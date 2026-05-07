Motive For Murder: భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో హాట్ టాపిక్గా మారిన చిత్రం ‘M4M’ (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్). అమెరికన్ నటి జో శర్మ లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసింది. దర్శకుడు మోహన్ వడ్లపట్ల తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రాన్ని పూర్తి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని మే 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుంది. PVR Inox Pictures ద్వారా విడుదలవుతున్న ఈ సినిమా తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈ మూవీలో ప్రధాన పాత్రలో నటించిన అమెరికన్ నటి జో శర్మ మీడియా ప్రతినిధులకు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. సినిమా గురించి, తన కెరీర్ గురించి ఈ భామ చెప్పిన విశేషాలు పంచుకున్నారు.
జో శర్మ విషయానికొస్తే.. అమెరికాలోని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి వచ్చినట్టు తెలిపారు. హీరోయిన్ గా జో శర్మ ఫస్ట్ మూవీ. ఈ సినిమాలో రాధ పాత్రలో కనిపించనున్నట్టు చెప్పారు. ఈ చిత్రంలో క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్టు పాత్రలో కనిపించనున్నట్టు చెప్పారు. అమెరికాలో జో శర్మ ఓ థియేటర్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ ఉంది. అందులో ఈమె థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ గా పనిచేస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. అంతేకాదు ఈ చిత్రాన్ని 15 అంతర్జాతీయ అవార్డులు వచ్చినట్టు చెప్పారు.
లాస్ ఏంజెల్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ నుంచి బెస్ట్ ఫిలిం, లండన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ నుంచి బెస్ట్ డైరెక్టర్, న్యూయార్క్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ నుంచి బెస్ట్ యాక్ట్రెస్, హాలీవుడ్, శాంటా మోనికా తదితర ఫిలిం ఫెస్టివల్స్లో ఉత్తమ నటిగా నాకు, ఉత్తమ దర్శకుడిగా మోహన్ కు అవార్డులు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ప్రతిష్టాత్మక 'కేన్స్' (Cannes) ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో మా సినిమా గ్లోబల్ ప్రీమియర్ వేశారు. అక్కడ తెలుగు సినిమాను సబ్-టైటిల్స్తో చూసిన విదేశీయులు కూడా ఆశ్చర్యపోయి స్టాండింగ్ ఒవేషన్ ఇచ్చినట్టు చెప్పారు. అది మాకు దక్కిన చాలా గొప్ప గౌరవం. అక్కడ మా సినిమాకు వచ్చిన స్పందన మాలో ఆత్మవిశ్వాసం కలిగిందన్నారు.
ఈ చిత్రాన్ని ఒక మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించరు. ఇందులో ఒక సీరియల్ కిల్లర్ ఉంటాడు. అతను హత్యలు చేసిన తర్వాత, ఆ మృతదేహాలను రాజా రవివర్మ, పికాసో లాంటి గొప్ప పెయింటర్ల పెయింటింగ్స్ (కళాఖండాల) తరహాలో డెకరేట్ చేస్తాడు. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ప్రపంచంలోనే ఎక్కడా రాలేదని చెప్పారు. ప్రతి సీన్ చాలా గ్రిప్పింగ్గా, సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్లర్లా సాగుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. సినిమాలో హీరోగా ఏసీపీ కృష్ణ పాత్ర ఉంటుంది. విడుదల రోజు ఈ సినిమాలో విలన్ ఎవరో చెబితే లక్ష రూపాయలు ఇస్తామని ప్రకటించడం విశేషం.
ఈ సినిమా షూటింగ్ అంతా దాదాపు హైదరాబాద్లోనే జరిగిందన్నారు. సంగీతం చెన్నైకి చెందిన వసంత్ ఇసైపట్టాయ్ అందించారు. జో శర్మ మాట్లాడుతూ.. నేను పుట్టింది హైదరాబాద్లోనే. కానీ పెరిగింది నాగ్పూర్, ముంబైలో. అందుకే నాకు తెలుగుతో పాటు మరాఠీ, హిందీ భాషలు వస్తాయని చెప్పుకొచ్చారు. మా అమ్మానాన్నలది విజయవాడ, గుంటూరు ప్రాంతాలు.
టాలీవుడ్లో మీకు ఇష్టమైన హీరోలు అనే విషయానికొస్తే.. నాకు చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, వెంకటేష్ అంటూ సీనియర్ టాప్ స్టార్స్ పేర్లు చెప్పింది. అంతేకాదు తెలుగులో అందరి నటులతో కలిసి పనిచేయాలని ఉందని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ చిత్రం ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందన్నారు.
