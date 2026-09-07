/అట్టహాసంగా సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో #LUB మూవీ ప్రారంభం..

#LUB Movie: డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం #LUB. ఈ మూవీ పవన్ కేసరి, ప్రాముఖ్య హీరో హీరోయిన్లుగా తెలుగు తెరకు పరిచయం అవుతున్నారు. అక్షయ్ వసూరి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి కార్తికేయన్ రోహిణి ఎడిటర్గా వ్యవహరించనున్నారు. సుధ శ్రీనివాస్ సంగీత దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. లిరికల్ రైటర్ గా జైలర్ 2, ఓజి ఫేమ్ శ్రీనివాస మౌళి పని చేస్తున్నారు. ప్రముఖ రచయిత బివిఎస్ రవి ఈ చిత్రానికి క్లాప్ కొట్టారు. హనుమాన్ చిత్ర నిర్మాత చైతన్య రెడ్డి కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. అభితేజ్, జెడివి ప్రసాద్, మల్లిక లెల్ల, సాయికిరణ్, రోమాంచకం ఫేమ్ మధు, విశ్వనాథ్ & సన్స్ ఫేమ్ హారిక, భాను ప్రకాష్ కడియాల, మోత రాజేందర్ తదితరులు ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషించనున్నారు. మొదటి షాట్ చిత్ర దర్శకుడు మణికంఠ దర్శకత్వం వహించారు. స్క్రిప్టును క్రేజీ కల్యాణం చిత్ర నిర్మాత బి జగన్ మోహన్ రెడ్డి, బివిఎస్ రవి అందజేశారు. ఈ ఈవెంట్ కు హాజరైన సంబరాల ఏటిగట్టు చిత్ర దర్శకుడు రోహిత్ కెపి, దర్శకుడు సముద్ర, నిర్మాతలు లగడపాటి శ్రీనివాసరావు, శ్రీకాంత్ ఈ చిత్ర యూనిట్ కు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు.
ఈ సందర్భంగా నటుడు పవన్ కేసరి మాట్లాడుతూ... "అందరికి నమస్కారం. మా చిత్ర ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన ముఖ్య అతిథులకు, మీడియా ధన్యవాదాలు. జెజె ఆర్ట్ మూవీస్, పవనసుత ప్రొడక్షన్స్, గాయత్రి సినిమాస్ బ్యానర్స్ పై రానున్న #LUB చిత్రం రోమ్ కోమ్, కామెడీ, లవ్ తో కూడిన ఎమోషన్ ఉన్న చిత్రం. నాకు ఈ సినిమాలో ఛాన్స్ ఇచ్చిన దర్శక నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు.ఈ సినిమా కోసం పని చేస్తున్న నటీనటులకు, సాంకేతిక నిపుణులకు ధన్యవాదాలు. చాలా మంచి కథతో మేము ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.
నటి ప్రాముఖ్య మాట్లాడుతూ... "అందరికి నమస్కారం. మా చిత్రానికి సపోర్ట్ చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికి ధన్యవాదాలు. ఇది నా తొలి చిత్రం. నా ఆడిషన్ చూసి నాకు చిత్రంలో అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు. సినిమాలో నా పాత్ర చాలా బలంగా ఉండబోతుంది. సినిమా టీం అంతా కొత్త వారే. చిత్ర బృందం అందరితో పని చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉందన్నారు.
చిత్ర నిర్మాతలు మాట్లాడుతూ... "మేము ఒక మంచి కథతో సినిమా చేయాలి అనే ప్యాషన్ తో సినీ పరిశ్రమకు వచ్చాము. మాకు సపోర్ట్ గా నిలిచిన మా దర్శకుడు, హీరోకు ధన్యవాదాలు.కొత్తవారితో మరిన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నాము. మా హీరోయిన్ బాల నటిగా ఇప్పటికే కొన్ని సినిమాల్లో యాక్ట్ చేవారు. . ఆమె నటన చాలా సహజంగా ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. ఈ సినిమా కోసం పని చేస్తున్న అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
చిత్ర దర్శకుడు మణికంఠ మాట్లాడుతూ... "మా చిత్ర ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరుపేరునా నా ధన్యవాదాలు. ఈ సినిమా ఎమోషన్స్ తో ఒక రొమాంటిక్ డ్రామాగా ఉండబోతుంది. ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసే విధంగా ఉంటుంది. ఈ సినిమాకు సపోర్ట్గా నిలిచిన మధు సహా అందరి మీడియా మిత్రులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
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