాజేష్ మేరు, నవ్య చిట్యాల, నెల్లూరు సుదర్శన్, ప్రీతీ సుందర్, ప్రణీత్ రెడ్డి, సుజాత, కిరణ్ మచ్చ, నీలా రమణ, అరుణ్ కుమార్, పూజా సింఘ్వి, ప్రదీప్, కేదార్ శంకర్, మధుమణి, శ్రీనివాస్ భోగిరెడ్డి, మిర్చి కిరణ్, ఈరోజుల్లో సాయి తదితరులు
సంగీతం : పవన్
సినిమాటోగ్రఫీ : పవన్ గుంటుకు
ఎడిటర్: RM విశ్వనాధ్ కూచనపల్లి
బ్యానర్ : 20వ శతాబ్దపు ఎంటర్టైన్మెంట్స్
సమర్పణ : కె. యశ్వంత్ కుమార్ మేరు
ఎగ్జిక్యూటివ్ నిర్మాత : కె. ప్రశాంత్ కుమార్ మేరు
నిర్మాత : కె. హిమ బిందు
రచన, దర్శకత్వం: ప్రజోత్ కె వెన్నం
కథ విషయానికొస్తే..
చంద్ర(సుదర్శన్), అనన్య(నవ్య) మ్యారేజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. ఇక పెళ్లి మరికొన్ని గంటల్లో ఉందనగా.. అనన్య బాయ్ ఫ్రెండ్ సూర్య.. హీరోయిన్ ఇంటికి వచ్చి ఆమెని తీసుకెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తాడు. కానీ పెళ్లింట్లో జరిగిన ఓ సంఘటనతో సూర్య, అతని ఫ్రెండ్స్ భయపడి పారిపోతారు. అదే రోజు వాళ్లకి ఇంటర్వ్యూ ఉండడంతో అక్కడికి వెళ్తే బెటర్ అని ఇంటర్వ్యూ కి వెళ్తారు. మరోవైపు అనుకోకుండా పెళ్ళికొడుకు చంద్ర కిడ్నాప్ అవుతాడు. మరోవైపు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లిన సూర్య అక్కడ హెచ్ఆర్(ప్రీతీ సుందర్) కి పూణేలో అనన్యకు తనకు మధ్య జరిగిన ప్రేమకథను చెబుతుండగా.. మధ్యలో పోలీసులు ఎంట్రీ ఇచ్చి పెళ్లి కొడుకును కిడ్నాప్ చేశాడని అభియోగంతో సూర్యను అరెస్ట్ చేస్తారు. అసలు పెళ్లి కొడుకు చంద్రని ఎవరు కిడ్నాప్ చేసారు? పుణేలో సూర్య, అనన్యల ప్రేమకథ ఎలా మొదలయింది? పెళ్లి జరిగాల్సిన ఇంట్లో ఏం జరిగింది? చివరికి సూర్య - అనన్య కలుసారా లేదా అనేది తెలి ఇవన్నీ తెలియాలంటే తెరపై చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
తెలుగులో మ్యారేజ్ నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు వచ్చాయి. అందులో మెజారిటీ చిత్రాలు ప్రేక్షకాదరణ పొందాయి. ఇపుడు ‘లగ్గం టైమ్’ సినిమాను ప్రజోత్ వెన్నం కూడా అదే తరహాలో తెరకెక్కించాడు. పెళ్లి టైమ్ లో పెళ్లి కూతురు లేదా పెళ్లి కుమారుడిని కిడ్నాప్ చేయడం లేదా హీరోయిన్ ఇంట్లో వాళ్లను హీరో బకరా చేసి ఎలా హీరోయిన్ ను హీరో పెళ్లి చేసుకున్నాడనే కాన్సెప్ట్ తో చాలా చిత్రాలు వచ్చాయి. దర్శకుడు ఈ సినిమా అదే తరహాలో ప్రారంభించి కాస్త్ ట్విస్టులతో ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసేలా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాడు. సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ లో హీరో సూర్య అనన్య పెళ్లికి రావడం.. అక్కడ తన ప్రేమకథను చెప్పడం.. ఆ తర్వాత పెళ్లి కుమారుడు కిడ్నాప్ అవ్వడం వంటివి ఎంగేజ్ చేస్తాయి. పెళ్లి కుమారుడిని సూర్య కిడ్నాప్ చేసాడని అతన్ని అరెస్ట్ చేయడంతో విరామం తర్వాత సినిమా పై ఆసక్తి రేకెత్తించాడు.
సెకండాఫ్ లో ఇంటర్వ్యూకు వెళ్లిన సూర్య... ఆ తర్వాత తన ప్రేమకథను అక్కడి హెచ్ ఆర్ కు చెప్పి ప్రేక్షకులను కథలోకి లీనం చేసి.. ప్రీ క్లైమాక్స్ తో ముగుస్తుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా పెళ్లి ఇంట్లో జరిగే దాని చుట్టే తిప్పాడు. సెకండాఫ్ లో కామెడీతో పాటు ట్విస్టులతో బాగానే అలరించాడు. రొటీన్ కథే అయినా.. దాన్ని హ్యాండిల్ చేసిన విధానం బాగుంది. సినిమాటోగ్రఫీ రిచ్ గా ఉంది. నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. సినిమాలో మ్యారేజ్ హడావుడి కొన్ని పాత సినిమాలను గుర్తుకు తెచ్చాయి. ఫస్ట్ హాఫ్ ను మరో 20 నిమిషాలు ట్రిమ్ చేసుంటే బాగుండేది. క్లైమాక్స్ ను రొటీన్ గా ముగించినా.. బాగుంది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే...
రాజేష్ మేరు కథానాయకుడిగా పాత్రలో ఇమిడిపోయాడు. నటనలో ఈజ్ కనిపించింది. తెలుగమ్మాయి నవ్య చిట్యాల క్యూట్ గా లుక్స్ తో అట్రాక్ట్ చేసింది. సుదర్శన్ తన కామెడీ పండింది. అరుణ్ కుమార్ అక్కడక్కడా నవ్వించే ప్రయత్నం చేశాడు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు రాణించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘లగ్గం టైమ్’.. టైమ్ పాస్ కోసం ఈ వీకెండ్ ఈ సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు..
రేటింగ్: 2.75/5
