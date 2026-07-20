/M4M-2: మోటివ్ ఫర్ మర్డర్ మూవీకి సీక్వెల్ ప్రకటన..

M4M2: ఈ మధ్యకాలంలో ఎంత మంచి సినిమా అయినా.. ఒక వారానికి మించి నడవటం లేదు. మూడు నాలుగు వారాలకు మించి నడిస్తే ఆహా ఓహో అనుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. కానీ M4M సినిమా అమెరికాలోని 60 రోజులు నడిచి సంచలనం రేపింది. పూర్తి సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా విమర్శకుల ప్రశంసలు దక్కించుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమా విజయోత్సవాన్నిరీసెంట్గా శాన్ఫ్రాన్సిస్కో బే ఏరియాలోని సినీ లౌంజ్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో దర్శక-నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల, హీరోయిన్ Jo Sharma కలిసి 'M4M-2' సీక్వెల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు.
M4M మూవీకి సీక్వెల్..
ఈ కార్యక్రమానికి సినీ అభిమానులు, కమ్యూనిటీ నాయకులు, సినీ ప్రముఖులు, మీడియా ప్రతినిధులు, ప్రత్యేక అతిథులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసి చిత్ర విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన దర్శక-నిర్మాత Mohan Vadlapatla, M4M విజయానికి ప్రేక్షకుల ఆదరణే ప్రధాన కారణమన్నారు. నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ఎగ్జిబిటర్లు సహా అందరు అందించిన సహాకారంతో విజయాన్ని సాధించినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. సినీ అభిమానుల ప్రేమాభిమానాలే తమ బాధ్యతను మరింత పెంచాయన్నారు. అదే ఉత్సాహంతో M4M-2ను మరింత ఉన్నత సాంకేతిక ప్రమాణాలతో రూపొందిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
M4M సీక్వెల్ హైలెట్స్. .
అనంతరం Mohan Vadlapatla,, Jo Sharma కలిసి సీక్వెల్కు సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలను ప్రకటించారు. తొలి భాగాన్ని మించిన ఉత్కంఠ, ఊహించని మలుపులు, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో ఈ సీక్వెల్ ఉండబోతున్నట్టు చెప్పారు.
మొదటి భాగంలో తన నటనతో ప్రశంసలు అందుకున్న హీరోయిన్ Jo Sharma మాట్లాడుతూ.. ప్రేక్షకులు చూపించిన ఆదరణకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. సీక్వెల్లో మరింత శక్తివంతమైన పాత్రలో కనిపించనున్నట్టు తెలిపారు. ప్రేక్షకులకు మరోసారి థ్రిల్లింగ్ సినీ అనుభూతిని అందించేందుకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్టు చెప్పారు.
'M4M-2' అధికారిక ప్రకటనతో M4M ఫ్రాంచైజీకి కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైనట్లే అని చెప్పుకొచ్చారు. త్వరలో ఇందులో నటించే ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను త్వరలో అధికారికంగా ప్రకటించనున్నట్లు చిత్ర బృందం పేర్కొంది. ఈ సారి అందరికీ తెలిసిన నటీనటులను ఈ ఫ్రాంఛేజీలో తీసుకోబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది.
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