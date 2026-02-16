English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • No Rev
  • Mani Ratnam:తు యా మైన్ బాలీవుడ్ సినిమాపై దిగ్గజ డైరెక్టర్ మణిరత్నం ప్రశంసలు..

Mani Ratnam:'తు యా మైన్' బాలీవుడ్ సినిమాపై దిగ్గజ డైరెక్టర్ మణిరత్నం ప్రశంసలు..

Mani Ratnam: ప్రముఖ డైరెక్టర్  బిజోయ్ నంబియార్ తెరకెక్కించిన సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 'తు యా మైన్' రీసెంట్ గా రిలీజై ఆడియన్స్ తో పాటు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంటూ దూసుకుపోతుంది. తాజగా ఈ  సినిమాను చూసిన ప్రముఖ దర్శకుడు మణిరత్నం ఈ సినిమాపై ప్రశంసల ఝల్లు కురిపించారు. అంతేకాదు నటీనటులతో  పాటు దర్శకుడు ఇతర సాంకేతిక నిపుణలను ప్రశంసించడం విశేషం.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 16, 2026, 06:05 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి కీలక అప్‌డేట్..హైదరాబాద్ మార్కెట్లో లేటెస్ట్ రేట్స్ చెక్ చేయండి!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి కీలక అప్‌డేట్..హైదరాబాద్ మార్కెట్లో లేటెస్ట్ రేట్స్ చెక్ చేయండి!
Railway Reforms: జనరల్‌ బోగీల్లో ప్రయాణించేవారికి ఇండియన్‌ రైల్వే బంపర్‌ ఆఫర్‌..!
5
Indian Railways
Railway Reforms: జనరల్‌ బోగీల్లో ప్రయాణించేవారికి ఇండియన్‌ రైల్వే బంపర్‌ ఆఫర్‌..!
Gold Rate: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.90 వేలు.. ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్ ఏందిరా బాబు..!
5
Gold Rate: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.90 వేలు.. ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్ ఏందిరా బాబు..!
Rare Ring of Fire Solar Eclipse: ఈ నెల 17న అరుదైన అద్భుతం.. ఆ ఐదు రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారం..!
5
Rare Ring of Fire Solar Eclipse on 17th: Rajayoga For 5 Zodiac Signs From That Day vn ring of fire solar eclipse
Rare Ring of Fire Solar Eclipse: ఈ నెల 17న అరుదైన అద్భుతం.. ఆ ఐదు రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారం..!
Mani Ratnam:'తు యా మైన్' బాలీవుడ్ సినిమాపై దిగ్గజ డైరెక్టర్ మణిరత్నం ప్రశంసలు..

Mani Ratnam Praises Tu YAA Main Movie: ప్రేక్షకుల నుండి, విమర్శకుల నుండి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ సొంతం చేసుకుని మంచి వసూళ్లతో కుమ్మేస్తోన్న ‘తూ యా మై’ సినిమాను చూసిన వాళ్లు అద్భుతం అంటూ కొనియాడుతున్నారు. శనయ కపూర్, ఆదర్శ్ గౌరవ్ లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా పై మణిరత్నం ప్రశంసలు కురిపించారు. అంతేకాదు ఈ చిత్రం, తనదైన ఉత్కంఠభరితమైన కథనంతో తనను ఎంతగానో ఇంప్రెస్ చేసిందన్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

తాజాగా సౌత్ లో  నిర్వహించిన ఓ ప్రత్యేక స్క్రీనింగ్ లో భారతీయ చలనచిత్ర దిగ్గజం మణిరత్నం ఈ చిత్రాన్ని తాజాగా చూసి చిత్ర బృందాన్ని అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా మూవీ గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ.. "బిజోయ్ నంబియార్ ఈ చిత్రంలో ఒక కైనెటిక్ ఎనర్జీని తీసుకువచ్చినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఇక థియేటర్లలో, ప్రేక్షకుల మధ్య కూర్చొని సిల్వర్ స్క్రీన్ పై  చూసినప్పుడే ఆ అనుభూతిని పూర్తిగా ఆస్వాదించగలమన్నారు. 

మణిరత్నం సహా ఇతర సెలబ్రిటీల కోసం ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత  ప్రేక్షకులు కూడా సినిమాపై  ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చూసిన వాళ్లు ఈ మధ్యకాలంలో ఈ తరహా సినిమాలు రాలేదని కొనియాడుతున్నారు. మరికొందరు ఇందులోని ఉత్కంఠభరితమైన సన్నివేశాలు, గ్రిప్పింగ్ స్టోరీ టెల్లింగ్  కొత్త అనుభూతిని ఇచ్చాయంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మణిరత్నం వంటి లెజెండరీ డైరెక్టర్ నుంచి ప్రశంసలు లభించడం సినిమా విజయాన్ని మరింత పెంచిందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు.

కలర్ ఎల్లో ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై ఆనంద్ ఎల్. రాయ్, హిమాన్షు శర్మ,  భానుశాలి స్టూడియోస్ లిమిటెడ్ పతాకంపై  వినోద్ భానుశాలి, కమలేష్ భానుశాలి సంయుక్తంగా ఈ మూవీని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు. యూత్ ను లక్ష్యంగా చేసుకుని, మునుపెన్నడూ చూడని ఎమోషన్స్,  సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్లర్ అంశాలతో రూపొందిన 'తు యా మైన్' ప్రస్తుతం మీ దగ్గర్లోని సినిమా థియేటర్లలో విజయవంతంగా రన్ అవుతుంది. 

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Mani RatnamMani Ratnam Praises Tu Yaa MainBejoy NambiarTu Yaa MainBig-Screen Experience

Trending News