Leader Movie Review: లీడర్ మూవీ రివ్యూ.. లెజెండ్ శరవణన్ మూవీ ఎలా ఉందంటే..!

Leader Movie review: తమిళ ప్రేక్షకులకు లెజెండ్ శరవణన్ గురించి పెద్దగా పరిచయాలు అక్కర్లేదు. ఇప్పటికే ‘ది  లెజెండ్’ అనే తమిళ  మూవీతో  వెండితెరకు పరిచయమైన  ఇతను తాజాగా లీడర్ టైటిల్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉంది. శరవణన్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 4, 2026, 06:05 PM IST

Silver Rate Today: వెండిలో మరోసారి భారీ కుదుపులు.. నేడు ఏప్రిల్ 4వ తేదీ శనివారం ధరలు..!!
5
Silver Price Drop Today Hyderabad
Silver Rate Today: వెండిలో మరోసారి భారీ కుదుపులు.. నేడు ఏప్రిల్ 4వ తేదీ శనివారం ధరలు..!!
Adah Sharma: నీ సైజ్ చెప్పు అన్న నెటిజన్‌కు రిప్లై ఇచ్చిన అదా శర్మ
7
Adah Sharma reply
Adah Sharma: నీ సైజ్ చెప్పు అన్న నెటిజన్‌కు రిప్లై ఇచ్చిన అదా శర్మ
Glowing Skin Secret: ఖరీదైన క్రీమ్స్ అవసరం లేదు.. 7 రోజుల్లో స్కిన్ గ్లో పెంచే సింపుల్ సీక్రెట్ ఇదే!
8
Glowing Skin Tips
Glowing Skin Secret: ఖరీదైన క్రీమ్స్ అవసరం లేదు.. 7 రోజుల్లో స్కిన్ గ్లో పెంచే సింపుల్ సీక్రెట్ ఇదే!
Niharika Konidela: గుడ్ బై చెప్తానో.. చెప్పనో మీకెందుకు.. మెగా డాటర్ సీరియస్..
5
Niharika Konidela
Niharika Konidela: గుడ్ బై చెప్తానో.. చెప్పనో మీకెందుకు.. మెగా డాటర్ సీరియస్..
శరవణ స్టోర్స్ అధినేతగా దానికి అతనే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అప్పట్లో తమన్నా, హన్సికలతో చేసిన  ఇతను చేసిన యాడ్ పెద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఆ తర్వాత నటనలో ఓనమాలు నేర్చుకని ‘ది లెజెండ్’ మూవీతో పలకరించి తన కంటూ ఓ బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. తాజాగా పూర్తి మేకోవర్ తో రెండో సినిమా ‘లీడర్’తో ఈ శుక్రవారమే పలకరించారు. మరి ఈ సినిమా ఆడియన్స్ ను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం. 

కథ విషయానికొస్తే..

శక్తివేల్ (లెజెండ్ శరవణన్) సింగిల్ ఫాదర్. తూత్తుకుడిలో కారు మెకానిక్ గా లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తుంటాడు. అతనికి కూతురు అయిరేని (ఇయల్) అంటే చెప్పలేనంత ప్రేమ. ఆ పాపకు చిన్నప్పటి నుంచి వినికిడి సమస్య ఉంటుంది. దీంతో పాపకు ఆపరేషన్ చేయించి ఆమెను మాములు మనిషి చేసే ప్రయత్నాల్లో ఉంటాడు. ఈ క్రమంలో ఇంద్రా సత్యమూర్తి (ఆండ్రియా) తూత్తుకుడి పోర్ట్ లో అక్రమంగా స్మగ్లింగ్ చేసే సాల్ట్ (బాహుబలి ప్రభాకర్)ను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకునేందుకు శక్తివేల్ సాయం కోరుతుంది. అతని షెడ్డులోకి వచ్చే విలన్ కు సంబంధించిన కారులో ఆడియో బగ్ పెట్టమని చెబుతుంది.  కానీ అతను నో చెబుతాడు. ఆ తర్వాత ఇంద్రా పాపను దాచిపెట్టి .. సాల్ట్ ముఠానే అతని పాపను కిడ్నాప్ చేసిందని ఆ ముఠాపైకి పంపిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఇంద్రా భారీ ఆయుధాలున్న కంటెనర్ ను పట్టుకుంటుంది. ఇక పోలీసుల చేతికి చిక్కిన ఆ కంటెనర్ ను తన  దగ్గరకు తీసుకు రమ్మని చెబుతాడు. మరి కూతురును దుర్మార్గుల బారి నుండి కాపాడుకోవడానికి శక్తివేల్ ఏం చేశాడు. ఈ క్రమంలో అతని ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏమిటి.. ? అతనికి ‘రా’ ఏజెంట్స్ కు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి..? ఎక్కడో ఫారెన్ లో ఉన్న టెర్రరిస్ట్ డెవిల్ (సంతోష్ ప్రతాప్ )కు ఈ కంటెనర్ కు ఉన్న లింక్ ఏమిటి..? శక్తివేల్ కు డెవిల్ కు ఉన్న పాత పగలు ఏమిటి..? ఈ క్రమంలో భక్తవత్సలం (శ్యామ్), సత్యమూర్తి (లాల్)కు ఈ కథకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటో తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.. 
‘లీడర్’ సినిమా కథను దర్శకుడు ఆర్ఎస్ దురై సెంథిల్ కుమార్ ను భాషా, సమరసింహారెడ్డి తరహాలో అజ్ఞాతంలో ఉండే వ్యక్తి .. తన ఐడెండిటీకి దూరంగా బతుకుతూ ఉంటాడు. కానీ ఓ నిమిషంలో అతనెవరో అందరికి తెలుస్తుంది. ఇక సెంథిల్ కుమార్.. శరవణన్ తో ఈ తరహా కథతో కొత్తగా చూపించే ప్రయత్నం చేసాడు. మొదటి సినిమా ‘ది లెజెండ్’ సినిమాతో పోలిస్తే.. రెండో సినిమాకే శరవణన్ ను పూర్తిగా మేకోవర్ గా కొత్త అవతారం చూపించాడు.  ఆ పాత్రలో శరవణన్ ను మౌల్డ్ చేసిన విధానం బాగుంది. ముఖ్యంగా కూతురుతో ఒంటరిగా కారు మెకానిక్ గా లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తూ ఉండటం.. అతని షెడ్డులోకి విలన్స్ కు సంబంధించిన కార్స్ రావడం.. అది గమనించిన ఓ లేడీ పోలీస్ ఆఫీసర్ .. అతని సాయం కోరడం.. ఈ క్రమంలో కూతురు కిడ్నాప్ డ్రామా.. మొత్తంగా అండర్ వరల్డ్ కు హీరో ఉన్న కనెక్షన్ ను చూపించిన విధానం ఆకట్టుకుంది. అక్కడక్కడ పాత సినిమాలను గుర్తు చేసినా.. అందులో శరవణన్ పాత్రను మలిచిన తీరును మెచ్చుకోవాల్సిందే. ముఖ్యంగా హీరో ‘రా’ ఏజెంట్ అని తెలియడం.. హీరోయిన్ ను ఎందుకు చంపాడు. ఈ క్రమంలో కథను మలిచిన తీరు ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేస్తుంది. ఆర్ఆర్ సినిమాటోగ్రఫీ, ఓ బడా స్టార్ కు ఏ మాత్రం తీసిపోని విధంగా ఉన్నాయి. ఎడిటింగ్ ఫస్ట్ హాఫ్ కాస్త క్రిస్పిగా తెరకెక్కిస్తే బాగుండేది. అజ్ఞాతంలో ఉన్న హీరో ఐడెండిటీ అనేది అన్ని సినిమాల్లో కామన్ గా ఉన్న పాయింటే. అది రొటినే అయినా.. ఓవరాల్ గా మాస్ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసే అన్ని మాస్ మసాలాలు ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి.  

నటీనటుల విషయానికొస్తే..

లెజెండ్ శరవణన్ మొదటి సినిమాకు రెండో సినిమాకు తన నటనతో మంచి వేరియేషన్ చూపించాడు. అతని నటనలో మెచ్యురిటీ కనిపించింది. యాక్షన్ సీన్స్ కోసం.. నటన కోసం అతను పడే తాపత్రయాన్ని మెచ్చుకోవాల్సిందే. డబ్బుంటే సరిపోదు.. సినిమాపై ప్యాషన్ ఈ సినిమాలో కనిపించింది. అంతేకాదు రాబోయే రోజుల్లో కథల విషయంలో మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచి హీరోగా సెటిల్ అయిపోవచ్చు. పాయల్ రాజ్ పుత్ క్యారెక్టర్ కాసేపు అయినా మెప్పించింది. ఆండ్రియా నటన బాగుంది. శ్యామ్, లాల్, సంతోష్ ప్రతాప్ లు తమ యాక్టింగ్ తో మెప్పించారు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు. 

లీడర్ - మాస్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే ‘లీడర్’..

రేటింగ్: 3/5 

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

