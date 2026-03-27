Manyam Dheerudu: మలేషియన్ ఉగాది పురస్కార్ అవార్డ్స్ లో ఉత్తమ చిత్రంగా ‘మన్యం ధీరుడు’..

Manyam Dheerudu Best movie in Malasian Ugadi Puraskarm: మలేషియాలో ఉన్న తెలుగు అసోసియేషన్ క్లాంగ్ శాఖ ఆధర్వంలో సుందర్ పెరుమాళ్ ఆలయం ఆడిటోరియంలో అత్యంత వైభవంగా జరిగిన ఉగాది వేడుకల్లో ఉగాది పురస్కార్ 2026లో బెస్ట్ మూవీగా ‘మన్యం ధీరుడు’ఎంపికైంది. ఈ నేపథ్యంలో నిర్వాహకులు మన్యంధీరుడు దర్శక, నిర్మాతలకు ఈ అవార్డు అందజేయడం జరిగింది. మలేషియా తెలుగు సంఘం చైర్మన్ సుబ్రహ్మణ్యం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ ఉగాది వేడుకల్లో ముఖ్య అతిథిగా కాంగ్ ఉత్తర జిల్లా పోలీస్ కమిషనర్ విజయరావు చేతుల మీదుగా ఆర్ వి వి సత్యనారాయణ, శ్రీమతి ఆర్ పార్వతి దేవి దంపతులను ఘనంగా సత్కరించి అవార్డును ప్రధానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గౌరవ అతిధులు సుబ్రమణ్యం రామానాయుడు కమిటీ మెంబర్స్ 600 మంది తెలుగు సంఘం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
ఛీఫ్ గెస్ట్ గా పోలీస్ కమిషనర్ విజయరావు మాట్లాడుతూ మన తెలుగు వారికి ఆత్మగౌరవాన్ని విప్లవ వీరుడు అల్లూరు సీతారామరాజు గాధను మన్యం ధీరుడు పేరును తెరకెక్కించిన విధానాన్ని మెచ్చుకున్నారు. భారత దేశ ఔన్నత్యాన్ని చాటి చెప్పిన ఆర్ వి వి సత్యనారాయణకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఈ సినిమాలో దేశభక్తిని చాటుతూ ఒక దేశభక్తి గీతాన్ని పాడారు. ఆ గీతం భారతదేశంలో ప్రతి పౌరుడు ఆలపించే విధంగా ఈ సాంగ్ ను తీర్చిదిద్దిన ఆర్ వి సత్యనారాయణ ని అభినందించారు. మొత్తంగా వెండితెరపై ఓ మోస్తరుగా అలరించిన ఈ సినిమాకు అవార్డు రావడం పట్ల చిత్ర యూనిట్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
