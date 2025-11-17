English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Maa Ramudu Andarivadu: గ్రాండ్ గా ‘మా రాముడు అందరివాడు’ టీజర్ విడుదల..

Maa Ramudu Andarivadu: అనుముల ప్రొడక్షన్స్, శ్రీరామ్ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా యద్దనపూడి మైకిల్ డైరెక్షన్ లో  అనుముల లక్ష్మణరావు, పల్లకొండ శ్రీరాములు ప్రొడ్యూసర్స్ గా  ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్న చిత్రం ‘మా రాముడు అందరివాడు’.తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్ తో పాటు ఆడియోను సినీ ప్రముఖులు సమక్షంలో విడుదల చేశారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 17, 2025, 09:55 PM IST

Maa Ramudu Andarivadu: గ్రాండ్ గా ‘మా రాముడు అందరివాడు’ టీజర్ విడుదల..

Maa Ramudu Andarivadu: శ్రీరామ్, స్వాతి జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘మా రాముడు అందరివాడు’.  ఈ చిత్రంలో హీరో సుమన్,  సమ్మెట గాంధీ, నాగ మహేష్, బాహుబలి ప్రభాకర్, ఆనంద్ భారతి, జబర్దస్ అప్పారావు, చిట్టి బాబు, గడ్డం నవీన్, లక్ష్మణ్ రావు తదితరులు లీడ్ రూల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు.  మనిష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.  వినోద్ సినిమాటోగ్రాఫర్ గా తెలుగు, హిందీ, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం భాషలో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని యాక్షన్, డ్రామా, సస్పెన్, ఎమోషన్స్ తో పిక్చరైజ్ చేస్తున్నారు.  నర్ర సాయికుమార్ కోరియోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. గీత మాధురి, రమ్య బెహర, నల్గొండ గద్దర్ నరసన్న, మనీష్ కుమార్ ఈ చిత్రంలోని పాటలను స్వరపరిచారు.  త్వరలో ప్రేక్షకులను వెండి తెరపై అలరించనున్న ఈ మూవీ టీజర్, ఆడియో లాంఛ్ కార్యక్రమం పలువురు సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో హైదరాబాద్ లోని ప్రసాద్ లాబ్స్ లో జరిగింది.  

ఈ సందర్భంగా నటుడు, మాజీ మంత్రి బాబు మోహన్ మాట్లాడుతూ... ముందుగా మంచి టైటిల్ తో ప్రేక్షకుల ముందు రావడం గొప్ప విజయం సాధించాము.  చిత్ర పరిశ్రమలో ఎంతో పెద్ద హీరోలు పెట్టుకునే స్థాయిలో ఈ చిత్ర టైటిల్ బాగుంది.  ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని సాధించాలని కోరారు. 

దర్శకుడు మైకిల్ మాట్లాడుతూ... "అందరికీ నమస్కారం. ఈ సినిమాలోని ఉన్న అన్ని పాటలను 4  నేను రాసాను.  దానికి నేను ఎంతో గర్విస్తున్నాను. ఈ సినిమా కోసం లక్ష్మణ్ ఎంతో పట్టుదలతో నటించారు. హీరో శ్రీరామ్ ఈ సినిమాకు ముందుగా నాంది పలికారు. చాలా కష్టపడి చిన్న స్థాయి నుండి హీరో స్థాయికి వచ్చారు. నటి స్వాతి నవరసాలు పండిస్తూ ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్య పరిచారన్నారు.  మా సినిమాను ప్రోత్సహించి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు.  అందరూ మా సినిమాను హిట్ చేయాలని కోరారు.  

నిర్మాత లక్ష్మణ్ రావు మాట్లాడుతూ... మా చిత్ర టీజర్, ఆడియో లాంచ్ వేడుకకు విచ్చేసిన అందరికీ నా నమస్కారం. ఈ సినిమాలో హీరోగా నటించిన శ్రీరామ్, నటి స్వాతి ఇంకా ఎంతో మంది పేరుగాంచిన నటీనటులకు అందరికీ సినిమాలో నటించినందుకు ధన్యవాదాలు. అలాగే దర్శకుడు మైకిల్ తన ప్రాణం పెట్టి ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకుని వస్తున్నారన్నారు.  అలాగే మా కోసం వచ్చిన బాబు మోహన్ కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.  

నటి స్వాతి మాట్లాడుతూ... "ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరునా థాంక్స్. మా సినిమాను అందరూ సపోర్ట్ చేసి సినిమాను విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాన్నారు.  

నటుడు శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ... "అందరికీ నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన బాబు మోహన్ సహా ఇక్కడ విచ్చేసిన అందరికి ధన్యవాదాలు. ఈ సినిమా నాతోనే మొదలైంది. ఈ సినిమా కోసం చాలా కష్టపడ్డాము. ఇప్పటికే ఎన్నో సినిమాలు చేశాను. ఈ సినిమా మంచి కుటుంబ కథా చిత్రం.మా సినిమాలో కథ హీరోగా నిలుస్తుందన్నారు. 

గద్దర్ నరసన్న మాట్లాడుతూ... "నేను ఈ కార్యక్రమానికి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది.  ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ పేరుపేరున నమస్కారాలు తెలియజేసారు. శ్రీరామ్ మంచితనంతో నేను ఆయనకు అభిమానిగా మారిపోయాను. ఆయన సినిమా కోసం కాదు, అతని స్నేహం కోసం ఈ సినిమాలో పనిచేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. 

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Maa Ramudu AndarivaduMaa Ramudu Andarivadu teaserMaa Ramudu Andarivadu Movie SongsMaa Ramudu Andarivadu Cast and crewTollywood

