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M4M-2: మోటివ్ ఫర్ మర్డర్ మూవీకి సీక్వెల్ ప్రకటన..

M4M-2: తెలుగులో గత కొన్నేళ్లుగా సీక్వెల్స్ హవా నడుస్తోంది. ఈ కోవలో ఈ మధ్యకాలంలో థియేట్రికల్‌గా.. ఓటీటీ వేదికగా మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకున్న M4M (Motive For Murder)మూవీకి సీక్వెల్‌ను  యూఎస్‌లో ప్రకటించారు మేకర్స్. జో శర్మ  ప్రధాన పాత్రలో  మోహన్ వడ్లపట్ల ఈ సీక్వెల్‌ను మరింత పకడ్బందీగా  తెరకెక్కించబోతున్నట్టు ప్రకటించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 20, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:46 AM IST
M4M-2: మోటివ్ ఫర్ మర్డర్ మూవీకి సీక్వెల్ ప్రకటన..
Image Credit: M4M 2 (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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