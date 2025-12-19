OH Movie Review: 'ఓహ్' (OH) రివ్యూ.. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మూవీ ఎలా ఉందంటే..?

OH Movie Review: రఘు రామ్ హీరోగా.. శృతి శెట్టి, నైనా పాఠక్ హీరోయిన్స్గా నటించిన మూవీ 'ఓహ్' (OH). ఏకరి సత్యనారాయణ దర్శకత్వం వహించగా.. ఏకరి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ నిర్మించింది. కల్పగురి బిక్షపతి, మనోజ్, కరణ్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. పురాతన శాస్త్రాలకు.. ఆధునిక ప్రేమకు మధ్య ఒక అద్భుత ప్రయాణం అంటూ నేడు (డిసెంబర్ 19) ఈ మూవీ ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చింది. లవ్ స్టోరీనే కాకుండా.. మన పురాణాలు ప్రాచీన విజ్ఞానాన్ని జోడించి తీసిన ఈ సినిమా ఎలా ఉందో రివ్యూలో చూద్దాం..
కథ ఏంటంటే..?
కృష్ణ (రఘురామ్) అనే యువకుడికి 'క్రోమోఫోబియా' (Chromophobia) అనే వింత సమస్య ఉంటుంది. ఈ సమస్య కారణంగా దృశ్య (నైనా పాఠక్)తో ఉన్న సంబంధాన్ని మర్చిపోయి ఉంటాడు. ఈ నేపథ్యంలోనే కావ్య (శృతి శెట్టి) అనే అమ్మాయిని లవ్ చేస్తుంటాడు. ఓ వైపు ఏ మాత్రం గుర్తిలేని జ్ఞాపకాలు.. మరోవైపు ప్రాణప్రదమైన ప్రస్తుత ప్రేమ.. ఇలా రెండింటి మధ్య కృష్ణ ఎలాంటి సంఘర్షణ ఎదుర్కొన్నాడనే ఇతివృత్తంతో తీశారు. ఇందుకు భారతీయ గ్రంథాలలోని అంశాలను ఉపయోగించి.. తనకు ఉన్న సమస్యను ఎలా బయటపట్టాడు..? అనేది ఈ మూవీ కథ.
విశ్లేషణ..
కథ మొత్తం కృష్ణ, రాజు, కావ్య, దృశ్య నలుగురు స్నేహితుల చుట్టూ సాగుతుంది. కృష్ణ పాత్రలో రఘు రామ్ జీవించాడని చెప్పొచ్చు. గత మర్చిపోయిన యువకుడిగా.. ప్రేమికుడిగా మెప్పించాడు. హీరోయిన్లు శృతి శెట్టి, నైనా పాఠక్ తమ పాత్రల పరిధి మేరకు చక్కటి నటన కనబర్చారు. సెంటిమెంట్, రొమాంటిక్ సీన్స్లో ఆకట్టుకున్నారు.
దర్శకుడు ఏకరి సత్యనారాయణ డిఫరెంట్ పాయింట్ తీసుకుని.. రొటీన్ లవ్ స్టోరీలకు భిన్నంగా తెరకెక్కించాడు. ప్రస్తుత సైన్స్ను.. మన ప్రాచీన విజ్ఞానాన్ని మేళవించి కథను నడిపించాడు. కథ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మనాలిలో ఉంటుంది. అక్కడి మంచు పర్వతాలు, లోయలు, నదులు, దట్టమైన అడవుల తెరపై కట్టిపడేస్తాయి. నవనీత్ చారి సంగీతం ఆకట్టుకుంటుంది. భాష శ్రీ రాసిన పాటలు, నేపథ్య సంగీతం సినిమాకు ప్లస్ అయ్యాయి. నిర్మాణ విలువలు చాలా రిచ్గా ఉన్నాయి.
అయితే కథలోని సస్పెన్స్ను మరికొంత కొనసాగించి ఉంటే మరింత ఆసక్తికరంగా ఉండేది. హీరోకు ఉన్న ఫోబియోను త్వరగా రివీల్ చేసినట్లు అనిపించింది. ఇక ఫైట్స్ సీక్వెన్స్ ఆశించినస్థాయిలో రూపొందించలేదు. ఓవరాల్గా 'ఓహ్' (OH) కేవలం యువతను మాత్రమే కాకుండా.. మన సంస్కృతిని, విజ్ఞానాన్ని ఇష్టపడే వారిని మెప్పిస్తుంది. ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడదగిన రొమాంటిక్ డ్రామా.
రేటింగ్: 2.25/5
