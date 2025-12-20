Mario Review:‘మారియో’ మూవీ రివ్యూ రేటింగ్.. సినిమా ఎలా ఉందంటే..!

కథ విషయానికొస్తే: అనిరుధ్(అనిరుధ్ శ్రీవాత్సవ్)కి చైల్డ్ ముడ్ లో ఎదురైన ఓ ఇన్సిడెంట్ కారణంగా కారు కొని అందులో ట్రావెల్ చేసి ఎంజాయ్ చేయాలని ఉంటుంది. దాంతో MARIO అనే ఓ వింటేజ్ కారును హెబ్బా పటేల్ నుంచి పర్సెస్ చేస్తాడు. అదే టైమ్ లో ఓ డ్రగ్ ముఠా(రాకేందు మౌళి, కల్పిక) హెబ్బా పటేల్ కు మూడు వింత లక్షణాలు కలిగి వుండే డ్రగ్ ను బాడీలోకి పంపిస్తారు. అంతేకాదు ఆమెను వివిధ రకాలుగా వేధిస్తుంటారు. ఆ డ్రగ్ నుంచి తను బయటపడాలంటే యాంటీ డోస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అది తమ వద్ద వుందని చెబుతారు. అందుకోసం తాము ఏది చెబితే అది చేయాలనే కండిషన్ పెడతాడు. అంతేకాదు ఆమెతో కొన్ని ముఠాలకు డ్రగ్ సరఫరాను చేయిస్తూ వుంటారు. ఇందుకోసం హెబ్బాపటేల్... అనిరుధ్ సహాయం తీసుకుని... మారియో వాహనంలోనే ఈ డ్రగ్ ను సరఫరా చేస్తూ వుంటుంది. మరి ఈ క్రమంలో హెబ్బాకు, అనిరుధ్ ఎలాంటి పరిస్థితులు ఫేస్ చేశారు. హెబ్బా పటేల్ కు యాంటీడోస్ అందిందా? ఇంతకూ ఆమెకు ఆ వింత లక్షణాలు కలిగే డ్రగ్ ను ఎందుకు ఇచ్చారనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
డ్రగ్ మాఫియాపై తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో ఎన్నో వందలు చిత్రాలొచ్చాయి. కానీ దర్శకుడు డ్రగ్ మాఫియా కథను కాస్త కొత్తగా చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు. డ్రగ్ మాఫియా లీడర్ గా బాబ్ మార్లిన్ పాత్రలో రాకేందు కేళి చేసిన కామెడీ పండింది. అలనాటి శ్రీదేవిని చిన్నప్పటి నుంచి ప్రేమిస్తూ పెరిగిన ఇద్దరు స్నేహితులు ఆమె చనిపోవడంతో... అల్లరి రాముడులో అర్తి అగర్వాల్ వర్షం సాంగ్ ను చూసి లవ్ చేసే సీన్ నవ్విస్తాయి. ఆమెకు అర్దాంతరంగా చనిపోవడంతో చివరకు హారోయిన్ హెబ్బా పటేల్ ను ‘కుమారి 21ఎఫ్’ సినిమా చూసి ఆమెను ఎలాగైనా తమ వశం చేసుకోవాలనుకుంటారు. ఈ క్రమంలో బాబ్ మార్లిన్ ఆమెను ఎలా వేధించాడు అనేదాన్ని చాలా రొమాంటిక్ గా, చూపిస్తేనే నవ్వులు పూయించాడు. సెకెండాఫ్ లో హెబ్బా పటేల్, అనిరుధ్ మధ్య వచ్చే హాట్ రొమాంటిక్ ఇంటిమేట్ సీన్స్ యూత్ ను బాగా ఆకట్టుకుంటాయి.
దర్శకుడు కల్యాణ్ జీ గోగన రాసుకున్న ఈ రొమాంటిక్ యాక్షన్ డ్రామా ఓ వర్గం ప్రేక్షకులను టార్గెట్ చేసి రూపొందించినట్టు ఉంది. ఇంకాస్త ఇంట్రెస్టింగ్ గా స్క్రీన్ ప్లేను రాసుకుని వుంటే రంజుగా ఉండేది. హెబ్బాపటేల్ ఎపిసోడ్ ను బాగానే వర్కౌట్ అయింది. డ్రగ్ మాఫియా ముఠాను ఇంకాస్త ఎలివేట్ చేయాల్సింది. అక్కడ ఒదిలేసారు. ఆర్ ఆర్ పర్వాలేదు. ఎడిటింగ్ ఇంకాస్త గ్రిప్పింగ్ గా వుండే సినిమా మరో లెవల్లో ఉండేది. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. సినిమా చాలా భాగం నైట్ మోడ్ లోనే రన్ అవుతుంది. నిర్మాతనే హీరో కాబట్టి... ఎక్కడా రాజీ పడకుండా సినిమాను రాజీ పడకుండా తీశారు.
నటీనటుల విషయానికొస్తే...
తనే హీరోగా నటిస్తూ ఈ చిత్రాన్ని రాజీ లేకుండా నిర్మించాడు అనిరుధ్ శ్రీవాత్సవ్. అతని యూత్ యూత్ ఫుల్ గా కనిపించాడు. హెబ్బా పటేల్ ఎప్పటిలాగే తన హాట్ లుక్స్ తో అట్రాక్ట్ చేసింది. తన నేచురల్ గా నటించింది. రాకేందు మౌళి డ్రగ్ మాఫియా లీడ్ గా బాబ్ మార్లీ పాత్రలో హాస్యం పండించాడు. అతనికి రాసిన సంభాషణలు కూడా బాగా చరక్కిలిగిందలు పెడతాయి. అతనికి జోడీగా కల్పిక నటించారు. ఆమె పాత్ర బాగుంది. మిగిలిన వాళ్లు తమ పరిధి మేరకు నవ్వించారు.
పంచ్ లైన్.. ఈ వారం టైమ్ పాస్ గా ‘మ్యారియో’ చూడొచ్చు..
రేటింగ్: 2.75/5
