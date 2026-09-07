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అట్టహాసంగా సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో #LUB మూవీ ప్రారంభం..

#LUB: మణికంఠ పెదమల్లు డైరెక్టర్‌గా పరిచయం అవుతూ జెజె ఆర్ట్ మూవీస్, పవనసుత ప్రొడక్షన్స్, గాయత్రి సినిమాస్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తూన్న చిత్రం  #LUB. మహేష్ కుమార్ సంక, భగవాన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.  తాజాగా ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 07, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:55 PM IST
అట్టహాసంగా సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో #LUB మూవీ ప్రారంభం..
Image Credit: LUB Movie Pooja Ceremony (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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