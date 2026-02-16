Mani Ratnam:'తు యా మైన్' బాలీవుడ్ సినిమాపై దిగ్గజ డైరెక్టర్ మణిరత్నం ప్రశంసలు..

Mani Ratnam Praises Tu YAA Main Movie: ప్రేక్షకుల నుండి, విమర్శకుల నుండి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ సొంతం చేసుకుని మంచి వసూళ్లతో కుమ్మేస్తోన్న ‘తూ యా మై’ సినిమాను చూసిన వాళ్లు అద్భుతం అంటూ కొనియాడుతున్నారు. శనయ కపూర్, ఆదర్శ్ గౌరవ్ లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా పై మణిరత్నం ప్రశంసలు కురిపించారు. అంతేకాదు ఈ చిత్రం, తనదైన ఉత్కంఠభరితమైన కథనంతో తనను ఎంతగానో ఇంప్రెస్ చేసిందన్నారు.
తాజాగా సౌత్ లో నిర్వహించిన ఓ ప్రత్యేక స్క్రీనింగ్ లో భారతీయ చలనచిత్ర దిగ్గజం మణిరత్నం ఈ చిత్రాన్ని తాజాగా చూసి చిత్ర బృందాన్ని అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా మూవీ గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ.. "బిజోయ్ నంబియార్ ఈ చిత్రంలో ఒక కైనెటిక్ ఎనర్జీని తీసుకువచ్చినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఇక థియేటర్లలో, ప్రేక్షకుల మధ్య కూర్చొని సిల్వర్ స్క్రీన్ పై చూసినప్పుడే ఆ అనుభూతిని పూర్తిగా ఆస్వాదించగలమన్నారు.
మణిరత్నం సహా ఇతర సెలబ్రిటీల కోసం ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత ప్రేక్షకులు కూడా సినిమాపై ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చూసిన వాళ్లు ఈ మధ్యకాలంలో ఈ తరహా సినిమాలు రాలేదని కొనియాడుతున్నారు. మరికొందరు ఇందులోని ఉత్కంఠభరితమైన సన్నివేశాలు, గ్రిప్పింగ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ కొత్త అనుభూతిని ఇచ్చాయంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మణిరత్నం వంటి లెజెండరీ డైరెక్టర్ నుంచి ప్రశంసలు లభించడం సినిమా విజయాన్ని మరింత పెంచిందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు.
కలర్ ఎల్లో ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై ఆనంద్ ఎల్. రాయ్, హిమాన్షు శర్మ, భానుశాలి స్టూడియోస్ లిమిటెడ్ పతాకంపై వినోద్ భానుశాలి, కమలేష్ భానుశాలి సంయుక్తంగా ఈ మూవీని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు. యూత్ ను లక్ష్యంగా చేసుకుని, మునుపెన్నడూ చూడని ఎమోషన్స్, సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్లర్ అంశాలతో రూపొందిన 'తు యా మైన్' ప్రస్తుతం మీ దగ్గర్లోని సినిమా థియేటర్లలో విజయవంతంగా రన్ అవుతుంది.
